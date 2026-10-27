报告：新加坡工业供热脱碳需政策改革

行业协会表示，电气化政策是一个“留住外国直接投资的问题”

新加坡的很大一部分排放集中在裕廊岛，那里以一体化的石油化工和化学集群为主。 图片来源：ST

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【新加坡】一份新发布的白皮书提出多项政策建议，其中包括制定工业用电成本的电费改革路线图，并要求工业设施为其供热流程规划电气化路径。

新加坡可持续能源协会（SEAS）于周二（10月27日）发布建议，其中还包括设立一项由政府资助的计划，对工业设施的电气化方案进行可行性研究。

工业部门占新加坡全国电力消耗的40%，以及终端天然气使用量的90%，其中大部分用于过程供热。

为实现该行业的脱碳，有必要对工业供热进行电气化，即将使用化石燃料的设备替换为电力驱动的设备以产生热能。

该非营利行业协会提出的工业供热电气化战略，其基础是寄望于新加坡能实现从本区域其他国家进口6吉瓦（GW）低碳电力的目标。

能源市场管理局已向澳大利亚、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚和越南的项目授予了有条件的批准和许可证，这些项目的可再生能源总装机容量超过10吉瓦，但目前尚无项目完成最终融资。

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鉴于新加坡95%的能源来自天然气，即使是已经完成电气化的工业供热流程，目前仍依赖天然气发电。尽管如此，除了跨境电力进口项目，新加坡也正在探索多种方式，以推动其电网向低碳化转型。

因此，现在就对其供热流程进行电气化的公司，未来当电网通过进口可再生电力、区域电网互联和氢能就绪系统变得更加清洁时，将能从中直接受益。

尽管新加坡已在能源供应脱碳方面做出巨大努力，但新加坡可持续能源协会在报告中指出，目前尚无足够的激励措施来推动工业界对清洁能源的需求转型。大多数设施的供热流程仍依赖工业锅炉、熔炉或柴油发电机。

然而，这并非因为解决方案成本过高或不易获得。

用于中低温（低于200摄氏度）供热的电气化技术已在商业上相当成熟，并在丹麦、德国和澳大利亚等经济体得到大规模部署。这部分供热需求占新加坡工业供热需求的大部分。

这份在新加坡国际能源周期间发布的报告称：“市场之所以停滞不前，并非因为企业不愿意或不了解，而是因为让电气化成为理性经济选择的三个结构性条件——即有竞争力的电价、便利的融资渠道，以及反对化石燃料锁定的明确监管信号——尚未建立。”

占新加坡经济20%的工业部门，如果其供热流程不进行电气化，也将面临某些结构性风险。

对进口天然气的依赖，意味着运营这些设施的公司将面临全球油气市场的价格波动和供应风险。新加坡的很大一部分排放集中在裕廊岛，那里以一体化的石油化工和化学集群为主。

该协会指出：“这使得工业供热电气化成为新加坡最具影响力的脱碳手段之一，同时还能增强能源韧性。”

工业供热电气化的商业价值不仅限于环境因素。除了可以对冲天然气价格的波动风险，它还能向全球资本市场传递一个重要信号。

该协会表示：“新加坡的工业基础绝大多数是国际化的。”

“如果新加坡不为电气化创造有利条件，那些扎根于裕廊岛的跨国公司既有动机也有运营灵活性，将业务转移至别处。”

报告补充说，因此工业电气化政策“不仅仅是一个气候问题，更是一个如何留住外国直接投资的问题”。

“相关技术已经存在，碳价信号正在增强，电网也在脱碳进程中。现在剩下的，就是将经济激励调整到正确的方向，以推动市场对电气化的支持。”