美国半导体公司Ambiq Micro在新交所第二上市后收盘持平

公司保留其在纽约证券交易所的主要上市地位

为方便新加坡的散户和机构投资者参与，Ambiq Micro在新交所的股票采用了为本地市场量身定制的交易机制。 图片来源：AMBIQ MICRO

【新加坡】超低功耗半导体解决方案设计公司Ambiq Micro周四（7月30日）在新加坡交易所（SGX）主板完成第二上市后，股价收盘于73.80新元，几乎没有变化。

全天总成交量为380股，成交额约3万新元。该股当日开盘价为73.74新元。

这家总部位于德克萨斯州奥斯汀的公司是以介绍方式进行第二上市，这意味着没有向公众发行或出售新股，也未在新加坡筹集新资本。

公司保留其在纽约证券交易所（NYSE）的主要上市地位。该公司于2025年7月在纽交所上市。

此次在新交所的上市表现，与其在纽交所主要上市股票近期的波动走势一致，后者周三收于57.26美元。

近几周，在全球半导体股票普遍遭抛售以及投资者对人工智能资本支出回报感到紧张的背景下，该股一直面临下行压力。

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新交所集团（SGX Group）全球销售与发起主管Pol de Win表示：“Ambiq的上市使其成为首家在新交所上市的、具有一定规模的全球无厂半导体设计公司，为投资者提供了进入科技领域两个增长最快领域——即人工智能和半导体的渠道。”

“随着人工智能走出数据中心，进入日常设备，在新加坡上市提升了Ambiq在亚洲投资者中的知名度，同时也支持其研发和区域市场扩张。”

跨境交易

为方便新加坡的散户和机构投资者参与，Ambiq Micro在新交所的股票采用了为本地市场量身定制的交易机制。

股票仅以新元报价和交易，每手交易单位减小至10股，以提高投资便利性。

投资者还可以通过新加坡中央托收公司（CDP）的跨境程序，以无纸化方式在新交所和纽交所之间转换和转移股票。

此次第二上市与Ambiq Micro在新加坡日益扩大的业务版图相符。今年早些时候，该公司宣布在新加坡启动一项为期多年的研发计划，该计划得到了经济发展局的支持。

该公司以其专有的亚阈值功率优化技术（Sub-threshold Power Optimized Technology）平台而闻名，据称该平台能显著降低人工智能边缘设备（如可穿戴设备和智能基础设施）的功耗。

Ambiq Micro表示，新加坡的研发中心将成为一个焦点，致力于推动这些新一代边缘人工智能技术的发展，并培养集成电路设计领域的专业人才。