《商业时报》在Wan-Ifra亚洲媒体奖中荣获两项银奖

获奖类别为“最佳商业与金融新闻报道”和“最佳青年读者倡议”

10月26日，在亚洲媒体奖颁奖典礼上，《商业时报》记者Goh Ruoxue（中）与青年读者编辑Daryl Choo（左）及其副手Andrew Wong合影。 照片：海峡时报

【新加坡】《商业时报》（The Business Times，简称BT）于周一（10月26日）晚在新加坡举行的年度Wan-Ifra亚洲媒体奖（AMA）上荣获两项银奖。

《商业时报》日益壮大的东南亚团队成员之一、记者Goh Ruoxue凭借其对柬埔寨大亨Chen Zhi新加坡关系网的调查性报道，在“最佳商业与金融新闻报道”类别中获得认可。

《商业时报》的青年读者倡议项目Thrive，也凭借其名为《勉强度日》（Barely Thriving）的社交视频系列，在“最佳青年读者倡议”类别中摘得银奖。

Goh的报道是关于Chen Zhi和太子控股集团（Prince Holding Group）的三篇系列报道之一。据美国当局指控，该集团已膨胀成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。在她的系列文章之后，还刊登了一篇题为“一个诈骗帝国的剖析”（Anatomy of a scam empire）的信息图专题，揭示了其中涉及的复杂人员和实体网络。

Goh说：“我们力求超越所谓的幕后主使，深入探究那些使该网络得以增长资产并进行跨境运作的智囊、业务、空壳公司和金融基础设施。”

Thrive的《勉强度日》系列主要在新闻编辑室拍摄，由多部“伪纪录片”风格的喜剧短片组成。这些短片探讨了现代职场生活中的荒诞之处，目标受众为平台上的年轻专业人士。

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与青年读者编辑Daryl Choo一同领奖的《商业时报》副青年读者编辑Andrew Wong表示：“我代表Thrive团队，对获得Wan-Ifra的这份认可深感荣幸。对我们来说，这个奖项凸显了将幽默和创意融入现代叙事手法的价值——尤其是在我们努力吸引年轻一代并培养下一代《商业时报》读者的时候。”

在新加坡康莱德乌节路酒店（Conrad Singapore Orchard hotel）举行的颁奖典礼上，SPH Media共赢得16个奖项，上述两个奖项是其中的一部分。此次活动共向来自世界各地的多家出版物和媒体机构颁发了47个奖项。

《海峡时报》（The Straits Times）赢得12个奖项，而SPH Media则凭借其最佳收入多元化项目（The Car Expo 2026）和Content Lab的最佳广告创意项目（SG60: Past Present Future）斩获金奖。

周一（10月26日），SPH Media的获奖者和与会者出席在新加坡康莱德乌节路酒店举行的Wan-Ifra亚洲媒体奖。 照片：GAVIN FOO，海峡时报

Wan-Ifra亚洲媒体奖每年举办一次，旨在推广亚太地区、南亚和中东新闻出版业的最高标准。

该奖项分为五个领域：领导力与商业、报道、新闻摄影、信息图表和最佳封面设计。

Wan-Ifra表示：“今年的获奖者展示了该地区新闻媒体的创造力、奉献精神和影响力，无论是揭示重要问题的报道，还是连接社区、建立可持续业务的举措，都体现了这一点。”

Wan-Ifra又称世界报业和新闻出版协会（World Association of News Publishers），是全球最大的国际新闻机构，代表着3000家新闻出版公司和科技企业家，以及代表120个国家1万8000份出版物的40个会员出版商协会。