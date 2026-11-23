ASIA PACIFIC SUSTAINABILITY INDEX

《商业时报》的一项研究发现，企业在环境、社会和治理（ESG）报告方面有待成熟。

董事们是否具备能力推动其在环境、社会和治理（ESG）方面的贡献实现有意义的变革，仍有待观察。 图片：HYRIE RAHMAT, 《商业时报》

【新加坡】环境可持续性如今已是公司治理中一个根深蒂固的概念，亚太地区有越来越多的公司报告称，它们已进行可持续发展信息披露，并对合规情况实施了正式的董事会监督。

但董事们是否真正具备能力，来推动其在环境、社会和治理（ESG）方面的贡献实现有意义的变革，仍有待观察。

虽然企业正在采纳的国际标准为董事会行为设立了重要的行业基准，但绝不能允许企业将企业环境责任变成一场表演性的数字游戏。

《商业时报》最新发布的《亚太可持续发展指数》（APSI）发现，在接受评估的700家公司中，92%的公司披露了董事会对可持续发展的正式责任，而77%的公司则由董事会监督管理层的监控工作。

然而，除了董事们实际扮演的角色有多积极之外——毕竟只有60%的公司报告称董事会直接参与确定重大的环境、社会和治理（ESG）因素——还有一个更重要的问题：他们是否具备产生影响所需的远见和技能？

许多股东和外部利益相关者根本没有足够的信息来做出判断。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

洞察关联，理清脉络

在仔细阅读年度可持续发展报告时，观察人士常发现，公司通过计算水和电的消耗量等指标数据来报告其在环境、社会和治理（ESG）方面的贡献。

值得称赞的是，该区域的企业在这一方面做得相当不错。

APSI指数是与新加坡国立大学（国大）商学院的治理与可持续发展中心通过合伙业务共同开发的。该指数发现，94%的公司披露了范围一（Scope 1）的排放量。根据广泛使用的《温室气体核算体系》，这些是公司拥有或控制的排放源产生的直接排放。

同时，95%的公司披露了范围二（Scope 2）的排放量，即购买能源所产生的间接排放。

然而，他们在范围三（Scope 3）排放方面有所欠缺，这指的是由商业活动引起的所有其他间接排放。在公布此类信息的76%的公司中，只有不到五分之一的公司在15个标准类别中报告了超过10个类别的内容。

PwC Singapore可持续发展与气候变化业务主管Fang Eu-Lin告诉《商业时报》，更完善的信息可以帮助企业“识别其价值链中的排放热点，以及可能出现的潜在气候相关风险，尤其是过渡风险”。

此外，虽然监控能让公司评估自身的环境足迹并相应地减少浪费，但追踪排碳数据仅仅是评估公司可在哪些表现不佳的领域改进可持续发展表现的起点。

还有许多其他途径可以考虑，例如拒绝使用危险或污染性化学品，或投资于替代能源和材料的开发。

为了真正推动可持续发展，董事会需要具备批判性判断力，并做出明智的决策，这些决策应反映出他们对跨行业和跨市场相互联系的理解。

新加坡国立大学（国大）商学院治理与可持续发展中心主任Lawrence Loh教授对《商业时报》表示：“当公司利用编制可持续发展报告的过程来评估其可持续发展目标和进展，并为可持续发展采取更好的措施时，报告的质量就会提高。”

然而，在价值链排放这样基本的问题上透明度不足，表明应对环境挑战的企业领导者仍缺乏大局观，也因此缺乏提出可信且可行解决方案的雄心和想象力。

超越风险与机遇

由于企业领导者无法为他们无法预见的事情做规划，因此，排放信息披露方面持续存在的差距，可能就是其他缺陷的早期预警信号（即“煤矿里的金丝雀”）。

毕竟，可持续发展的领导力远不止削减直接甚至间接排放。尽管这些是一个很好的开端，但此后还必须规划可行的后续行动——而许多董事可能仍不具备提供这种层次战略和指导的能力。

虽然84%的公司披露了其已识别的气候相关风险和机遇，但只有64%的公司分析了不同气候情景下的财务和运营影响。 图片：TAY CHU YI, 《商业时报》

APSI指数发现，84%的公司披露了已识别的气候相关风险和机遇，例如洪水和干旱的可能性。

然而，只有64%的公司分析了不同气候情景下的财务和运营影响。此外，这些分析绝大多数是定性评估。只有28%的公司能够就气候变化可能如何冲击其业务，提供可量化的估算。

而正如报告作者所指出的，定量情景分析可以揭示不同的气候结果将如何影响运营成本和收入等因素。

《商业时报》的报告建议：“公司可以首先评估物理风险（如资产损坏、运营中断和极端天气事件造成的供应链中断）以及过渡风险的潜在财务影响。”

这些估算结果可以让企业“更好地识别自身的脆弱性，确定投资的优先次序，并加强长期战略规划和韧性”。

详细的情况规划的价值是显而易见的——但这要求董事们具备预见和分析复杂的可持续发展相关风险和机遇的能力。

不幸的是，他们可能仅仅因为缺乏接触或知识而表现不佳。

该指数显示，只有41%的公司披露了董事会成员与可持续发展相关的能力，而37%的公司报告了近期的相关培训情况。

Loh教授评论道，知识和培训的缺乏“可能导致错失将可持续发展作为经济回报驱动力的机会”，例如通过创新“对利润和地球都有利”的商品和服务来获得商业优势。

Fang补充说，虽然培训很重要，但真正的关键是“董事们是否具备技能和实践经验”，以正确评估其公司的准备情况和韧性。

亮出“绿色”家底

股东们不仅有权知道董事们是否具备对公司可持续发展举措进行充分监督所需的技能，还有权了解公司正在采取什么措施来弥补任何差距，并帮助董事会持续建立其专业知识和能力。

鉴于APSI指数的发现，问责这项任务显得尤为重要。该指数发现，虽然有55%的公司表示高管薪酬与可持续发展挂钩，但只有21%的公司具体说明了这些指标的表现如何实际转化为薪酬。

报告指出，提高可持续发展成果与高管短期和长期激励之间关联的透明度，将对利益相关者有利。

正如新加坡亚太经合组织工商咨询理事会最近的一项调查所发现，亚太经济合作组织（APEC）经济体的企业理所当然地一直在呼吁建立更清晰的环境、社会和治理（ESG）披露框架和更一致的气候相关标准。

但反过来，董事会也必须准备好向其投资者披露相关信息。

Loh教授指出：“可持续发展报告不是为了让公司自我感觉良好。它是一份成绩单，告诉利益相关者其在可持续发展征程中取得的成功和面临的挑战。”