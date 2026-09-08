Jeffrey Siow：新航对印度航空的投资目前“未对其服务国人的能力造成负面影响”

他补充道，该投资的可行性是集团与其股东之间的商业事务。

新航持有印度航空25.1%的股份，印度航空的大股东是印度公司Tata Sons。 照片：路透社

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【新加坡】因亏损的印度航空据报向包括 新加坡航空公司 (新航) 在内的股东要求新一轮15亿美元注资一事，交通部长 Jeffrey Siow 周二（9月8日）在国会与工人党议员 Kenneth Tiong 展开交锋。

身为阿裕尼集选区议员的 Tiong 询问，自从这家国家航空公司根据《新加坡民航局 (民航局) 法案》成为指定运营实体以来，“其海外联营公司的亏损和账面价值，是否已对照其提供必要交通服务的能力进行了评估”。

他还询问，此类亏损或持续赤字是否会触发该法案第67B条款规定的通报责任，以及其判断标准是什么。

Siow 回应称，民航局目前的评估显示，新航服务国人的能力“并未受到负面影响”。他补充说，新航对印度航空投资的可行性是该航空公司与其股东之间的商业事务。

在《交通领域（关键企业）法案》生效后，新航从2025年4月起成为《民航局法案》下的指定运营实体。

同时兼任财政部第二部长的 Siow 表示，民航局在评估该上市航空公司能否在本地安全可靠地运营必要服务时，会考量多种因素，其中包括新航的整体财务状况。

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第67B条款并非财务报告规则，但它要求新航必须报告任何可能严重阻碍或损害其提供必要交通服务的事件或异常情况。

Siow 指出，海外联营公司的亏损本身未必符合该通报标准。

新航持有印度航空25.1%的股份，后者的大股东是印度公司Tata Sons。

在截至3月31日的2026财年，新航因其在该合资企业中所占的份额录得9亿4520万新元的亏损。新航集团的财务报表显示，印度航空该财年亏损约38亿新元。

截至3月31日，新航在印度航空的账面价值仅为11亿新元，而其总投资成本为21亿新元。

Siow 说：“相关的问题是，此类亏损或其他任何因素，是否已达到严重限制新航在本地机队、维护或网络运营所需资源的程度。”

“这是一个基于事实的判断，而我们目前远未达到这种情况。我们没有理由怀疑新航在新加坡提供航空服务的能力。”

Siow也澄清了“新加坡人正在为新航投资印度航空买单”的误解。他说：“事实并非如此。”

他补充说，新航用其盈利为投资提供资金，并指出公司拥有超过100亿新元的现金储备和超过30亿新元的未提取信贷额度。

他补充说：“其对印度航空的这笔投资是否有价值，应由新航及其股东来回答。如果新航要向股东寻求更多资金，那将是公司与股东之间的商业事务。”

工人党议员 Kenneth Tiong 表示，成功的航空公司重组“应在三年内见效”。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

投资限制

Tiong 回应称，新航处于净负债状态：截至6月30日，公司持有105亿新元现金，而债务为107亿新元。

他说：“部长提到的未提取信贷额度是尚未提取的贷款。这是更多的债务，而不是更多的资本。”

该议员还将印度航空可能需要的重组时间与其同行进行了比较。他说：“成功的航空公司重组应在三年内见效。”

“日本航空在不到三年内就从破产走向重新上市。Qantas 在两年内就从创纪录的28亿澳元（20亿美元）亏损转为创纪录的盈利。印度航空自己在2022年提出的计划是五年，但去年其亏损翻了一番，现在其主席则说需要五到十年。”

Tiong 指出印度航空市场竞争激烈，并点明 Indigo 承运了该国三分之二的国内乘客。

他还提醒说，据说印度政府正考虑允许两家机场枢纽运营商成立自己的航空公司。

“这意味着，印度航空每个枢纽的‘地主’届时也将成为其竞争对手，并可能将部长提到的黄金时刻表资源导向自己一方。”

Tiong 进一步指出，并不控股印度航空的新航，将根据印度航空的要求考虑未来的任何注资，但这种安排在设计上是开放式的。

因此，他反对新航大股东兼国家投资公司淡马锡 (Temasek) 提供进一步的现金注入，尽管他支持新航自主决策的能力。

Tiong 询问政府是否已确认，新航对印度航空的进一步现金注入设有上限、回报门槛、最大风险敞口或止损点。

他解释说，这可能会对新加坡的国库以及作为指定运营商的新航产生影响。

他说：“这不能是一张空白支票，尤其是在少数股权投资上。我们之所以提问，是因为通过国库，新加坡人是新航的最后利益相关者，而这位最后利益相关者需要知道底线在哪里。”

淡马锡的考评不基于任何单一持股

然而，Siow 表示，印度航空的亏损不会自动成为新航的负债。

与此同时，印度航空的注资请求也并不强制新航必须提供资金，任何投资是否对其自身及其股东具有商业意义，将由其董事会和管理层决定。

交通部长指责 Tiong 夸大了新航的负债情况，并指出新航的大部分债务是利率“很低”的非流动性长期债券。

其未来12个月内需偿还的流动负债不足30亿新元，“远在新航超过100亿新元的现金储备可控范围内”。

Siow 补充说，此外，政府不会根据任何单一持股来评判淡马锡。他指出，这家国家投资公司在冠病疫情期间从购买的新航股权和债券中获得了“良好”的回报。

在国会长达20分钟的交锋结束后，新航的一名发言人在声明中表示，这项投资促进了新航与印度航空之间更深层次的商业合作，并加强了新加坡和印度作为国际航空枢纽的互补作用。

新航是唯一一家持有直接股权的非印度航空公司集团，这使其能够直接参与并更广泛地进入印度航空市场。

该发言人表示，对印度的投资一直并将继续由新航的内部资源提供资金，但须经董事会批准并符合其资本配置框架。