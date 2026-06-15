PwC研究：新加坡公共部门人工智能薪资溢价最高，招聘职位激增

2025年，与人工智能相关的职位列表份额从上一年的3.3%上升至5.3%

PwC报告指出：“研究结果表明，随着对人工智能相关工作的需求上升，现有职位正在被重塑，而非被淘汰。” 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】PwC的一项最新研究发现，在新加坡，公共部门和消费市场为人工智能专业知识提供了最高的薪资溢价。

这家专业服务公司在周一（6月15日）发布的一份报告中表示，该数据出炉的背景是整体经济中人工智能应用的激增。报告补充说，高工资溢价反映了市场对专业化职位的高度针对性需求。

PwC《2026年全球人工智能就业晴雨表》报告的新加坡版显示，2025年，政府和公共部门中要求人工智能技能的招聘职位，与同一部门的非人工智能职位相比，薪资溢价高达107%。

消费市场紧随其后，溢价为96%。

PwC表示，这些数据凸显了特定领域对专业人才的“针对性需求”，这与那些人工智能应用基础更广泛、薪酬差异更小的行业形成了对比。

人工智能招聘职位增长

高额的薪酬溢价出现的背景是，去年与人工智能相关的职位空缺在新加坡总劳动力市场中占据了更大份额。与人工智能相关的招聘职位比例从上一年的3.3%跃升至2025年的5.3%。

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这相当于新增了约3万个与人工智能相关的招聘职位，使总需求达到8.4万个职位。

尽管金融服务以及科技、媒体和电信（TMT）行业的招聘广告总量最大，但在所有受调查领域中，人工智能专属职位空缺均出现增长，其中以TMT、政府和金融服务行业为首。

PwC发现，这一招聘势头绝大部分集中在人工智能用户型职位，而非人工智能开发者型职位。

要求熟练使用人工智能工具的职位招聘数量增加了2.6万个，占所有人工智能招聘职位的82%。而需要构建机器学习模型或进行机器学习运营的高级技术职位数量增幅则较为温和，增加了4200个。

职位重塑，而非取代

PwC表示，数据表明，新加坡公司并非在进行大规模裁员，而是在积极重组现有职位以适应技术变革。

人工智能高相关性的职业拥有最高的招聘职位总量，占所有招聘活动的一半以上。

研究发现，在2019年至2025年间，这些高相关性职位的净技能变化率也最为显著，这表明人工智能相关性越高的职业，其核心职能也越有可能发生演变。

PwC指出：“研究结果还表明，随着对人工智能相关工作需求的上升，现有职位正在被重塑，而非被淘汰。”报告补充说，一个向混合型和非技术型职位转型的经济体，需要员工具备基础的人工智能素养。

新加坡人力部的外部数据也印证了这种企业重组的趋势。

2026年第一季度，18.9%的本地公司报告称已开始重新设计工作职能，而13.9%的公司正在积极创建与人工智能实施相关的全新职位。

为支持这一结构性转变，新加坡政府于2026年通过全国人工智能理事会和全国人工智能影响力计划加强了制度性支持——PwC表示，这些措施表明市场对劳动力技能提升和工作再设计的持续需求。

此前，新加坡已于2023年底推出了第二版国家人工智能战略。