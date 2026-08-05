SP Mobility与康福德高-Engie赢得13个地点电动车充电合同，包括预购组屋项目

首个充电站预计于2027年第三季度投入运营；部署计划包括四个快速充电中心

此前，SP Mobility与康福德高-Engie已在4月份获得合同，这是该项计划的最新进展。 照片：商业时报资料

[新加坡] SP Mobility与康福德高-Engie (CDG Engie) 赢得了电动车充电公司EV-Electric Charging (简称EVe) 的新合同，将在13个地点部署电动车充电器。

EVe是陆路交通管理局的子公司。

EVe在周三（8月5日）的公告中表示，指定的地点将包括预购组屋（BTO）项目，以及全岛休闲设施的停车场。

部署工作将逐步展开，首个充电站预计在2027年第三季度投入运营。

这13个地点将同时配备交流电 (AC) 和直流电 (DC) 充电桩，以满足不同的充电需求。

此次部署包括四个快速充电中心，这支持了政府承诺在2027年底前，在每个建屋发展局 (建屋局) 组屋区建立至少一个快速充电中心的计划。

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EVe首席执行官Stephanie Tan说：“这次的部署对于建立一个不断增长的充电网络以满足电动车主的需求至关重要。”

“我们将在住家附近提供更多夜间充电桩，并设立快速充电中心，以支持需要快速补电的司机。这也使我们更接近在每个市镇设立一个快速充电中心的承诺。”

康福德高-Engie和SP Mobility都是EVe预审合格的电动车充电运营商小组成员，被委任支持下一阶段的公共充电桩部署工作。

小组成员的评估标准包括运营可靠性、客户体验以及电动车部署的交付能力。

这两家公司曾于今年4月赢得EVe的合同，在包括建屋局组屋区和休闲设施停车场的八个地点部署电动车快速充电中心。

合同分配

康福德高-Engie获得了两个合同配套，SP Mobility则获得一个。

康福德高-Engie的第一个合同涵盖了淡滨尼、后港、蔡厝港、加冷/黄埔和武吉巴督的停车场。其中，后港的站点被指定为直流电快速充电中心，将配备六个50千瓦 (kW) 的直流充电桩和六个7.4千瓦的交流充电桩。

其第二个合同则涵盖GB大厦、榜鹅综合社区中心、芬维尔民众俱乐部和樟宜海军基地的充电桩。

与此同时，SP Mobility的合同则侧重于休闲设施，将在裕廊东体育中心、达善体育中心、蔡厝港体育中心和兀兰体育中心部署直流充电桩。