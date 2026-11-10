扬子江船业斩获70亿美元新单，手持订单总额达263亿美元
今年迄今的数额已超过为2026财年设定的45亿美元全年目标
- 扬子江船业的Ren Letian表示，新船需求受到“船队更新、向双燃料船的过渡以及持续的贸易航线中断”等因素的支撑。 照片：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】 扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) 年初至今已获得近70亿美元的新订单，使其手持订单总额达到263亿美元。
该集团在周二（11月10日）的业务更新中指出，今年迄今赢得的订单额已超过其为2026财年设定的45亿美元全年目标。
这些合同共涉及87艘船，其中包括53艘集装箱船、18艘油轮和13艘散货船。
在扬子江船业的总手持订单中，集装箱船仍是主要船型，共计173艘，价值194亿美元。其次是：
- 油轮：44艘，价值24亿美元；
- 散货船：43艘，价值23亿美元；以及
- 液化石油气船和其他天然气运输船：25艘，价值22亿美元。
该集团今年迄今已交付47艘船，完成了其2026财年58艘船交付目标的81%。
执行主席兼首席执行官Ren Letian表示，这一进展得益于超大型液化天然气双燃料集装箱船和大型散货船的合同。
“新船需求保持坚挺，这得益于船队更新、向双燃料船的过渡以及持续的贸易航线中断，这些因素都在不断消耗航运运力，”他补充道。
扬子江船业股价周二收盘上涨5.5%，即0.24新元，报4.59新元。
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