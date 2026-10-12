成本优先于气候：能源价格上涨带来冲击 多数亚细安企业缩减脱碳计划

POWERING ASEAN’S FUTURE

新加坡最多企业推迟可持续发展战略；越南受成本上涨影响最小

虽然多数企业表示成本上涨正在侵蚀利润，但马来西亚、印度尼西亚和新加坡的公司对此感受更为深切。 图片：TEOH YI CHIE, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】自伊朗战争爆发以来，近八成东南亚企业受到能源成本上涨的冲击，同样比例的企业盈利能力也因此承压。

这导致该区域半数公司推迟了其脱碳和可持续发展计划。

尽管面临这些挑战，企业仍然致力于低碳能源转型，选择投资以生产力为主导的解决方案来管理成本压力，而非依赖短期措施。

企业也在密切关注亚细安电网计划（ASEAN Power Grid，简称APG）的进展——这是一项连接该区域电力系统以进行跨境电力交易的举措。相当数量的企业表示，若该计划取得实质性进展，将直接提高它们在亚细安的投资意愿。

与此同时，企业继续寻求提高生产力，其中多数转向了人工智能。

超过60%的公司增加了在人工智能方面的投资，更高比例的公司认为，其带来的好处将超过该技术造成的能源负担。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

这些是周一（10月12日）发布的《商业时报洞察：驱动亚细安的未来2026》（The Business Times Insights: Powering Asean’s Future 2026）报告中的部分主要发现。《商业时报》与市场调查公司Kantar合作，对亚细安六国（包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南）的514家企业进行了调查。

能源成本上涨

该区域各地的企业都正承受压力；自2026年初以来，79%的企业经历了能源成本上涨，其中76%的企业报告利润因此受到侵蚀。

约三分之一（34%）的受访者表示，其能源成本出现适度增长，即介于10%至29%之间；23%的受访者则表示增幅低于10%。

只有5%的受访者报告了非常显著的增长，即能源成本上涨超过50%；17%的受访者则经历了30%至50%的显著增长。

越南是其中一个表现突出的国家。虽然87%的越南企业报告能源成本上升——高于79%的区域平均水平，并且是六个市场中最高的——但只有61%的企业表示这对盈利能力产生了负面影响，而区域平均水平为76%。

清洁能源开发公司VHALT的创始人Douglas Macfarlane说：“更多企业正在加速采购太阳能，并在场地条件允许的情况下增加电池储能设备。”

“因此，尽管成本上升，企业可以按照自己的方式应对，无论是自行投资还是与可再生能源投资者合作。”

为缓解成本压力，61%的受访者正在投资于能源效率，54%的受访者则在加快自动化和人工智能的采用。

如果高能源价格长期持续，这些措施也是受访者的首选。66%的受访者计划投资节能技术，62%的受访者则着眼于加速自动化和数码化。

报告指出，这“标志着整个东南亚地区出现明确的战略转向，即从将能源视为运营开支，转变为将其视为竞争力、扩张和业务连续性的关键驱动因素”。

华侨银行（OCBC）ESG分析师Ong Shu Yi指出，尽管随着紧急石油国库储备的释放和替代出口路线的开辟，高企的价格可能会有所缓解，但这并不意味着能源市场将持续正常化。

她补充说：“中东冲突的持续时间和走向仍不确定，而在持续的安全风险下，运输和保险成本仍然高昂。”

“即使紧张局势缓解，战争的影响也可能持续存在，因为能源市场的正常化过程可能是渐进且不均衡的。”

放缓脱碳步伐

在当前的盈利压力下，只有9%的亚细安公司表示会优先考虑脱碳和可持续发展目标，而38%的公司选择将成本效益作为其首要业务重点。

超过一半（53%）的公司表示其脱碳计划已被降级或推迟，相比之下，29%的公司加快了相关进程。

在亚细安六国市场中，新加坡报告出现显著延迟的公司最多，达到29%，高于20%的平均水平。

与此形成对比的是，39%的印度尼西亚公司和37%的越南公司正在加速其脱碳计划。

在能源效率方面，结果也类似。与其他五个市场相比，新加坡公司将节能升级列为优先事项的比例最低。

分析师认为，这可能是因为新加坡公司在能源效率和脱碳进程中所处的阶段不同。

新加坡国立大学（国大）可持续与绿色金融研究所所长Johan Sulaeman教授表示，早期阶段的节能升级或脱碳所带来的收益可能已经被获取，这使得下一阶段的挑战更大、成本更高。

在亚细安六国市场中，新加坡报告脱碳计划出现显著延迟的公司最多，达到29%。 图片：YEN MENG JIIN, BT

华侨银行的Ong补充说：“新加坡公司可能正在重新评估进一步进行资本密集型脱碳投资的时机和步伐，尤其是在成本高昂和经营环境更不确定的情况下。”

至于越南，跨国公司的集中——这些公司已通过其供应链强制推行可持续发展目标——正对当地供应商施加商业压力，要求其遵守外部设定的可持续发展要求。

这包括欧盟的碳边界调整机制，该机制根据某些进口商品的碳强度对其征收碳价。

尽管脱碳目前被暂时搁置，但向更清洁能源的转变仍在稳步进行；69%的公司预计其能源结构在未来三到五年内将更加绿色。

在公司正在采取的各种行动中，提高能源效率和减少能源消耗被列为首要任务，占比41%；其次是增加可再生能源的使用，占比20%。

在选择清洁能源解决方案时，公司表示偏爱成熟且可扩展的方案，包括现场可再生能源发电如屋顶太阳能（66%），以及可再生能源证书或购电协议（63%）。

鉴于该地区对化石燃料作为能源的高度依赖，亚细安公司将“获得更多可再生能源和采购选项”（55%）评为他们最希望得到的政策支持。

这一比例甚至高于对能源效率和脱碳举措的税收优惠或补助金（48%）。

这与亚细安公司在能源转型过程中面临的最大挑战——清洁能源选项有限（48%）——相呼应。

Sulaeman教授表示，这表明企业正在寻求更结构性的解决方案：更多的可再生能源供应、更好的电网基础设施、更强的区域互联互通，以及以具有商业可行性的价格获取清洁能源的能力。

他说：“补贴可以帮助公司支付他们已在使用的能源，但并不能从根本上减少他们未来面临化石燃料价格冲击的风险。更好的可再生能源渠道则从一开始就改变了他们可以使用的能源。”

Ong指出，随着可再生能源成本竞争力的不断增强，这种转变也可能得到促进。

她补充说：“企业正在认识到，仅靠财务支持可能不足以解决他们的能源挑战。”

“随着可再生能源的成本竞争力日益增强，企业可能更看重那些能提供更多可再生能源渠道和采购选项的政策。这可以帮助他们管理能源成本和波动性，同时支持其能源转型。”

在选择清洁能源解决方案时，公司偏爱成熟且可扩展的方案，如屋顶太阳能。 图片：TAY CHU YI, BT

尽管新闻头条突显了全球气候行动的倒退，但76%的受访公司表示，ESG（环境、社会和治理）考量仍然融入了其战略和决策过程。

尽管如此，分析师警告说，虽然亚细安公司日益将能源安全视为其商业战略的一部分，但更大的制约因素在于更广泛的生态系统能否跟上步伐以满足其需求。

Ong表示，通过亚细安电网计划加强区域互联互通，以及在区域内更好地协调支持可再生能源部署和跨境电力交易的政策与市场框架，至关重要。

Sulaeman教授说：“最终，挑战不仅仅是实现能源系统的脱碳，而是在脱碳的同时扩大能源系统，并同时管理对自然资本和资源的日益增长的制约。”

“这意味着转型必须超越能源本身；它必须改善我们利用土地、水和其他自然资源的方式，同时支持持续的经济增长和商业韧性。”