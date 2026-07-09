美伊战争再起，新航与Oiltek股价重现波动
油价上涨，Oiltek股价攀升7.8%，新航股价下跌3%
- 受伊朗冲突再起及油价上涨的推动，Oiltek股价上扬。 图片来源：OILTEK
本文由AI辅助翻译
【新加坡】随着中东和平谈判失败，以及占全球石油流量20%的霍尔木兹海峡再次被有效封锁，市场和各经济体正准备应对油气价格持续飙升带来的影响。
受伊朗冲突再起及油价上涨的推动，截至周四（7月9日）中午12点13分， Oiltek 股价飙升7.8%，即上涨0.11新元至1.53新元。与此同时，燃油为其最大成本组成部分的 Singapore Airlines （新航）股价则下跌3%，即下滑0.24新元至7.60新元。
在石油市场方面，截至新加坡时间中午，西德克萨斯中质原油（West Texas Intermediate）期货上涨1.1%至每桶74.31美元，徘徊在6月22日以来的最高水平附近。
作为国际基准的布伦特原油期货也上涨1.1%，至78.89美元，接近6月19日以来的峰值。
战争初期，航空业因航油价格飙升而遭遇强劲阻力，但随着旨在结束美伊战争的努力取得进展，新航股价在过去两个月里一直在复苏。
马来亚银行首席外汇策略师 Saktiandi Supaat 在周四的一份报告中表示：“昨日，油价继续走高，尽管布伦特原油未能果断突破80.00美元的阻力位，但目前来看，这一价格水平对世界经济而言尚在可控范围内。”
周三，在美国总统 Donald Trump 宣布与伊朗结束战争的临时协议已经“终结”的数小时后，美国军方表示正在对伊朗发动新一轮袭击。
美国发起的最新一轮袭击，是为了回应周二三艘货船在霍尔木兹海峡过境时所遭受的攻击。
咨询公司 Rystad Energy 的地缘政治分析主管 Jorge Leon 在周三的一份报告中表示：“从根本上说，过去几天的事件极大地削弱了人们对于当前为期60天的休战协议仍能演变为永久和平协议的信心。”
Leon 指出，通过霍尔木兹海峡的船只数量已急剧下降，从7月6日的约20艘降至第二天的仅11艘，而周三的交通似乎已完全停滞。
他表示：“即使没有出现持续的实体中断，但围绕船只安全、保险成本、潜在延误以及进一步报复风险的不确定性，很可能会在短期内加剧市场波动。”
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