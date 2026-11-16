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这位印尼裔投资者也曾支持Elon Musk的特斯拉

71岁的Leo KoGuan因押注特斯拉而首次引起广泛关注。 照片：北京大学教育基金会（美国）

[新加坡] 亿万富豪投资者Leo KoGuan于周五（11月13日）表示，如果不是由联合创始人Jensen Huang掌舵，他将不会购买更多Nvidia的分享计划。

一天前，这家美国芯片制造商刚宣布了Huang的辞职消息。

KoGuan在社交平台X的帖文中称Huang为“至高无上的创造者”，他认为Huang的成就应远大于其过错，并表示他已向Nvidia投资了约13亿美元。

截至11月16日，这家人工智能和半导体巨头的市值约为3.9万亿美元。

在KoGuan声援Huang的同时，多位科技界知名人士也正力促他重返Nvidia。Elon Musk、Epic Games创始人Tim Sweeney、Y Combinator总裁Garry Tan以及Uber联合创始人Travis Kalanick等人联合签署了一封公开信，敦促Nvidia董事会恢复Huang的职位。

据报道，超过7500名签署者自称是Nvidia的员工，相当于该公司员工总数的18%。

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Huang突然被Nvidia罢免，此前有报道称他有三起婚外情，其中一段涉及新加坡公司Megaspeed的前高管Alice Huang，美国当局怀疑她为中国从事间谍活动。

他的离职结束了他在Nvidia长达33年的掌舵生涯。他联合创立了这家公司，其芯片如今为大部分的人工智能热潮提供了动力。公司已任命首席财务官（CFO）Colette Kress为临时首席执行官（CEO）。

大华继显私人财富管理总监Kenneth Goh指出，在这场动荡中，截至11月13日的一周内，Nvidia的分享计划下跌了12.8%，收于162.85美元，而同期芯片股整体却上涨了约8%。

他补充说，该分享计划可能会持续承压，直到Nvidia董事会任命一位能获得主要利益相关者信任的继任者为止。

“KoGuan公开说出了许多投资者的心声。他们中的许多人都是因为Jensen Huang才购买Nvidia的，”Goh说。“他自己的持股量很小，远低于公司总股本的1%。他也只是说会停止增持，并没有说要出售。”

KoGuan最初因押注特斯拉而引起广泛关注。在新加坡，他因高调购买房产而登上头条，例如购买了戴森夫妇（Dyson）位于华利世家（Wallich Residence）的顶层公寓。

Leo KoGuan是何许人？

现年71岁的KoGuan出生于印度尼西亚，父母是华人。他后来移居美国，在哥伦比亚大学获得国际事务硕士学位，并在纽约法学院获得法律学位。

1989年，他与当时的妻子Thai Lee以不到100万美元的价格，收购了新泽西州一家陷入困境的软件经销商，当时该公司只有五名员工和差不多数量的客户。这家公司后来发展成为Software House International，现名为SHI International。

此后，SHI的业务从软件经销扩展到硬件、云计算和网络安全服务领域。公司为超过17000名客户提供服务，其中包括Boeing、Johnson & Johnson和AT&T，并在全球拥有约7000名员工。

KoGuan在2021年接受彭博社采访时表示，他已在世纪之交前后退出公司的日常运营。他目前仍担任董事长，而Lee则是总裁兼首席执行官。

2025年10月，SHI宣布其在过去12个月的总销售额达到了160亿美元。公司还宣布对人工智能工程咨询公司NStarX进行投资，使其新泽西人工智能和网络安全实验室的客户能够接触到NStarX的数据科学家。

特斯拉如何为他增添财富？

KoGuan于2019年开始购买特斯拉的分享计划。他通过分享计划和期权建立了集中的仓位。

银行记录显示，截至2021年9月，他持有630万份特斯拉分享计划和180万份期权。这些期权赋予他以每份450至550美元的价格购买特斯拉分享计划的权利。当时，他是这家汽车制造商最大的个人股东之一。

随着股价上涨，到2021年10月，他持有的特斯拉资产价值攀升至超过70亿美元。

2024年，KoGuan表示他正在减持特斯拉股份，并购买三个月期的美国国库券。他在X的一则帖文中表示，他仍计划长期持有特斯拉，但他担心发生1929年规模的股市崩盘，那次崩盘是大萧条的催化剂。

2026年3月，这位71岁的老人表示，他“仍然主要持有特斯拉”和国库券。

他对特斯拉及其首席执行官Elon Musk的批评越来越多，其中包括一项价值可能高达1万亿美元的薪酬方案。他拒绝透露自己卖出了多少特斯拉股份。

3月3日，KoGuan表示他购买了100万份Nvidia分享计划。按当日收盘价180.05美元计算，这些分享计划的价值约为1.8亿美元。

几天后，他表示又购买了100万份分享计划，并补充说，在中东冲突引发全球抛售潮的背景下，他希望这次购买有助于稳定紧张的市场。

彭博亿万富翁指数显示，KoGuan的净资产估计为130亿美元，截至11月13日，他在全球排名第264位。

他在新加坡有哪些投资？

KoGuan是美国公民，常驻新加坡。2022年，他首次登上《福布斯》新加坡富豪榜，排名第七，财富估计为76亿美元。

在《福布斯》2026年的榜单上，他以82亿美元的财富排名第九。该榜单也包括一些与新加坡有居住、商业或其他联系的外国公民。

2020年，KoGuan以6200万新元的价格买下了戴森夫妇位于丹戎巴葛（Tanjong Pagar）华利世家（Wallich Residence）的三层顶层公寓，此事在本地引起轰动。根据该单位21108平方英尺的分层地段面积计算，成交价接近每平方英尺3000新元。

2025年，KoGuan以约1亿新元收购了卡本特街21号（21 Carpenter）酒店——一个拥有48间客房、屡获殊荣的酒店项目，由8M Real Estate于2023年完成。这笔交易相当于每个客房约210万新元。该酒店所在的地块拥有99年的租赁地契，期限从2022年1月起重新计算。

该酒店由四栋可追溯至1936年的受保留店屋改造而成，这里曾是汇款业务的所在地。KoGuan当时表示，他将这家酒店视为保护新加坡遗产、并向早期华人移民的传承致敬的一种方式。