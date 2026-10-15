为何科技与数据中心IPO面临延迟——投资者对当前市场有何期待？

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这发生于过去一个月利率攀升的背景下

AirTrunk位于马来西亚新山的超大规模数据中心园区效果图。该公司正在推迟其新加坡房地产投资信托 (S-Reit) 的上市计划。 图片来源：AIRTRUNK

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 自9月以来，以市场状况不确定为由，主要的科技、人工智能和数据中心公司已纷纷暂停其首次公开募股 (IPO) 计划。

这其中包括由Blackstone支持的AirTrunk新加坡房地产投资信托 (Reit) 的拟议上市，该交易原可筹集15亿美元；以及澳大利亚数据中心运营商Firmus的潜在IPO，该计划已于10月撤回。

人工智能巨头OpenAI是另一家推迟上市的公司，其创始人兼首席执行官Sam Altman表示，出于对人工智能安全的担忧，公司不会在2026年上市。

那么，这些IPO为何在此时暂停，投资者接下来可以期待什么？《商业时报》采访了专家以了解更多详情。

利率上升之忧

分析师告诉《商业时报》(BT)，由于过去一个月利率大幅上升，各公司正在推迟甚至完全搁置上市计划。

自美国联邦储备局于9月16日加息25个基点，将利率上调至3.75%至4%的区间以来，借贷成本已经上升。

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这使得公司通过股权或债券进行融资变得更加困难。

尤其是派发股息的数据中心Reits会受到影响，因为它们必须以更高的利率为债务进行再融资。由于股息会被贷款偿还所挤压，这将影响其收益率。

Aletheia Capital消费与互联网研究主管Nirgunan Tiruchelvam表示，Reits的股息将难以超越不断上升的政府债券长期收益率。

在这种鹰派环境下，资产管理公司可能会将资本从Reits等派息股中重新分配至美国国债或高评级公司债券。

Tiruchelvam说，这使得AirTrunk拟议中的新加坡数据中心上市陷入了困境。

新加坡的Reits已经感受到了高利率环境的影响，基准iEdge S-Reit指数年初至今已下跌12%，而债券收益率则在不断攀升。

市场过于拥挤

目前有许多与人工智能相关的项目正在寻求资金，这导致了市场过于拥挤。

Indosuez Wealth Management亚洲首席策略师Francis Tan表示：“在IPO这场游戏中姗姗来迟的公司，现在正对上市和可能获得的较低认购水平三思而后行。”

Firmus曾试图在澳大利亚证券交易所进行IPO，筹集50亿美元。这将使公司估值达到306亿美元，几乎是其8月融资轮后105亿美元估值的三倍——在专家看来，这是一个“天价”。

在投资者撤出后，该公司便取消了其IPO计划，据媒体报道，Firmus转而寻求私募资金。

最近搁置公开上市计划的其他公司还包括先进材料制造商Amaero和智能戒指制造商Oura。两家公司原定于9月在美国上市。

市场不确定性是Oura推迟IPO的原因之一。该公司寻求筹集22亿美元，其估值可能高达150亿美元。

Morningstar亚洲股票研究总监Lorraine Tan表示，在动荡的市场中，由于存在认购不足的风险以及上市首日能否强劲表现的不确定性，IPO承销商可能会犹豫不决。

她补充说：“被撤回的IPO……反映了投资者情绪的疲软，因此公司可能无法在IPO中获得他们想要的定价。”

但Tiruchelvam表示，这并不意味着更广泛的人工智能交易正在动摇。

“（现在）围绕人工智能的交易正变得更具辨别力。市场现在能区分开那些从人工智能中获利的公司和那些为此投入巨资的公司。”

这在数据中心领域表现得很明显，传统数据中心公司的利差扩大，预示着风险增加。然而，像Microsoft、Amazon和Meta这样的超大规模运营商却情况相反，随着投资者寻求较低风险，它们的利差正在收紧。

然而，一些公司仍在推进计划，例如总部位于新加坡的数据中心运营商DayOne。

前景并非一片黯淡

DayOne今年上半年的收入增长了两倍多，达到5.12亿美元，同时自2024年以来已通过股权融资筹集了超过60亿美元，且没有表现出任何“被迫出售”的迹象。

Tiruchelvam表示，在数据中心运营商上市冻结的背景下，这“是在危险时刻讲述的一个更好的故事”。

但他指出，根据该公司在纳斯达克的IPO申请文件，其200亿美元的估值大约是10亿美元年化销售额的20倍，而且其亏损也在不断扩大。

在截至6月30日的六个月里，净亏损为8190万美元，较去年同期的1350万美元大幅增加。

Tiruchelvam说：“我预计其估值会被下调，但不会撤回上市。但如果收益率持续攀升，它可能会加入AirTrunk的行列，排队到2027年再进行IPO。”

DayOne于今年10月正式直接申请在美国纳斯达克进行IPO，并称计划筹集高达50亿美元的资金。

此前，该公司曾考虑通过新加坡交易所 (SGX) 的全球上市板进行双重上市，尽管招股说明书中并未提及此事。

《商业时报》了解到，后续在新交所上市的可能性并未被排除。