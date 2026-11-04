融资成本上升 大华银行下调2026年净息差指引 第三季净利回升至12亿5000万新元

财富管理、银行卡和贷款相关业务推动收费收入创下新高，支撑其盈利增长。

当季净收费收入同比增长19%至7亿3300万新元，其中财富管理费创下2亿5800万新元的新高。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 尽管第三季度净利润大幅回升，但由于融资成本持续上升挤压了贷款盈利能力，大华银行 (UOB) 预计其2026年的净息差 (NIM) 将低于早前指引。

大华银行首席财务官Leong Yung Chee在星期三（11月4日）的业绩发布会上表示，尽管预计2027年的净利息收入将超过今年水平，但全年净息差如今可能将低于早前1.75%至1.8%的指引。

大华银行更新展望之际，公布了截至2026年9月30日的第三季度业绩。该季度净利润同比大增182.2%，从去年同期的4亿4300万新元增至12亿5000万新元。

该业绩表现未达到彭博社（Bloomberg）调查的六名分析师所做出的13亿8000万新元的共识预测。

业绩发布后， 大华银行 的股价在星期三开盘时下跌超过5%。截至下午1点58分，该股报38.16新元，下跌5.7%或2.30新元。

此次净利润增长是由于比较基数较低。在宏观经济不确定性和行业特定逆风的影响下，该行2025年第三季度的净利曾暴跌72%，当时计提了13亿6000万新元的信贷及其他损失拨备。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

2026年第三季度的信贷及其他损失拨备为2亿5800万新元，比去年同期的13亿6000万新元低了81%。

最新季度的盈利受到创纪录的净收费收入所支撑，这得益于该行财富管理、银行卡和贷款相关业务的增长。

2026年第三季度的净收费收入同比增长19%至7亿3300万新元，其中财富管理费创下2亿5800万新元的新高。

与此同时，当季的净利息收入同比增长1%至22亿8000万新元，去年同期为22亿7000万新元。这是由于作为衡量贷款盈利能力关键指标的净息差，从之前的1.82%收窄至1.68%。

Leong Yung Chee表示，对优质贷款资产的激烈竞争限制了银行提价的能力，尽管基准利率已开始上升。

他说，尽管利率走高，贷款收益率持续承压，而存款成本则在上升，基本上是“朝不同方向发展”。

他补充说：“我们还有一个季度，但鉴于我们预见到的未来压力，我们认为全年（净息差）将低于1.75%。”

与此同时，其他非利息收入因交易和投资收入下降而减少29%至3亿7000万新元。

Leong Yung Chee说，债券收益率飙升导致的按市价计值亏损影响“不容忽视”，因为市场波动拖累了非客户相关收入。

2027年展望与股本回报率

展望未来，大华银行预计2027年贷款增长将处于中个位数区间，而收费收入预计将实现中高个位数增长。

Leong Yung Chee说，预计2027年的运营成本将“高企”。

这是因为该行在致力于实现中期12%至13%的股本回报率的同时，继续投资于财富管理和技术领域。

大华银行副主席兼总裁Wee Ee Cheong拒绝透露实现该目标的时间表，并指出应以可持续的方式实现。

Leong Yung Chee补充道，与人工智能相关的融资目前占大华银行贷款组合不到5%，包括短期和长期贷款工具的组合。

他说，虽然该领域是一个“增长领域”，但银行在审批人工智能相关融资时，侧重于确保“可靠的现金流、可靠的承购方以及借款人强大的信用状况”。

在资产质量方面，该行的不良贷款（NPL）率为1.5%，而去年同期为1.6%。

Leong Yung Chee提到美国市场的复苏“好于预期”，该市场的不良贷款率从2025年的约4%降至目前的2%。

然而，他指出，该行在中国大陆、香港和台湾的投资组合复苏较慢，本季度新划为不良资产的大部分来自该地区，主要涉及房地产相关风险敞口。

他补充说，银行已经“重塑并减少”了其房地产风险敞口，尽管受影响的贷款主要是银行账面上的现有贷款。

他指出，除了中国大陆、香港和台湾，亚细安仍然是该行的关键增长市场。

尽管MSCI近期提议将印度尼西亚从新兴市场重新归类为独立市场，Wee Ee Cheong指出，大华银行对该国持长期看法。印尼在该行的贷款和利润贡献中所占比例不到3%。

他说：“我们是长期的……所以问题在于是否有承诺，然后我们就行动。如果你没有长期承诺，你每天都会担心波动性。”

“你必须超越所有这些，并采取一种长远的观点。”

大华银行拉开了新加坡银行第三季度财报季的序幕，星展银行（DBS）和华侨银行（OCBC）将分别于周四和周五发布其第三季度业绩。