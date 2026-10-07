报告称，新加坡2035年清洁能源进口目标或只能完成一半

能源市场管理局 (能源局) 批准的总装机容量达9.25吉瓦的项目尚待建设

新加坡计划到2035年进口6吉瓦的低碳电力，这是其实现2050年净零排放这一更广泛计划的一部分。 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 全球研究与咨询集团 Wood MacKenzie 于周三 (10月7日) 表示，新加坡看来将无法实现从邻国进口6吉瓦 (GW) 低碳电力的目标。

该公司的一项分析指出，低碳电力进口预计只能达到该目标的一半，到2035年仅占新加坡总发电组合的15%。

新加坡设定了到2035年进口6吉瓦低碳电力的目标，这将满足其约三分之一的能源需求，也是其实现2050年净零排放这一更广泛计划的一部分。

这个可再生能源资源匮乏的城市国家目前95%的电力来自天然气发电。

能源市场管理局 (能源局) 已向位于马来西亚、印度尼西亚、越南、柬埔寨和澳大利亚的可再生能源开发商授予有条件许可证和批准，总装机容量达9.25吉瓦。

然而，Wood MacKenzie 指出，这些获得能源局批准的项目均未动工建设。

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Wood Mackenzie 东南亚电力与可再生能源研究的研究分析师 Tan Wei Han 表示：“能源局面临的最重大挑战在于出口许可框架、项目的可融资性、跨境输电融资，以及缺乏一个完整的市场机制，让新加坡买家能够主张所进口电力的碳价值。”

能源局尚未回应《商业时报》的询问。

Wood MacKenzie 表示，到2035年最有可能投入运营的低碳项目，很可能是与马来西亚合作的项目。

能源局已于2026年8月向两家公司授予有条件批准，允许它们从柔佛州进口清洁能源，两家公司都计划在2029年左右开始商业运营。

其中一项批准授予胜科公用事业 (Sembcorp Utilities)，允许其从柔佛州林桂水库的一个浮动太阳能和电池储能设施进口300兆瓦 (MW) 的电力，该水库也是新加坡进口水资源的一个主要来源。

Wood MacKenzie 表示，该项目将利用马来西亚和新加坡之间现有的互联电网，其双向输电容量为1吉瓦，因此能够绕过影响其他进口项目的全球电缆供应瓶颈。

另一家获批公司是马来西亚开发商 Ditrolic Energy 旗下的 Southern Solar Alliance。该公司获得有条件批准，可从马来西亚半岛的一个太阳能和电池设施进口600兆瓦的电力。

然而，Wood MacKenzie 指出，要完全交付剩余的600兆瓦电力，可能需要建设第二条互联电网，而该项目仍处于可行性研究阶段，并面临2030年后可能出现的时间限制。

能源局还于2025年10月授予胜科公用事业有条件批准，允许其从砂拉越进口1吉瓦的低碳电力。

Wood MacKenzie 表示，与砂拉越的跨境项目与众不同，因为砂拉越能源公司 (Sarawak Energy)——该州的国有公用事业公司——和胜科公用事业已与海底电缆制造商 Prysmian 签署协议，共同研究该互联电网的设计、安装方法和保护需求。

该研究公司表示：“（这）提供了一定程度的电缆供应确定性，这是印度尼西亚、越南、柬埔寨和澳大利亚目前无法比拟的。实际的商业运营目标定在2030年代中期。”

与印度尼西亚的进口项目或将改变格局

与印度尼西亚的进口项目可能成为真正的“游戏规则改变者”，这些项目占已批准项目总量的37%。

目前，印尼有六个项目已获得有条件许可证，但这些项目基本陷入停滞，因为该国的电力法规要求出口许可证每五年续签一次，并且允许在国内供应面临风险时撤销配额。

鉴于大多数电力项目的生命周期超过20年，这五年的期限限制使得开发商难以获得融资。

印度尼西亚还要求项目中40%的组件须来自国内。

这意味着，用于解决可再生能源间歇性问题所需的大规模电池储能的国内制造能力，必须先发展起来，然后才能开始建设。

Wood MacKenzie 表示：“如果没有协定的定价、承购合同或可融资的收入模式，项目就无法做出最终投资决定。”

尽管如此，印度尼西亚主权投资机构 Danantara 于7月与新加坡公司签署了多项协议，以推进跨境电力贸易的谈判。

至于新加坡与越南、柬埔寨和澳大利亚的进口项目，Wood MacKenzie 指出，这些项目都没有明确的建设计划时间表。

该机构补充说，这些占已批准项目总量43%的项目，在下一个十年的后半期之前，不太可能成为重要的进口来源。

Wood MacKenzie 的 Tan 表示，能够开工建设的项目必须首先从能源局获得进口商许可证，证明其能够以至少是最大可能输出功率60%的水平输送电力，并提供一个承购方愿意长期承诺的价格。

他补充说：“目前在筹备中的项目还没有一个能完全克服这三大障碍。”