从长远来看，这些扩张计划预计将支持约1000个新工作岗位

半导体设备制造商KLA位于宏茂桥的扩建工厂为公司提供了约21万平方英尺的新运营空间。 图片来源：联合早报

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[新加坡] 美国半导体设备制造商KLA在新加坡的扩建工厂正式开业，并宣布计划进行第三阶段扩张，这将使新加坡成为其全球主要生产中心之一。

位于宏茂桥的22B大楼扩建项目于2024年10月宣布，现已全面投入运营，为公司提供了约21万平方英尺的新运营空间。

KLA为芯片制造商生产表面轮廓仪、测试仪和半导体组装解决方案等设备和工具。该公司于1996年在新加坡设立业务，并于2006年开始在此地生产。

KLA新加坡区域总裁兼全球运营高级副总裁Theo Kneepkens表示，公司已规划了在本地的下一阶段扩张计划，目前尚待土地安排和相关批准的最终敲定。

他说：“我原本希望今天已经是我们下一阶段扩张的动工仪式。但在我们正式宣布之前，我们仍在确定下一阶段扩张的一些细节。”

“但很明显，我们下一阶段的增长规模将超过目前的扩建工厂。”

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Kneepkens表示，KLA的额外扩张计划反映了其坚定的信念，即凭借其卓越的人才、支持性的治理和战略地位，新加坡在全球制造驱动人工智能和先进计算的关键半导体设备方面，将继续扮演不可或缺的角色。

从长远来看，22B大楼和规划中的新阶段预计将在研发、供应链和制造工程领域支持约1000个新工作岗位。

KLA首席财务官Bren Higgins说：“我们已经增加了数百个新职位，现有超过2200名员工分多班工作。KLA新加坡的员工中有90%是本地人，包括新加坡公民和永久居民。”

他指出，KLA在新加坡的长期投资得益于本地的人才、高度协作的合作伙伴以及与供应商和客户的便捷联系。

他说：“我们整个行业正在经历前所未有的增长，我们的客户丝毫没有放缓的迹象。恰恰相反，需求环境正在加速发展。”

在KLA宣布扩张之前，过去几年已有多家半导体制造或制造价值链上的公司宣布了投资承诺，例如硅基板材料加工商以及从事芯片测试、组装和封装的公司。

已进行新投资的芯片公司包括GlobalFoundries、Micron、Siltronic、Soitec、UMC、Vanguard International Semiconductor和NXP Semiconductors。

副总理Gan Kim Yong在KLA的开业典礼上表示，新加坡已经为半导体设备制造建立了一个强大的生态系统，目前新加坡的产量约占全球的五分之一。

“新加坡必须继续建设公司在竞争中所需要的专业能力。”

他说：“通过与KLA这样的合作伙伴合作，我们可以在支持他们成长的同时，也为我们的人民和企业创造良好的机会。”

同时担任能源、贸易与工业部（主管贸易）部长的Gan Kim Yong表示，随着芯片变得越来越强大和专业化，制造它们需要更高的精度。

因此，像KLA这类公司生产的能够测量工艺偏差并及早发现缺陷的设备变得日益重要。

他补充说：“KLA是新加坡在这一领域实力的关键组成部分。其过程控制工具有助于芯片制造商将先进技术投入可靠的大规模生产。”

他说，新加坡也在投资于研究所需的能力，以抓住芯片行业的新机遇，并根据“研究、创新与企业2030计划”（Research, Innovation and Enterprise 2030, 简称RIE 2030），承诺向半导体RIE旗舰计划投入8亿新元。

他赞扬了KLA与新加坡科技研究局（A*Star）旗下微电子研究院为期三年的合作，并表示此类合伙业务将有助于将研究成果转化为实际的制造解决方案，从而使新加坡能够继续满足半导体行业不断变化的需求。

Gan Kim Yong补充说，本地供应商正与他们所支持的跨国公司一同发展。

他以精密工程公司Sys-Mac Automation Engineering为例，该公司通过与KLA的合伙业务，增强了自身能力并缩短了原型开发周期。

Sys-Mac也正在投资新的洁净室能力，以支持KLA的下一代系统。

Gan Kim Yong补充道：“随着我们的人民和企业深化其专业知识，他们可以承担更具挑战性的工作，并帮助像KLA这样的公司从新加坡发展壮大。而随着KLA的成长，它也将反过来为我们的企业和人民创造更多机会。”

新加坡经济发展局执行副总裁Cindy Koh表示：“KLA最新制造工厂的开业将深化新加坡在半导体设备开发方面的能力，为新加坡人在制造工程和研发领域创造优质就业岗位，并提供培训和技能提升的机会。” 海峡时报