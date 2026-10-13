马来西亚飞萤航空 (Firefly) 延长实里达-梳邦航线航班取消期限

受影响的乘客将被重新安排，搭乘马来西亚航空公司从吉隆坡飞往新加坡的航班

飞萤航空 (Firefly) 进一步延长服务取消期限，正值新加坡因区域内的森林大火而被烟霾笼罩。 照片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 马来西亚的飞萤航空 (Firefly) 再次延长其梳邦-实里达航线的航班取消期限，此次延长至周三（10月14日）。

该航空公司此前已因烟霾取消了从周六至周一往返于梳邦苏丹阿都阿兹沙机场与新加坡实里达机场的航班，随后又将取消期限延长至周二。

另外，新加坡民航局 (民航局) 和樟宜机场集团在周一的联合媒体答复中表示，樟宜机场和实里达机场均在正常运营。不过，由于能见度低，作为预防措施，10月5日至11日期间，有16个从实里达机场起飞的航班改道。

他们说：“一些航空公司也选择根据当前情况调整或取消航班。”

与此同时，新加坡正受到该地区森林大火造成的烟霾影响，24小时空气污染指数 (PSI) 一度攀升至192点，接近201至300点的“非常不健康”范围。

飞萤航空在其网站上发布的通知中表示，以下航班已被取消：

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从梳邦飞往实里达：

FY3122 (10月13日和14日)

FY3124 (10月13日和14日)

FY3126 (10月13日和14日)

FY3128 (10月13日)

FY3130 (10月13日)

FY3132 (10月13日和14日)

从实里达飞往梳邦：

FY3123 (10月13日和14日)

FY3125 (10月13日和14日)

FY3127 (10月13日和14日)

FY3129 (10月13日)

FY3131 (10月13日)

FY3133 (10月13日)

FY3144 (10月14日)

飞萤航空在其网站上表示，在可能的情况下，受影响的乘客将被重新安排，搭乘马来西亚航空从吉隆坡飞往新加坡的航班。该公司补充说，不希望接受替换航班的乘客可以获得全额退款。

新加坡民航局和樟宜机场集团表示，如果烟霾情况恶化，他们将采取额外措施，包括在白天开启机场照明以提高能见度，以及增加飞机起降之间的时间间隔。

他们补充说，航空公司和工会正在采取措施保护其户外工作人员，例如重新评估非必要的户外活动，并确保为机场员工提供足够的N95口罩。

民航局和樟宜机场集团补充说，他们正在“密切监测空气污染指数水平，并采取必要措施保护”乘客和机组人员。

国家环境局表示，由于来自苏门答腊和加里曼丹的烟霾，24小时空气污染指数于9月4日突破了“不健康”水平。

随后，空气污染指数飙升至2026年新高，于10月9日下午5点至8点在中部地区达到192点。

烟霾问题工作组同日宣布，当空气质量达到“非常不健康”水平时，本地将向弱势群体分发N95口罩。《海峡时报》