Visa在新加坡设立六个全球技术中心，新巴耶利峇中心将容纳1500名员工

在新加坡开发的技术和解决方案将部署于其全球网络

Visa的新中心将致力于构建代理式人工智能、下一代支付和可信商务方面的能力。 图片来源：联合早报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】随着全球支付格局的演变，数字支付巨头Visa将在新加坡设立六个中心，以构建新兴技术能力。

这家美国公司在周四（11月5日）的一份声明中表示，其位于巴耶利峇格林（Paya Lebar Green）的新中心将汇集约1500名员工，致力于代理式人工智能、下一代支付和可信商务等领域的工作。

目前尚不清楚这些职位中有多少是新增岗位。《海峡时报》已联系Visa寻求澄清。

该公司表示，在新加坡开发的技术和解决方案将部署于Visa的全球网络。

Visa技术总裁Rajat Taneja表示：“我们正在进入一个由人工智能、数字货币和其他新兴技术驱动的商业创新非凡时期。”

“我们在新加坡扩大业务规模，将汇集优秀的人才、深厚的专业知识和可信赖的基础设施，以在全球范围内打造全新的商业体验。”

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Visa的新机构将涵盖三个领域，其中包括人工智能。Visa的目标是将该技术应用于支付和金融科技领域的用例，并探索人工智能代理如何能与商家、消费者和支付网络进行安全交互。

该公司还将研究下一代支付生态系统，如数字货币和稳定币，以支持新支付模式的演进，并致力于网络安全工作，以增强日益复杂的数字生态系统的韧性。

新加坡经济发展局（Economic Development Board）执行副总裁Beng Kong Pee表示：“Visa此次在本地投资设立六个全球能力中心，将为新加坡人创造新的高价值就业岗位。”

“这也将巩固新加坡在开发代理式商务和固定金额等领域创新金融产品和解决方案方面的作用。”

在此次最新宣布之前，Visa曾在7月份表示，为了提高效率并将资源重新投资于其“最具潜力的机会”，公司将裁员约2600人，占其全球员工总数的7%。海峡时报