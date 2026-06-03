Vin’s Holdings调查证实，涉及前员工的44,300新元违规交易存在欺诈风险

外部审计师表示，该交易对公司先前发布的2025财年财务报表没有重大影响

此前，公司于4月份曝光了一起涉及向前员工所控实体付款的违规交易，并对此展开了调查。 图片来源：DERRYN WONG，《商业时报》

【新加坡】 Vin’s Holdings 周二（6月2日）宣布完成一项专项调查审计，该审计证实了此前的调查结果，即与一名前员工相关的某些违规交易存在欺诈风险迹象。

这家凯利板上市公司在4月发现违规交易后展开调查，该交易涉及向一个实体支付了44,300新元，用于其声称提供的服务。

调查发现，该实体由一名未透露姓名的前员工全资拥有，此人绕过内部控制，向该实体发出了聘用书并执行了付款。

日期为5月11日的最终审计报告进一步指出，公司现有的政策和程序“基本到位”。

然而，出现控制失灵的主要原因是，该前员工“凭借其高级职位”规避并凌驾于既定的控制措施之上。

Vin’s Holdings表示，该报告“不构成对欺诈、不当行为或责任的法律判定”，并且“所执行的程序不构成根据审计准则进行的审计或鉴证业务”。

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该集团表示，一名曾与公司合作评估违规交易影响的外部审计师也已确认，这些交易对公司先前发布的2025财年财务报表没有重大影响。

公司董事会以及审计与风险管理委员会已接受报告中内部审计师提出的建议。

Vin’s Holdings表示，在4月30日公告所披露的临时措施基础上，其管理层截至周二已实施数项额外措施，以进一步加强其控制环境。

这些措施包括：

实施岗前尽职调查和利益冲突框架，以加强入职申报，包括对高级职位招聘人员进行强制性独立背景调查；

实行职责分离以强化既定政策，确保不同角色的分离；

加强采购和支付控制，以强化既定政策，包括采用竞争性报价、使用标准化报价比较表、确保支付金额与已批准的报价或合同一致，以及所有介绍费须事先获得首席执行官（CEO）批准；

实行供应商准入和主数据控制，以自动检测供应商记录与员工及董事信息之间的潜在关联；以及，

加强监督和再培训，包括对采购相关交易进行半年一次的审查和异常报告，同时对集团的举报（吹哨人）程序和利益冲突政策进行再培训。