新加坡7月船用燃料销量小幅增长，反映航运活动强劲
销量环比增长1.3%至略高于450万吨
- 调和原料供应减少、到港船货减少以及交付周期延长，推高了极低硫燃料油的保费。 照片：商业时报资料
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【新加坡】全球最大的船用燃料补给港新加坡的船用燃料销量，在7月份连续第三个月上涨，但同比出现下滑。
7月份船用燃料销量环比微升1.3%至470万吨。
然而，新加坡海事及港务管理局于周五（8月14日）公布的数据显示，这一销量与2025年7月相比下降了3.8%。
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