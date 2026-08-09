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随着新加坡员工重返办公室，Zoom将目光投向视频通话业务之外
- Zoom亚太区负责人Carlos Quaderi表示：“没有什么比人类对话更能提供实时的情境感知了。” 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》
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【新加坡】随着越来越多员工重返办公室，Zoom希望紧随这一趋势，作为其在亚太地区更广泛扩张的一部分，致力于发展成为一个超越视频会议平台的企业。
Zoom不再将自身仅仅定位为虚拟会议服务商，而是正在扩展到由人工智能驱动的办公软件领域——包括会议室系统和办公室管理工具，力求重新定义自己。
JLL在2025年对500名新加坡员工进行的一项调查发现，69%的员工面临要求他们每周必须有几天到办公室工作的政策。
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