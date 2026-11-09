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Grace Fu：低碳转型将在COP31面临“更强劲的阻力”

她补充说，在联合国气候峰会上，能源安全问题将导致各国立场分歧。

Janice Lim

Janice Lim

Published Mon, Nov 9, 2026 · 05:00 AM
    • 永续发展与环境部长Grace Fu表示：“各国目前正在评估其长期能源政策，以及如何更好地保护自己免受化石燃料短缺的影响。”
    • 永续发展与环境部长Grace Fu表示：“各国目前正在评估其长期能源政策，以及如何更好地保护自己免受化石燃料短缺的影响。” 照片：ST

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】随着能源安全问题日益凸显，以及发达国家面临日益加剧的财政限制，今年的联合国气候峰会上，低碳转型可能会遇到更强劲的阻力。

    永续发展与环境部长Grace Fu在11月5日接受媒体采访时表示，就逐步淘汰化石燃料达成全球协议将“比以往同样困难，甚至更加困难”。

    她是在前往参加《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）第31次缔约方大会（通常称为COP31）之前发表上述言论的。

    她补充说：“从几个方面来看，阻力正在变强，而不是减弱。”

    “能源安全问题是真实存在的，而且日益严峻，以非常真实和具体的方式影响着人们。你已经看到一些国家燃料耗尽，卡车司机排起长队。他们心怀不满，并走上街头表达这种不满。”

    “另一方面，你也看到，由于发达国家将注意力转向国防和其他优先事项，它们的财政能力也在减弱。”

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    在这次年度气候大会上，超过190个国家将齐聚土耳其安塔利亚，就应对气候危机的集体行动方案进行谈判。

    今年的缔约方大会将首次设立联合主席。土耳其将担任COP31的官方主席，负责管理企业等非国家实体的自愿行动，而澳大利亚将主导联合国的正式气候谈判。

    能源安全

    本次气候峰会于周一（11月9日）开幕，伊朗战争后能源安全问题变得更加紧迫，预计这将给为期两周的激烈谈判蒙上阴影。

    Fu表示，这些担忧将导致各国立场分歧。

    一些国家为应对油气价格飙升和供应中断，转而使用更便宜但碳密集度更高的化石燃料，例如煤炭。

    而在另一些国家，可再生能源的部署，特别是太阳能的部署，则在加速进行。

    她补充说：“因此，各国目前正在评估其长期能源政策，以及如何更好地保护自己免受化石燃料短缺的影响。”

    尽管如此，她表示，COP31作为吸引全球政治领导人关注气候行动的平台仍然至关重要。

    她说：“中东危机已引发全球通货膨胀。世界各国政府都非常关注眼前的事务——社会动荡……在许多国家，人们担忧通货膨胀，也担忧就业和安全等其他问题。因此，必须呼吁大家关注气候问题。”

    她补充说：“所以，这不会容易。但我们宁愿在会议上直面问题，也好过人们对此漠不关心。”

    Fu表示，鉴于新加坡在推进其可再生能源计划方面面临的挑战，作为国内可再生能源资源有限的国家，积极参与谈判至关重要。

    “过去几年我们已经看到，可再生能源领域的延迟有时确实拖累了我们。我们希望可再生能源的路径能比以前更加成熟，但不幸的是，由于我们的选择非常有限，这些计划并未得到实施。”

    “我们将继续寻找低碳解决方案。我们希望在UNFCCC上提出我们的国家立场，以基本解释我们的发展路径。”

    加速发展可再生能源

    虽然Fu警告说能源安全问题可能使气候谈判复杂化，但Standard Chartered首席可持续发展官Marisa Drew对这场危机将如何塑造能源转型，提出了一个更为乐观的评估。

    她指出，许多企业已通过加速投资可再生能源基础设施，并提前其气候目标和雄心，来应对能源危机。可再生能源项目的审批流程也已加快。

    她表示，随着各国政府，特别是那些传统上大部分能源依赖进口的政府，寻求确保可靠的供应，可再生能源将不可避免地成为替代方案之一。

    “我们现在看到的是一种共识，即当冲击发生时，这些经济体需要替代能源。如果它们确实加速转型，那一方面意味着拥有了替代能源所带来的能源安全。”

    “其次，这也减少了你对大宗商品价格波动的风险敞口。因此，这个可负担性问题非常关键。”

    除了眼前的能源危机，人工智能的迅速普及是清洁能源投资的另一个潜在驱动力，因为该技术对电力的需求巨大且日益增长。

    Drew说：“如果我们将造成全球能源短缺，那么寻找替代供应来源就至关重要。在短期内，各经济体或许会转向现有能源，其中一些能源在弥合差距的过渡期是必需的。”

    这意味着在短期内，低碳转型的成本可能会更高。

    亚洲投资者气候变化小组（Asia Investor Group on Climate Change）政策总监Anjali Viswamohanan表示，对能源供应中断的直接反应包括延长燃煤电厂的运营寿命，这增加了低碳转型的融资成本。

    亚洲投资者气候变化小组是一个非营利组织，代表关注气候变化投资影响的机构投资者。

    尽管如此，她指出，对于严重依赖进口化石燃料的经济体来说，能源安全仍将是COP31上的一个关键议题。

    她补充说：“伊朗危机强化了转向可再生能源、优先发展电气化和建设电网基础设施的理由，因为从长远来看，这样做有利于经济体保护其能源主权。”

    电气化目标

    虽然COP31不像往届气候峰会那样有单一的总体议程项目，但两位COP主席已联合发起一项倡议，设定了一个雄心勃勃的全球电气化目标。

    该倡议被称为“35 by 35”，旨在到2035年将电力在全球能源需求中的份额从目前的约20%提高到至少35%。

    Fu表示，“最好能有”这个目标，它属于气候减缓支柱，并希望在谈判结束时得到所有缔约方的认可。她形容这个目标“具体、实在且切实可行”。

    Fu还指出，其他优先事项，如气候适应，可能不适合量化目标。但她表示，在这些领域达成某种形式的协议并推进有关潜在解决方案的讨论，将同样重要。

    Viswamohanan表示，将“35 by 35”电气化目标写入COP31的最终决议文本，将向投资者展示一个可信的化石燃料转型承诺，并为资本配置提供最清晰的长期需求信号。

    她补充说：“关于电气化倡议和其他方面的行动议程重点，应关注将这些承诺转化为国家层面的承诺，并通过行业路线图等机制加以实施，从而在可信度方面给投资者更多保证，并明确电力供应来源等因素。”

    在亚细安的背景下——鉴于其对中东石油和天然气的进口依赖，该地区是受伊朗战争影响最严重的地区之一——拥有电气化目标将是该区域最明确的解决方案，因为它将需求从进口燃料转向国内发电。

    然而，Viswamohanan表示，“35 by 35”目标对于依赖煤炭的亚细安电力系统是否能够实现，将取决于该地区电网扩张和储能发展的步伐。

    Drew表示，如果COP31能够围绕这些电气化目标形成全球共识，这种共同的雄心可以成为动员私人融资的催化剂。

    她说：“如果你能围绕这样的目标达成全球共识，那对债务提供者是有帮助的，因为如果你支持这一雄心并拥有一个目标，这是有用的。”

    然而，她指出，这样的全球目标并非“万能的”。

    她补充说：“如果（COP31）无法就此达成协议，也并不意味着这些项目就不会发生。存在着一种将继续支撑这一切的潜在要求或需求。但如果能够实现，拥有这个额外的目标以及各国之间的协议将是有益的。”

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