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随着新加坡员工重返办公室，Zoom将目光投向视频通话业务之外

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Young Zhan Heng

Young Zhan Heng

Published Sun, Aug 9, 2026 · 12:00 PM
    • Zoom亚太区负责人Carlos Quaderi表示：“没有什么比人类对话更能提供实时的情境感知了。”
    • Zoom亚太区负责人Carlos Quaderi表示：“没有什么比人类对话更能提供实时的情境感知了。” 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】随着越来越多员工重返办公室，Zoom希望紧随这一趋势，作为其在亚太地区更广泛扩张的一部分，致力于发展成为一个超越视频会议平台的企业。

    Zoom不再将自身仅仅定位为虚拟会议服务商，而是正在扩展到由人工智能驱动的办公软件领域——包括会议室系统和办公室管理工具，力求重新定义自己

    JLL在2025年对500名新加坡员工进行的一项调查发现，69%的员工面临要求他们每周必须有几天到办公室工作的政策。

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    ZoomArtificial IntelligenceToplineSingapore

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