新加坡民航局投资40亿新元升级空中航行服务，为T5航站楼启用做准备

人工智能和技术驱动的部署将有助于提升樟宜机场的空中交通处理能力；并将增聘200名管制员

一旦启用，空中交通系统升级将把樟宜机场的飞机起降处理能力提升至每年100万架次。 照片：商业时报档案

【新加坡】新加坡将在未来15年内向其空中航行能力注入40亿新元，用于部署人工智能、扩大管制员队伍，并将其飞机处理能力提高一倍。

新加坡民航局 (民航局) 局长 Han Kok Juan 在周三 (7月22日) 表示，地面基础设施的扩建——例如将于2030年代中期启用的T5航站楼——必须与同等的空中技术能力相匹配。

这些升级将为新加坡应对航空需求的急剧增长做好准备。樟宜机场在2025年已超越疫情前的人流量水平，服务了近7000万名乘客，并处理了200万吨货物。

目前，T1至T4航站楼为樟宜机场提供了每年9000万名乘客的容量，而T5航站楼将额外增加5000万名。

一旦启用，空中交通管理系统的升级将把樟宜机场的飞机起降处理能力提升至每年100万架次。

新系统还将能实时处理多达4000个地面和空中的飞机位置，有效地将目前的追踪上限提高一倍。

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40亿新元投资细分

这40亿新元的资本支出将分配于机器基础设施、人力资源和运营方法三大方面。其中大部分——32亿新元——将用于采购尖端的空中交通系统、扩建实体设施及长期维护。另外5亿新元将用于扩充员工队伍、提供签约奖金和奖学金。剩余的3亿新元则专门用于运营研究、人工智能部署和区域交通管理整合。

作为流程支柱的一部分，民航局正在建立一个工程发展中心，并为从事空中交通研究的本地博士生提供津贴补助，以支持一项8亿新元的“研究、创新与企业”资助计划。

扩充员工队伍

为了运营这些扩建的基础设施，民航局将把其空中交通管制员 (ATCO) 队伍扩大40%，到2030年代中期从约500名增加到约700名。

为吸引本地人才，民航局自6月1日起为所有新入职者提供2万新元的签约奖金，分两期在培训期间和获得执照后发放。目前，大学毕业生的起薪约为每年6万4000新元，在成为空管员五年后将升至约12万新元。

民航局表示，他们还与一所未透露名称的本地大学合作，设立一个带有空中交通管制专业的速成本科学位。此外，民航局于3月推出了一项本科学者奖学金，并于8月启动一项管理培训生计划，以建立领导人才梯队。

数字塔台与模块化技术

大部分资金将用于逐步更换或升级超过30个空中航行系统。这些系统采用开放式模块化架构设计，便于未来集成升级，将为管制员配备更先进的工具，以加快决策速度。

民航局已于6月底将其核心的下一代空中交通管理系统合同授予法国航空航天公司 Thales，目标完成日期为2030年。

大部分资金将用于逐步更换或升级超过30个空中航行系统。这些系统采用开放式模块化架构设计，便于未来集成升级，将为管制员配备更先进的工具，以加快决策速度。

民航局已于6月底将其核心的下一代空中交通管理系统合同授予法国航空航天公司 Thales，目标完成日期为2030年。

民航局还将于8月启动一个新的综合数字塔台系统项目。该系统计划于2030年代中期完成，以配合T5航站楼的启用。它利用摄像头和传感器，为管制员提供机场的增强实时视图。

这使得管制员能够摆脱实体控制塔的视线限制进行操作，意味着民航局可以逐步实现完全取消实体控制塔的目标，效仿其他地区成功的远程数字塔台设置。

英国的伦敦城市机场是首个完全通过远程方式进行管制的主要国际商业机场，其使用了16个高清摄像头，从115公里外进行管理。

据空中交通管理组织 EuroControl 称，这种数字塔台也将在即将启用的西悉尼机场推出，它能提高效率、安全性和成本效益。

新加坡空中交通管制中心新空中交通操作室的效果图。 插图：新加坡民航局

人工智能整合

由于T5航站楼在满负荷运营时将使客流量增加约55%，民航局正优先推动与航空公司及其他区域空中航行服务提供商之间的数据交换，以平衡飞机对空域的需求。

在空中交通管理中，一个管制扇区（特定的空域区块）目前由一个两人团队管理：一名战术管制员和一名计划员。一个由人工智能驱动的新型多扇区计划系统将于2027年进入试用阶段，届时一名计划员将能同时支持两到三个管制扇区，从而大幅提高效率。

民航局还在开发一个“数字空管员助手”，以预测新出现的交通和天气状况。通过将气象数据转化为可操作的飞行航迹，管制员可以在对流天气来临前为飞机重新规划航线，从而减少盘旋等待，并降低因燃料问题而紧急备降的风险。

Han Kok Juan 指出，更精准的天气预测旨在防止燃料耗尽的情况，并提到了2022年新加坡航空公司SQ319航班的备降事件。

在那次事件中，这架从伦敦飞往新加坡的航班因樟宜机场上空的强雷暴而被迫多次盘旋等待，最终在燃料严重不足的情况下紧急备降至巴淡岛。

借助预测性人工智能，管制员和飞行员可以更早地做出改航决策，从而防止像SQ319这样的紧急情况发生。

推动这一举措的背景是，樟宜机场因天气原因导致的航班备降次数从2024年的15次激增至2025年的59次。

为了防止跨境空中拥堵，民航局还在开发一种基于人工智能的空中交通流量管理工具，以便向区域内的合作伙伴提出建议。

该机制于2025年底与中国和香港率先启动，此后每日运营同步电话会议已扩展到包括韩国、泰国和越南。

此外，一种自动化的无线电通话复诵错误检测工具将于2026年晚些时候进入实况试验，旨在消除飞行员与管制员之间的沟通失误。