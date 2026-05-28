新加坡金融管理局（金管局）：在中国监管收紧之际，老虎证券、Moomoo、长桥证券的新加坡实体在财务上保持独立

但市场观察人士指出，客户资金与公司资产之间的隔离“并非完全密不透风”

新加坡金融管理局表示，正在与这三家新加坡实体进行后续沟通，以强调其在行为与合规方面的期望。 照片：商业时报资料图

【新加坡】新加坡金融管理局（金管局）于周四（5月28日）表示，三家被中国监管机构关注的外国券商，其新加坡实体在财务上独立于香港及其他受监管行动影响的司法管辖区的关联集团实体。

为防止资本外流，中国监管机构于5月22日对非法跨境股票交易展开了整顿。

被整顿的三家公司——新西兰注册的 Tiger Brokers、香港注册的 Longbridge Securities 以及 Futu（Moomoo Financial Singapore 的母公司）——因在中国无证经营，被处以合计超过3.3亿美元的罚款。（*见修订说明）

Bloomberg Intelligence 高级分析师 Sharnie Wong 估计，罚款分别占 Futu 和 UP Fintech（Tiger Brokers 的母公司）税前利润的约13%和30%。

金管局在回应《商业时报》的询问时表示，这三家券商在新加坡注册的实体均持有本地的资本市场服务（CMS）执照。

金管局指出，这些在新加坡注册的实体——Tiger Brokers (Singapore)、Long Bridge Securities 和 Moomoo Financial Singapore——须遵守持续的财务要求和监管，包括最低基础资本和风险资本要求。

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资本市场服务执照持有者必须将客户的资金或资产存入一个信托或托管账户，该账户须与执照持有者自身的资金和资产隔离。

金管局发言人表示：“这意味着客户的资金和资产得到安全保管，并与执照持有者自身的资金分开，不能用于偿付执照持有者自身的债务。”

Bayfront Law 董事 Ryan Lin 表示，根据新加坡公司法，子公司被视为独立的法律实体，即使是全资子公司也不例外。

因此，对母公司施加的债务或监管处罚不会自动附加到新加坡子公司或其客户资产上。

他补充说，在典型的破产情况下，为客户妥善持有的信托资产通常不会构成可供母公司债权人分配的破产财产。

他说：“隔离原则旨在将客户资产与公司负债隔离开来。”

隔离并非“密不透风”

然而，新加坡国立大学（国大）商学院金融系高级讲师 Emir Hrnjic 指出，客户资金与公司资产之间的隔离“并非完全密不透风”。

Lin 对此表示同意，并指出在跨境破产的情况下，最终结果仍将取决于托管结构的实施方式等因素。

其他因素，如隔离在实践中是否得到妥善维持、管辖合同条款，以及是否存在资金混同、欺诈或违反信托责任的指控，也都会被纳入考量。

Emir 博士说：“如果母公司面临重大的财务或运营问题，根据集团结构和托管安排，仍可能存在一些间接风险。”

Lin 表示，这就是为什么律师很少将这种保护描述为“绝对的”。

Longbridge 在回复《商业时报》的询问时表示：“客户账户和所有服务都在正常运行。”

该公司补充说，新加坡客户可以“像往常一样”继续交易、存款、取款和管理他们的账户。

这家总部位于新加坡的券商详细说明，相关的中国监管条例严格适用于源自中国大陆的跨境交易，与在新加坡境内进行的证券业务无关。

《商业时报》也已联系 Tiger Brokers 和 Moomoo 征求意见。

新加坡金融管理局表示，正在与这三家实体进行后续沟通，以强调其在行为与合规方面的期望。

亚太地区券商竞争加剧

在中国加强监管后，市场观察人士认为，这些券商可能会加倍投入亚太地区，将其作为下一个扩张地。

Emir 博士说：“这些公司可能会越来越专注于它们已经立足并拥有持牌业务的市场，包括新加坡以及东南亚和亚太地区的其他地方。”

Bloomberg Intelligence 估计，到2025年，美国、新加坡、澳大利亚、日本和马来西亚将占 Futu 付费客户的56%。

到2025年，新加坡将占 UP Fintech 付费客户的41%。

Emir 博士预计，除了收取更低的费用外，券商还将通过更优质的产品、更强的用户体验、投资者教育和合伙业务来寻求增长。

Lin 表示，他观察到申请新加坡券商牌照的中国公司有所增加，在市场需求上升的背景下，他目前正在为几家申请者提供咨询。

在《商业时报》联系的券商中，Interactive Brokers 表示，公司已建立管控措施，以确保其遵守包括中国在内的所有运营所在地的监管条例。

其他券商拒绝置评。

监管审查成焦点

Emir 博士补充说，虽然监管框架是健全的，但所有券商面临的直接障碍是如何管理散户情绪。

他说：“这在很大程度上取决于这些公司如何与客户进行清晰沟通，就资产保护和监管保障方面安抚他们。”

Lin 指出，对跨境券商模式的日益关注凸显了司法管辖的确定性、运营实质以及妥善构建的托管安排正变得越来越重要。

他说：“对许多私人财富客户而言，这些考量因素正变得与投资表现本身同等重要。”

*修订说明：本文已更新，以准确反映所涉及的实体。