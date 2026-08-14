The Business Times
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新加坡7月船用燃料销量小幅增长，反映航运活动强劲

销量环比增长1.3%至略高于450万吨

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Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Fri, Aug 14, 2026 · 09:57 PM
    • 调和原料供应减少、到港船货减少以及交付周期延长，推高了极低硫燃料油的保费。
    • 调和原料供应减少、到港船货减少以及交付周期延长，推高了极低硫燃料油的保费。 照片：商业时报资料

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】全球最大的船用燃料补给港新加坡的船用燃料销量，在7月份连续第三个月上涨，但同比出现下滑。

    7月份船用燃料销量环比微升1.3%至470万吨。

    然而，新加坡海事及港务管理局于周五（8月14日）公布的数据显示，这一销量与2025年7月相比下降了3.8%。

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