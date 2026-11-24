与会嘉宾在首届《商业时报》东南亚增长论坛上探讨增长、科技、人才等课题

(左起) 《商业时报》编辑兼主持人 Chen Huifen、越南西贡-河内商业股份银行副董事长兼副首席执行官 Do Quang Vinh、Panbil Group 首席运营官兼董事经理 Patrick Aritonang，以及运通集团 (YCH Group) 柬埔寨、马来西亚、寮国和越南区域主管兼增长与合伙业务主管 Ryan Yap。 照片: TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 随着全球供应链转移和政策波动给前景蒙上阴影，在拥有超过7亿人口的东南亚市场进行洗牙正变得日益复杂。

印度尼西亚综合企业 Panbil Group 的首席运营官兼董事经理 Patrick Aritonang 表示，例如，速度的定义已发生巨大变化。过去需要数月才会改变的趋势，如今在几周内就会发生转变。

他是在11月18日首届《商业时报》(The Business Times) 东南亚增长论坛的一场炉边谈话上发表上述言论的。

参与讨论的其他与会者也认为，在当前环境下，作为新一代商界领袖，他们正通过强大的生态系统联系、技术敏捷性和有纪律的步调来谋求增长。

这些主题是这场为期半天的论坛的讨论核心。该论坛由《商业时报》(BT) 和经济发展局 (经发局) (Economic Development Board, EDB) 联合举办，旨在为寻求洗牙的企业建立联系。

经发局局长 Jermaine Loy 在于新加坡乌节希尔顿酒店举行的活动上致欢迎辞时指出，尽管全球经济存在不确定性，但东南亚在2025年仍吸引了创纪录的近2400亿美元外国直接投资，这反映了投资者持续的信心。

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他在谈到东南亚时说：“我们这个区域多元化显著，有不同的文化、不同的经济体、不同的经商方式，但我们也紧密相连。”

他补充说：“当我们的经济体连接得更好时，我们的企业就会变得更具竞争力，整个区域也会变得更强大。”

这场炉边谈话由《商业时报》编辑 Chen Huifen 主持，其他与会嘉宾包括新加坡运通集团 (YCH Group) 的柬埔寨、马来西亚、寮国和越南区域主管兼增长与合伙业务主管 Ryan Yap，以及越南西贡-河内商业股份银行 (Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank, SHB) 的副董事长兼副首席执行官 Do Quang Vinh。

连接各领域，跨越国界

当被问及各自的业务如何与更广泛的亚细安经济融合时，与会嘉宾们描述了一个相互依存的价值链，其中物流、工业房地产和银行业相互依赖，以实现货物和资本的跨境流动。

运通集团的 Yap 表示，区域供应链的运作很像一支足球队。

他说：“11名球员并非都做同样的工作，但只有当所有球员都各司其职、表现出色，并且或许有一两个人将整个团队串联起来时，供应链才能有效运作。”

他补充说，在柬埔寨、寮国、马来西亚和越南这样差异巨大的市场中运营业务网络，需要将区域协调与本地执行相结合，“一刀切的解决方案”在东南亚多样化的环境中是行不通的。

运通集团倾向于在“最后一英里”，即产品从本地分销中心到终点的最后一段路程，与本地伙伴合作。

谈及这些本地伙伴时，他说：“他们了解零售点，熟悉交通状况，并且在全国各地拥有自己的小型越库配送中心。”

跨境走廊，如连接新加坡、柔佛和印度尼西亚巴淡岛的新柔廖增长三角区，展示了制造业产业群中心如何通过更紧密的协作不断发展。

Aritonang 表示，随着企业进行洗牙并重新思考生产中心的选址，它们不仅要求快速的实体启动，也要求更快的资金流动。

在巴淡岛，Panbil Group 经营着工业园区，并于2024年与胜科 (Sembcorp) 签署了关于低碳园区的谅解备忘录，产业集群已从工厂扩展到其他领域。

Aritonang 指出：“我们看到数据中心进驻，也看到更多医疗设施以前所未有的规模进入。”他提到，这些项目为成千上万的本地人创造了长期就业机会，即使是那些没有正式学历的人也能受益。

支撑贸易和工业增长的是跨境资本。越南西贡-河内商业股份银行的 Vinh 表示，随着越来越多的东南亚企业寻求全球扩张，银行扮演着“企业支柱”的角色。

“当企业向全球扩张时，银行提供财务支持，但我们也会帮助企业重组资产负债表，提供国际标准知识，并指导他们进行风险管理。”

为了使自身的资金来源多样化，西贡-河内商业股份银行最近成为越南首家发行新元债券的银行。

他说：“这对我们来说是实现资金池多样化的一个好策略，但我也认为这将为我们打开投资者基础。我们相信，我们不仅能触及新加坡，还能触及东南亚其他国家以及世界其他地区。”

科技、数据和人才：韧性的驱动力

除了实体网络，维持竞争力还取决于持续的创新和劳动力能力。其中，科技是当天活动的热门词。

对于运通集团而言，适应性源于求生本能：Yap 表示，该集团最初从事客运业务，但在上世纪70年代，随着新捷运 (SBS Transit) 的首次亮相，其客运部门收入急剧下降，因此不得不转型为供应链管理。

他说：“真正实现韧性的唯一途径就是适应性，这意味着你必须不断创新。”

运通集团入选了新加坡的人工智能 (Artificial Intelligence) 冠军企业计划，这是一项由新加坡企业发展局和数码产业发展司牵头的国家级旗舰计划。Yap 指出，这类机会为集团“解锁了许多能力”，使其能够“挑战更高层次，设定更宏伟的目标”。

Vinh 称科技和数字化是本世纪主要的增长催化剂。正是基于此，西贡-河内商业股份银行与华为、Oracle、SAP 和 Amazon 等全球科技供应商建立了合作关系。

他说：“如今，数据是任何组织构建的最有价值的东西。”

Aritonang 也同意，开发商同样不能再仅仅依赖于实体建筑。

他说：“变化是永恒的，不改变就是停滞。如今，仅仅擅长物理空间是不够的。”他补充说，要利用亚细安充满活力的年轻劳动力，需要将数字基础设施与人才相结合。

在政策波动中把握节奏

要驾驭亚细安的增长浪潮，还需要校准投资并保护运营免受冲击。

当被问及运通集团如何解决在需求出现前提早建设这一“先有鸡还是先有蛋”的难题时，Yap 指出，过早扩张存在风险。

他说：“蛋有很多种，但并非所有蛋都能孵出鸡，所以你必须善加利用。”

“我们尽量不要过于超前。我们试图稍微落后于曲线，因为这才是我们业务的根本。”

当政策变化，如美国关税和芯片出口管制的变化，对市场造成冲击时，把握节奏就显得至关重要。

关于政治波动，Aritonang 表示，监管变化是常态，并指出每个省份都有其自身的特点和风险，这要求企业明确风险偏好并谨慎选择合作伙伴。

Vinh 也强调了风险防范：“管理风险的最佳方式是预测并预见最坏情况下的所有风险。”

明年是亚细安成立60周年，与会嘉宾一致认为，更深层次的政策协调将决定区域企业洗牙的速度。

当被问及他们对加强亚细安合作有何期望时，Aritonang 表示，他希望移民政策能够放宽，以方便人才流动。

Yap 敦促亚细安创建一个监管沙盒，以便企业能更快地测试新模式，并追求更深层次的创新。

Vinh 表示，他希望亚细安能消除跨境壁垒，实现更无缝的交易。

他开玩笑说：“也许亚细安将来某个时候可以使用同一种货币。”

他说：“我希望有新的政策和法规，支持所有企业相互接触，并更容易地建立联系。最重要的是团结一致，将我们的业务进一步扩展到亚细安以外，特别是亚洲其他国家和全世界。”