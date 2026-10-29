UltraGreen.ai下调2026财年营收指引，股价随之暴跌15.9%

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此前，美国运营环境的不确定性增加，且有竞争产品进入市场。

UltraGreen.ai于2025年12月在新加坡交易所 (Singapore Exchange) 主板上市，上市价格为1.45美元。 图片来源：ULTRAGREEN.AI

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 在宣布预计其2026财年营收将无法达到预期指引后， UltraGreen.ai 的股价开盘即下跌9.7%。

该股于周四（10月29日）以0.51美元开盘，低于前一交易日0.565美元的收盘价。

截至上午9点08分，这家医疗科技平台的股价交投于0.54美元，约有355,500股易手，累计成交额为184,405美元。

截至下午2点48分，股价随后下跌10.7%至0.505美元。该股 当日收于0.475美元，全天跌幅15.9%，即0.09美元。

此次股价下跌是由于UltraGreen.ai在周四发布的第三季度业务更新中指出，预计其2026财年的营收将低于此前1.75亿美元至1.85亿美元的指引，且预计该影响将持续到2027财年。

该公司第三季度营收增长43.9%至4460万美元，而去年同期为3100万美元。

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下调营收指引的原因是美国运营环境的不确定性增加。竞争性吲哚菁绿（indocyanine green, ICG）产品的进入，导致了价格压力和客户购买模式的改变。

DBS Research在周四发布的一份报告中表示，UltraGreen.ai在美国的核心ICG业务面临压力，而门诊咨询业务的增长尚不足以对盈利产生实质性的弥补。

分析师指出，UltraGreen.ai已在其品牌产品IC-Green之外，重新推出了非专利的ICG产品。公司还加强了与分销商的合作，并正在审查成本以保护盈利能力。

DBS Research指出，虽然这些措施可能有助于UltraGreen.ai留住客户，但转向价格较低的非专利产品销售仍可能稀释其平均售价和利润率。

该券商补充道，UltraGreen.ai相机销售的增长也取决于诊所的采用率和有效的推广。

DBS Research表示：“我们认为其估值重估的空间有限，除非有更明确的证据表明其核心定价和市场份额能够保持稳定，或者门诊领域的新应用能为盈利做出实质性贡献。”

UltraGreen.ai于2025年12月在新加坡交易所主板上市，上市价格为1.45美元。