SATS首席执行官Kerry Mok：如何带领集团走出低谷，在全球舞台上再创辉煌

他解释了为何优秀的领导者需要承担全部责任、招募比自己更聪明的人才，并进行“过度沟通”。

【新加坡】 SATS （新翔集团）目前正高歌猛进。

但其目前的成功，源于一项价值数十亿美元的战略举措，而这项举措是在一些人认为最糟糕的时机下进行的。在新冠疫情期间，许多航空公司都进入了“生存模式”，但SATS却并非如此。

其总裁兼首席执行官Kerry Mok看到了一个转型机遇，即将公司从一个以新加坡为中心的企业，转变为一个更多元化、更具韧性的实体。当时，他正处在困境之中。

在包括DHL在内的多家跨国公司担任高级职位后，他于2018年加入SATS，担任其食品解决方案部门的首席执行官。他于2021年开始担任现职。

他担任最高领导职位不到12个月，就需要说服利益相关者，在因新冠疫情导致亏损之后，进行一项价值数十亿美元的收购对一家航空公司而言是正确的举措。

他向《商业时报》回忆道：“当我们宣布这笔交易时，市场情绪显然非常糟糕。股价下跌了……很多人都在问，‘你们为什么要这么做？’”

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在2026年新加坡商业奖上荣获“年度杰出首席执行官”奖的Mok，事实证明他是对的，SATS如今已成为一家全球多元化的企业和市场领导者。

危机中汲取的重大教训

SATS总裁兼首席执行官Kerry Mok表示，承担责任和避免受害者心态帮助塑造了他的职业成功。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

这家主板上市公司业务涵盖航空货运、地勤服务和机上餐饮。

在新冠疫情导致航空旅行停滞后，SATS在进行这笔交易前公布了其历史上最差的业绩之一。在截至2021年3月31日的财年中，公司从上一年的1.684亿新元盈利转为亏损7900万新元，收入减半。

2022年，公司宣布以12亿欧元（约合18亿新元）收购全球主要的航空货运处理公司Worldwide Flight Services (WFS)。

对Mok而言，这场危机清楚地表明，集团需要通过多元化发展来增强实力。他说：“我们作为管理团队告诉自己，‘如果这种情况再次发生，我们不能再处于同样的位置。我们必须更具韧性’。”

SATS当时在亚太和中东地区已有业务，但80%的业务都集中在新加坡。WFS在美国、英国和欧洲拥有成熟的网络，是一个理想的收购对象。

但艰巨的任务是在全球危机期间，说服所有利益相关者接受这项价值数十亿美元的收购。为此，他运用了自己在领导力方面学到的一个宝贵教训：“过度沟通”。

他说：“我以前认为，在公司内部，或许不需要分享那么多信息。但由于（首席执行官）的职位和你所在的行业，你必须进行过度沟通。如何让利益相关者与你步调一致，如何过度沟通，是我工作中非常重要的一个方面。”

直面挑战，有褒有贬

SATS于2022年宣布以12亿欧元收购Worldwide Flight Services。 照片：《商业时报》资料图

市场起初并未看到其积极的一面。消息宣布后，SATS的股价一度下跌20.7%，并在之后一个多月里持续走低。Mok说：“当时有很多反对的声音，而且新加坡公司在海外收购方面通常不怎么成功。所有这些负面评论在当时都来得又快又猛。”

他和SATS集团首席财务官Manfred Seah决定，最好的办法是与新加坡证券投资者协会（Securities Investors Association (Singapore)，简称Sias）合作，直接与股东对话。

Sias帮助组织了两次散户投资者与SATS之间的对话会。在对话会上，Mok和Seah解释了为何这笔交易在多个方面都是合理的，包括借贷、利率和附加股发行等方面。

Mok分享道：“作为首席执行官，你必须能够处理好各种情况，无论是好的、坏的还是棘手的。”

“在股价表现不佳、我们又不派发股息的情况下，解释这些战略举措并不容易。但我们必须提醒股东，从战略上讲，这是我们能做的最好的事情，它将为我们的未来奠定更好的基础。”他回忆说，在处理日常工作的同时，收购和整合WFS是一项艰巨的任务，但他的国际化经验是关键。

他说：“我以前管理过全球业务，这真的很有帮助。我一直都管理着新加坡以外的团队，我认为这种全球经验让我能以一种非常不同的方式看待这件事。”

他还花时间去了解WFS这家公司——走访其各个站点，结识那里的员工——并避免了自上而下的决策方式。

“当你收购一家比你规模更大的公司时，你需要谦虚地认识到，实际上，并非所有在新加坡行之有效的方法都能照搬到海外。”

多元化带来的力量

交易完成三年后，Mok将这段历程形容为“至今为止是一段美好的旅程”，并补充说，SATS如今的视野“更加全球化”。

在2024财年——即WFS全面整合的第一年——集团收入从18亿新元增至52亿新元，翻了一倍多。

此后，WFS一直是集团取得一系列积极业绩的关键贡献者。在截至2025年12月31日的季度里，SATS录得净利润8470万新元，同比增长约20.4%，收入和利润率均有所提高。公司还处理了创纪录的260万吨货物。

该公司已连续九个季度实现货运量增长，表现优于行业基准。

SATS约70%的收入来自新加坡以外地区。该集团已成为全球最大的航空货运处理企业之一。

DBS分析师预测，该集团在2026财年至2028财年期间的每股收益复合年增长率将达到14%。

SATS目前在27个国家拥有约55,000名员工，而之前是在14个国家拥有约11,000名员工。

承担全部责任

Mok表示，虽然SATS现在是市场领导者，但集团一直以领导者的视角运营。他补充说：“成为（市场领导者）意味着你必须推动增长、引领颠覆，并继续走在行业前沿。”他不断追求进步的部分动力，源于他将SATS视为新加坡世界级区域航空枢纽的一部分。

“我一直在寻找比我更聪明、更有能力的人加入团队。你需要这样做，因为它能赋予你成长的能力。” SATS总裁兼首席执行官Kerry Mok

他表示：“我们在世界上最好的机场运营。所以我们必须是世界上最好的。”这一观点得益于他的领导原则之一，即他所称的“极端所有权”（extreme ownership）。

“我要说，改变我职业生涯的一件事就是承担一切责任，杜绝受害者心态。即使对于那些你没有直接影响的事情，你也需要问自己，‘我能做些什么不同的事？’”

他解释说，这种心态能确保一个人做出积极的决策，并有助于影响结果。它还能避免陷入受害者心态和消极情绪，这对于希望促进积极变革的领导者尤为重要。他说：“挑战虽多，但我从未觉得有任何一个能将我击垮。因为你是团队的领导者，人们都敬仰你；即使在最困难的时刻，你也必须挺身而出，继续引领方向。”

他将这种心态的建立归功于体育运动——他参与田径、足球和橄榄球——以及在国民服役期间的见习军官学校（Officer Cadet School）经历，这些经历教会他成为一名真正的团队合作者。

例如，团队运动让他意识到，通过招募比自己更优秀的人才，他可以影响到自己直接控制范围之外的事情。

他补充道：“我一直在寻找比我更聪明、更有能力的人加入团队。你需要这样做，因为它能赋予你成长的能力。”

事实上，收购WFS也让他这部分工作变得更容易，因为公司现在吸引了比以往更多的求职者。他说：“我们现在是一个非常不同的组织。在新加坡，我们是少数拥有全球业务的公司之一；我们可以派你去法国、印度、中国（和）美国。”

作为一名“极端所有者”，Mok认为这个全球地位的意义不仅在于改善集团自身的命运，他更希望这能有助于未来培养更多的新加坡跨国公司。他说：“仅仅拥有全球业务版图是不够的。真正定义一家跨国公司的是其文化、专业知识和工作方式。”

“我们希望也将我们的一些‘新加坡魔法’应用到海外……并激励其他新加坡公司也勇敢地迈出这一步。”