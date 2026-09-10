埃及航空进入市场，成为新加坡-悉尼航线第六家航空公司

此举加剧了该航线近期的运力激增，但现有运营商新加坡航空公司和澳洲航空可能不会受到太大影响。

埃及航空将于2027年初推出经新加坡连接开罗至悉尼的航线。 图片来源：AIRBUS

[新加坡] 新加坡-悉尼空中走廊预计将在2027年初迎来第六家运营商，埃及航空 (EgyptAir) 将加入多家航空公司的行列，为这条亚太地区最赚钱的长途航线之一增加座位运力。

这家北非航空公司将与英国航空 (British Airways) 和土耳其航空 (Turkish Airlines) 一道，提供往返于这两座城市之间的第五航权航班，与本土市场运营商新加坡航空公司 (SIA)、其低成本子公司酷航 (Scoot) 以及澳洲航空 (Qantas) 直接竞争。根据旅游数据提供商 OAG 的数据，目前每周共有67个航班连接这两个枢纽。第五航权允许一家航空公司的航班在其本国始发或终到的情况下，执飞两个外国之间的航线。

此次新航线的加入，正值各航空公司在12至18个月的时间窗口内向该航线投入空前运力之际。新航正为悉尼航线提供创纪录的座位数，并开通了飞往西悉尼 Nancy-Bird Walton 机场的新航线；而澳航将于12月将其每周六个航班升级为四舱布局的 Airbus A380 执飞。土耳其航空也计划于10月开通其经新加坡的第五航权 A350 航线。

OAG 亚洲区负责人 Mayur Patel 表示：“需求信号是明确的。”他指出，到年底，悉尼将迎来由新航和澳航执飞的第四个每日 A380 航班。“这个市场正在大量吸引保费休闲、探亲访友和企业差旅的客流。”

网络布局的副产品

然而，分析师认为，埃及航空的扩张并非旨在抓住新加坡-悉尼航线上潜在的旅行需求，因为该市场已被视为成熟。相反，这是其连接开罗与澳大利亚这一更宏大网络布局的副产品，仅新南威尔士州就有超过21,000名埃及裔居民。

开罗和新加坡之间的点对点商务差旅需求依然疲软。新航曾运营经迪拜飞往开罗的航线长达30年，但在2014年因点对点客流量下降60%而停飞。

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航空咨询公司 BAA & Partners 创始人 Linus Benjamin Bauer 表示：“仅开罗-新加坡航线本身不足以支撑一架宽体机。”他所说的宽体机是指拥有两条通道的飞机。“埃及航空需要悉尼这个航点作为商业上的‘甜头’，以将闲置运力变现，并改善长途飞行的经济效益。”

樟宜机场于周四（9月10日）表示，埃及与澳大利亚以及东南亚之间的旅行需求依然“强劲且不断增长”，并指出，到2025年，埃及将是新加坡和澳大利亚在非洲最大的未开通直航服务的市场。

埃及航空未立即回应置评请求。

不受影响的主导地位

埃及航空的 Airbus A350-900 将设有30个商务舱和310个经济舱座位，每周单程将增加约90至120个商务舱座位。相对于该航段目前每周超过2000个商务舱座位的运力，这仅是个位数的百分比增长。

两位专家均表示，这对市场领导者新航和澳航的威胁微乎其微。这两家航空公司都拥有深厚的企业客户基础、高航班频率和成熟的忠诚度计划。此外，埃及航空的两舱、无酒精客舱配置，对新航的多舱位、高收益产品几乎不构成竞争挑战。

Bauer 表示，定价压力反而将落在同样运营第五航权的英国航空和土耳其航空身上，因为它们依赖中途旅客来填补剩余座位。

他指出：“第五航权的座位通常会降价出售，因此其对票价的影响将超过其原始座位份额。这会压缩第五航权的休闲旅游票价，而不会动摇该航线的整体基本面。”

该航线还将见证三家星空联盟 (Star Alliance) 成员——新航、土耳其航空和埃及航空——在没有合资企业协调运力或定价的情况下展开正面竞争。

OAG 的 Patel 指出，这并非自相残杀的内部消耗，这种重叠反而凸显了新加坡更宏观的航空政策。

他说：“樟宜机场对第五航权的开放立场催生了有意跨越联盟界限的竞争。这反映了新加坡的政策意图：优先考虑枢纽的连通性，而非保护本国航空公司。”

天合联盟 (SkyTeam) 仍然是唯一缺席新加坡-悉尼走廊的全球航空联盟。Patel 和 Bauer 表示，由于网络布局的原因，天合联盟成员通过第五航权进入该市场的可能性不大。

这是因为该联盟的主要亚洲和欧洲航空公司，会通过其自身的主要枢纽，而非东南亚的中途站，来运送飞往澳大利亚的客流。