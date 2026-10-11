F1内幕：DHL如何“随机应变”，迅速将马来西亚大奖赛安排在新加坡站之前

F1官方物流合作伙伴表示，从新冠疫情中吸取的教训帮助其更能适应各种突发状况

为应对F1赛程的意外变化，DHL不得不永久放弃其传统模式，转而采用一套更为灵活的方案。 照片来源：DHL

【新加坡】一级方程式（F1）作为一项环球体育赛事，其全球巡回的特性既是其最大的优势之一，但当遭遇突发状况时，这也可能成为其物流供应商DHL面临的一把双刃剑。

随着最后一轮季前测试于2月18日至20日在巴林举行，最后一架载有F1设备的包机在该月底美国袭击伊朗前几小时才离开。这使得DHL陷入了进退两难的境地，因为原定于4月举行的巴林和沙特阿拉伯两站大奖赛都被无限期取消了。

这对于这家物流巨头的后疫情时代战略来说，是一次终极考验。为了应对突如其来的赛程调整——例如7月底才确认由马来西亚接替巴林举办分站赛，并于10月新加坡大奖赛前一周在雪邦赛道举行——DHL不得不永久放弃其传统模式，转而采用一套更为灵活的方案。

DHL全球赛车运动副总裁Paul Fowler在新加坡大奖赛期间接受《商业时报》采访时表示：“自疫情以来，我们没有哪一年的计划是完全按原样执行的。我们可能已经从一个真正积极主动、计划周密的模式，转变为一个被动反应的模式。”

尽管如此，当DHL首次被告知马来西亚是替代巴林举办比赛的最佳且最有可能的选择时，Fowler回忆起当时的反应是难以置信。

“在马来西亚办巴林站的比赛，我们当时的反应是：‘你疯了吗？说真的，你在开玩笑吧’，”他说道。“但当你环顾会议桌，发现这是一个严肃的问题。”

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货运拼图游戏

要促成10月2日至4日的马来西亚大奖赛，意味着要同时解决两大运营瓶颈：一是从局势突然动荡的巴林进行价值数百万美元设备的“拔牙”行动；二是制定计划，在极短时间内将所有货物在两个相邻的东南亚国家之间转移。

首先是“拔牙”行动。由于巴林实际上处于封锁状态，DHL必须拆除赛事设施，将数百吨硬件重新装箱，并设法通过严重拥堵的港口。设备先由卡车运经沙特阿拉伯，抵达阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的豪尔费坎港，然后再直接海运至马来西亚的巴生港。

接下来是穿越新马长堤的问题。虽然通过陆路运输货物似乎是显而易见的选择——有些车手选择经陆路抵达新加坡，Valtteri Bottas甚至骑自行车完成了420公里的路程——但碳排放问题却指向了不同的方案。

Fowler表示，在欧洲，通过陆路运输整个F1围场大约需要400辆卡车。如果在吉隆坡和新加坡之间复制这种模式，这些空卡车抵达目的地后还需要返程，他认为这会增加不必要的碳排放。

因此，DHL选择了一种混合模式，对时间要求严苛的搭建设备使用时长一小时的短途包机空运，而其余货物则分批运输。

Fowler解释道：“他们并非第一天就需要所有东西，”他指出，接待设备直到练习赛前一天的周四才需要。“所以我们为所有物品都制定了时间表。只有紧急的设备才会被空运。”

这种灵活性在那些库存受严格限制的车队身上得到了检验。例如，Red Bull Racing在全球仅保有五套比赛设备。

他们在马来西亚使用的那套装备，必须在10月4日比赛结束后的当晚打包、重新装载、通过陆路边境清关，并于第二天下午送达滨海湾赛道。

重返中东

展望2026赛季的收官阶段，DHL在中东将面临另一项高风险考验。该地区局势依然动荡，近期利雅得哈立德国王国际机场遭袭并造成至少三人死亡的事件便是证明。

F1首席执行官Stefano Domenicali在10月3日表示，本赛季最后两场在卡塔尔和阿布扎比的比赛将分别按计划于11月29日和12月6日举行。

Fowler表示，由于各车队对一整套设备在巴林被封锁了半个赛季仍心有余悸，DHL正以一套多层次的应急策略来管理收官战的物流。

主要计划是通过阿联酋的豪尔费坎港进行直接海运。然而，随着各种运输方式的截止日期临近，运营上的选择会越来越少。如果海运窗口完全关闭，DHL准备部署一个由多达22架次包机（每场比赛11架）组成的大规模空中桥梁，以保证设备准时抵达。

对Fowler而言，执行这些高压下的物流策略转换，最终归结为在运营能力与人员安全之间取得平衡。

“安全第一，”他说道，并指出在邻近高风险区域作业时，员工的舒适度和福祉是绝不容妥协的。“这里既有人的因素，也有运营的因素。”