Clean Kinetics全球增长前景光明

IMPACT ENTERPRISE OF THE YEAR (SME)

能源中小企业旨在利用太阳能促进社会公益

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】对于中小企业（SMEs）而言，太阳能板业务或许是一个艰难的市场，但本土企业Clean Kinetics却充满自信，表现远超其规模。

首席发展官Lee Kah Lup表示，这是因为“影响力的大小并不取决于公司规模的大小”。

“这需要我们有意愿投身于艰难的市场，采用能为每个机遇集结合适能力的志愿服务配对模式框架，并建立一种将每项合同承诺都视为不容协商的企业文化。”

在由《商业时报》（The Business Times）和大华银行（UOB）联合举办的2026年可持续影响力奖中，Clean Kinetics荣获年度影响力企业（中小企业）称号。

Clean Kinetics由Lee Kah Lup、Wilson Lee和Reine Tan于2021年中联合创立，在东南亚和中东地区生产清洁电力，并特别关注学校和公共过境网络等社会服务领域的能源需求。

担任业务团队主管的Tan解释说，这家初创企业旨在将其太阳能项目与能够“最清晰地实现公共利益”的垂直行业相结合。

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“这种与使命感的一致性，正是吸引我们团队投身这项工作的原因。”

非传统市场

Clean Kinetics不畏惧进入那些被首席工程官Wilson Lee形容为“对中小企业而言进入复杂性更高”的市场。

中东区总经理Tom Lee于2023年在阿布扎比的Al Dhafra太阳能光伏园区项目安装最后一块太阳能板。该地区已成为本土太阳能供应商Clean Kinetics的一个关键市场。 照片来源：CLEAN KINETICS

值得注意的是，该公司于2024年进军中东，如今沙特阿拉伯、约旦、迪拜和卡塔尔的业务合计占集团总收入的约20%。

Wilson Lee承认，该地区于2026年2月底爆发的持续敌对行动，给团队带来了“切实的运营挑战”。

他回忆道：“在今年早些时候紧张局势加剧的最初几个月里，空中旅行限制和物流中断影响了项目现场的进出和供应链。我们一些地面安装的太阳能设施也因空中碎片而受损。”

即便如此，管理层投资该市场的决心依然没有动摇。

Wilson Lee申明，“我们将中东业务视为一项长期承诺”，Clean Kinetics仍在区域内寻求更多机会。

他指出，尽管存在冲突，公司仍能履行其合同义务，包括在沙特阿拉伯提前完成一个154兆瓦峰（MWp）的太阳能项目。

Clean Kinetics还在2025年将业务扩展至泰国和马来西亚。

目前，东南亚地区贡献了约10%的集团收入，公司正在探索邻国文莱、越南、菲律宾和印度尼西亚的机会。

其非传统的市场策略已见成效。

据Wilson Lee透露，在截至2025年3月31日的12个月里，公司营收达到1530万新元，远高于三年前的36.5万新元。Clean Kinetics有望在2026年于其投资组合中部署300兆瓦峰的清洁能源解决方案。

在阐述增长战略的一大支柱时，他表示：“我们正通过新设立的本地办事处，深化在现有市场的业务。这让我们能建立更稳固的在地关系，并更快地响应项目机会。”

但其商业模式并不仅限于供应或安装太阳能板。

通过与ST Engineering建立合伙业务，Clean Kinetics利用人工智能等技术，对其太阳能装置进行长达25年全生命周期的监控和维护。Lee Kah Lup曾是ST Engineering的市场营销副总裁。

Clean Kinetics的参与也不会在产品寿命终结时停止。

公司正在试行一项计划，研究如何从老化的太阳能系统中回收银、铜、硅和铝，交由专业合作伙伴进行工业回收，以便重新引入供应链。

公司正在研究扩大其整个投资组合中太阳能回收规模的可行性。Lee Kah Lup指出，这“将使我们能够将此能力直接整合到我们的核心业务中”。

Clean Kinetics也正在与监管机构和行业组织，就其回收计划对太阳能系统管理的影响进行商谈。

Lee Kah Lup说：“随着区域太阳能应用的成熟，类似的寿命终结挑战将会出现。这种方法可以直接复制到新加坡乃至整个亚细安更广泛的行业中。”

他告诉《商业时报》：“既然Clean Kinetics已经参与安装太阳能系统，我们就应该负责在它们寿命终结时以负责任的方式进行拆除。这正是我们正在努力构建的闭环模式。”

他确实观察到，太阳能回收改变了过去由客户承担的处置成本。如今，它“已被重新定位为对客户循环经济目标的贡献”。

“对于我们的回收合作伙伴而言，这创造了一个他们以前在商业上不存在的收入类别，这对新加坡专业太阳能回收的长期可行性至关重要。”

太阳能促进社会公益

为了在日趋成熟的太阳能安装市场中保持领先，Clean Kinetics也寄望于在能源解决方案可带来社会影响的其他领域展开合作。Wilson Lee说：“我们也在有意识地将业务范围扩展到太阳能以外。”他指出，行业合伙业务有助于拓宽公司的业务范围，而绿色交通、智能停车和水利基础设施则是增强核心业务的途径。

他说：“这些相邻领域使我们能够服务于我们已经非常熟悉的政府和机构客户，同时让Clean Kinetics在市场饱和之前占据有利位置。”

为此，Clean Kinetics已在约旦签订协议，拥有并运营电动汽车（EV）充电站，并在商业区提供智能停车解决方案。

这样的设置不仅让公司能够利用相邻领域的能力。相反，电动汽车充电桩与太阳能装置直接整合，最终如Tan所说，“创造了综合性的清洁能源生态系统，而非孤立的装置”。

公司还计划通过部署约旦首批电动校车来实现公共过境的绿色化，这些校车将取代约1万名学生使用的柴油车。

Tan表示：“目前的两年试点项目旨在为约旦公立学校系统的车队长期增长奠定基础。”她补充说，从小接触电动汽车，可以在这个历史上依赖化石燃料的地区，培养人们“对清洁出行的熟悉感”。

除了交通领域，Clean Kinetics已在新加坡的30多所学校，以及泰国的清迈和清莱、马来西亚的山打根安装了太阳能板。

Tan告诉《商业时报》，改用太阳能可将电费降低30%至40%，节省下来的资金可重新用于学生福利和教育资源。

校园内现有的太阳能装置甚至可能通过引起商业和住宅业主的兴趣而带来更多业务。她观察到：“我们安装的每一所新学校，都成为其周边社区的一个直观示范点。”

此外，Tan强调，这些国际计划“是为了扩展而设计的，而不仅仅是为了完成”。

例如，Clean Kinetics目前正在约旦寻求水务和巴士方面的机会。她指出，这将在扩大其电动汽车充电和智能停车业务版图以及“在现有平台基础上发展”的同时，“显著拓宽我们在该市场交付的产品和服务范围”。

其他长期布局还包括不丹。Clean Kinetics已在当地成立一家合资企业，根据一份为期30年的采购协议，建设并向电网供应500兆瓦峰的太阳能电力。

Tan告诉《商业时报》，这笔交易预计将通过一个公用事业规模的太阳能发电场，帮助不丹满足新兴的数据中心基础设施需求。

Tan说：“我们正与不丹政府当局密切合作，确保分阶段交付符合该王国的国家清洁能源战略及其新兴的数据中心基础设施需求。”

他补充道：“我们正在建立的是一种长期的主权关系，这将巩固我们在更广泛地区的影响力。”

Clean Kinetics将其投资组合的广度归功于一个精心构建的广泛利益相关者网络，其中包括ST Engineering和中国电动巴士制造商海格（Higer）。

Tan说，这些合作伙伴在各自的专业领域提供了Clean Kinetics所不具备的能力，而“我们则为他们带来了在他们自己可能不会进入的市场中的真实项目机会”。

“我们在充满挑战的市场中履行了艰难的承诺，这一事实是保持我们网络强大的关键。”

Wilson Lee补充道：“我们正在每个国家积极建立新的本地网络，以开发下一波机遇。”

灵活与利基

Clean Kinetics将其规模引以为傲，将自己定位为一家更小、更敏捷的企业，能够在对其竞争对手而言风险过高的市场中交付项目。

Lee Kah Lup表示，大公司可能会避开这些市场，“因为项目规模、主权对手方风险和监管复杂性超出了它们的标准投资标准”，而大多数中小企业又缺乏所需的资本投入和运营深度。

但他对Clean Kinetics的投资价值及其项目储备的实力充满信心。

在A轮融资中筹集了430万新元后，公司目前正与潜在投资者积极洽谈，并已从股东那里获得了175万新元的B轮前融资承诺。

Lee Kah Lup告诉《商业时报》：“Clean Kinetics在市场上占据了一个真正难以复制的位置。对我们来说，可持续性不是一项报告工作，它就是业务本身。”