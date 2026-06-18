新加坡建筑业迈向绿色转型，便携式“充电宝”正引领潮流
清洁能源公司GoRental的电池系统为柴油发电机提供了一种更便宜、更安静的替代方案
- GoRental的EH-ONE+电池能源储存系统，能够在建筑工地上实现分散式的清洁电力使用。 图片来源：GORENTAL GLOBAL
本文由AI辅助翻译
【新加坡】电气化带来的绿色变革不仅限于汽车行业。为了减少对环境的影响并应对不断上涨的柴油价格，建筑业也正日益采用清洁能源。
世界绿色建筑委员会的数据显示，建筑业是全球污染最严重的行业之一，占能源相关碳排放的约11%。
其中大部分碳排放来自柴油的燃烧，而柴油历来是建筑项目的主要能源来源。
本土清洁能源公司GoRental Global正致力于通过其电池能源储存系统改变这一现状。
该公司通过为国庆庆典、新加坡河畔节等重大活动提供清洁电力而声名鹊起。
迄今为止，通过其便携式能源解决方案，该公司已减少了150万公斤的碳排放。
与建筑项目中通常使用的柴油发电机组（简称gen-sets）相比，GoRental为工业场地设计的“微电网”EH-ONE+每年可帮助减少约223吨二氧化碳当量的排放。
创始人 Colin Peh 解释说，由于工地施工通常在永久电网完全接通之前就开始了，因此大多数项目必须依赖临时供电解决方案。
然而，柴油发电机组的负载率通常很低，仅在30%至50%之间，这意味着大量柴油被燃烧，但产生的电力并未得到使用。
EH-ONE+可以通过太阳能、电网电力或柴油电力进行充电。
Peh 指出，在使用柴油电力方面，发电机组可以以更短的运行时间实现更高效的利用，从而减少柴油浪费。
「无需让发电机连续运行10小时，只需开启两小时为电池充电即可。」
他补充说，鉴于近期燃料价格飙升，转换供电方式意味着建筑公司也可以大幅削减成本。
新加坡消费者协会的Price Kaki应用程序数据显示，周二（6月16日），五家零售商——Caltex、Esso、Shell、Sinopec和SPC——的柴油价格在每升4.31至4.32新元之间。
而在2月底中东冲突爆发前，柴油价格为每升2.65新元及以下。
Peh 表示，因此，建筑公司正在加快电气化进程。他补充说，从柴油发电机组转向EH-ONE+可以“节省40%至50%的成本”，同时还能保持工地不间断的电力供应。
EH-ONE+是与Energy Revolution Engineering合作开发的，旨在符合新加坡的安全与监管标准。GoRental为该解决方案提供租赁和购买两种选项。
为了帮助寻求绿色转型的公司解决成本问题，该公司通过其融资部门GoRental Technology提供灵活的选项，包括租赁和订阅模式。该部门于2025年通过与金融机构GB Helios的合作推出。
“实用、易于部署且可靠”
GoRental的解决方案已经找到了市场需求；Peh分享说，EH-ONE+已被用于多个重大项目中，从即将建成的裕廊区域线到樟宜机场的第五航站楼。
工程与重型设备公司Hiap Heng Group大约一年前开始使用EH-ONE+。
公司董事 Joyce Foo 表示，该解决方案为减少碳排放和提高运营灵活性提供了一条“前景光明的途径”。
她说道：「GoRental的产品正是我们一直在构思并寻求的。」她和首席商务官 Kenny Lim 曾考察过其他公司，但「没有一家能像它这样实用、易于部署且可靠」。
她表示，这种可靠性的关键在于GoRental是一家本土公司，这意味着Hiap Heng在需要时可以随时获得支持。
Foo 补充说，Hiap Heng在淘汰部分柴油发电机组并转向电气化的过程中，也观察到了其他好处。
「从安全和工作场所的角度来看，它们带来了重要益处，包括降低噪音、消除废气排放，以及减少对复杂电缆和临时电力基础设施的依赖。」
尤其是在建筑项目中，电缆铺设构成了重大挑战。
Peh 解释说，由于工地通常只使用一到几台柴油发电机组，因此需要多名工人将长达50米的沉重电缆从每台发电机组拉到各个工作区域。
他补充说，EH-ONE+重约80公斤，可用轮子移动，完全无需如此复杂的电缆铺设。「它很便携，基本上就像一个充电宝，所以每个工人都可以配备一个。」
这种便携性和分散化也使得生产力追踪更为便捷。这得益于GoRental的专有软件，该软件与一个手机应用程序相连，用户可以查看每个EH-ONE+单元的电力使用情况。
Lim 表示，该应用程序对于追踪现场的运营效率，以及确定与仅使用发电机组相比所节省的燃料量，都特别有用。
「你用了多少电，完成了多少工作……所有这些数据都在应用程序的数据库里。」
Hiap Heng正计划对其更多设备进行电气化，包括起重机、臂式升降机和剪式升降机。公司最近购入了一台电动起重机，Lim称这是新加坡首创。
对他而言，公司推动电气化的努力，不仅仅是为了完成一项清单任务。
Lim 说：「可持续性是一个生态系统。」他指出，虽然监管条例是一个很好的指导方针，但要真正取得成效，变革必须从整体运营的角度来实施。
他补充道：「我们相信，只有通过强大的行业合伙业务才能取得有意义的进展。」
「通过与技术供应商和像GoRental这样的解决方案合作伙伴紧密合作，我们能够更好地评估新兴创新，并找到能够支持行业转型、迈向更绿色、更可持续未来的实用解决方案。」
电气化提升安全性与效率
其他建筑公司也加入了这一行列。
例如，Samwoh公司副项目经理 Shawn Yeoh 表示，公司采用了电池能源储存系统，作为其更广泛举措的一部分，旨在“在不影响生产力、安全或可靠性的前提下”减少运营对环境的影响。
他补充说，采用该解决方案使公司能够“降低排放、减少燃料消耗并最大程度地降低噪音水平，为我们的团队和周边社区创造更清洁、更有利的工作环境”。
柴油发电机组产生的噪音水平约为70至80分贝，长期暴露足以造成听力损伤，而EH-ONE+在运行时发出的噪音低于20分贝。
Peh 表示，这样做的一个好处是有可能延长有效工作时间。
他补充说，一个更安静的工地意味着在晚上继续施工变得更加可行，因为噪音问题（尤其是在居民区）通常会导致日落后作业被迫停止。
中国港湾工程公司在建设新加坡首个私人辅助生活开发项目时，就充分利用了这一安静的特性。
该项目位于Parry Avenue的一个居民区内，要求低噪音和低排放，以确保对居民的干扰降至最低。
副董事经理 Ong Eng Hwa 分享说，使用EH-ONE+帮助为建筑项目的工人和邻近地区的居民创造了“一个更安全、更灵活的工作环境”。
他表示，在工地上部署电池能源储存解决方案也使公司能够“以更高的安全性、效率和环境责任感来改善建筑项目的交付方式”。
Ong 补充说，与GoRental的合伙业务使中国港湾能够“探索可直接应用于工地的实用创新”。
「随着行业不断向更可持续性建筑的实践迈进，此类合作将在帮助企业充满信心地采用新技术方面发挥重要作用。」
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