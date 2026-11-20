其中约70%的职位将是前沿部署岗

[新加坡] 法国人工智能公司Mistral AI于周五（11月19日）在新加坡设立了其亚太区总部。该公司计划到2027年在该地区拥有200名员工，其中大部分将在此办公。

今年5月，该公司在新加坡约有40名员工。当时，其首席执行官 Arthur Mensch 曾向《商业时报》（The Business Times）透露，公司计划在年底前将员工人数增至100名。

Mistral亚太区营收副总裁Geoff Soon告诉《商业时报》，新加坡团队“并非一个纯粹的销售和营销团队”。

他表示：“我认为其中约70%的职能是前沿部署能力。”他指出，公司将招聘前沿部署工程师和科学家，以满足新加坡的员工需求。

他补充说，Mistral将为这些职位寻求招聘来自“顶尖大学”的人才。

“前沿部署”这一术语近期因人工智能的崛起而普及，它指的是允许工程师直接与客户沟通的实践模式。

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Soon表示，与其他科技公司不同，在那些公司，工程师通常只负责微调人工智能模型，而Mistral招聘的人员将直接参与开发工作。他解释说：“科学家构建模型，工程师则实现其代理能力（agentic capability）。”

人才是该公司决定在新加坡设立区域总部的原因之一。Soon指出，新加坡长期以来一直是多家跨国制造业产业群公司的所在地，这为Mistral提供了一个现成的人才储备库。

然而，他承认，对于本地人才无法胜任的职位，公司也需要从新加坡以外引进人才。

因此，公司将寻求以均等比例招聘本地和国际人才。Soon指出，在这方面，新加坡“提供了绝佳的文化氛围”，这将更容易说服人们移居此地。

目标锁定受监管行业

Mistral开发开源和开放权重的大语言模型。这意味着其人工智能模型可以在公司服务器上进行本地部署，从而实现更高的数据主权和安全性。

Soon表示，公司将立足自身优势，专注于服务如金融服务和公共部门等受监管的行业。

Mistral在新加坡已通过与内政团队科技局（Home Team Science and Technology Agency）以及国防科技研究院建立的合伙业务开展运营。该公司也拥有“其他专注于创建定制模型以实现其主权能力的客户”。

当被问及对Mistral扩张计划的最大担忧时，Soon表示，数字基础设施层面需要更多投资。这包括获得更多如数据中心和芯片之类的计算资源。

他补充说：“我们需要大量的基础设施，以便在我们开始迈向更长效运行的代理（agents）时，能够运行我们的实验并开发新的能力。”