企业家Susan Chong：打造未来农场

IMPACT LEADER OF THE YEAR (INDIVIDUAL)

Greenphyto的可持续农业科技旨在保障食品供应

Greenphyto创始人兼首席执行官Susan Chong的梦想是让Greenphyto建立“一个可复制的、适应气候变化的粮食系统蓝图”。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

[新加坡] 对于Greenphyto的创始人兼首席执行官Susan Chong来说，粮食安全是其首要关注的问题。Greenphyto是一家农业科技初创公司，也是新加坡最高的室内水培农场的幕后推手。

她对更具创新性的农业领域的潜力充满信心，这促使她在2014年成立了Greenphyto。她将这种模式称为“精准农业”，并表示：“我们正在重新设计粮食系统，使其不受气候影响、由数据驱动，并在结构上具有韧性。”

凭借她的杰出工作，Chong在《商业时报》和大华银行（UOB）联合举办的可持续发展影响力大奖中，荣获年度影响力领袖（个人）奖。Chong是一位经验丰富的企业家，也是本土可持续包装公司Greenpac的前首席执行官。

在她看来，垂直农业不仅仅是“技术上的新奇事物”，而是在面对气候风险和劳动力老龄化时，确保粮食安全的结构性解决方案。“在我的领导下，Greenphyto展示了技术、治理和环境表现如何融合，以创造可扩展、可复制的食品基础设施。”

清洁与绿色

在Greenphyto，Chong旨在向传统农民展示科技带来的可能性。

公司位于裕廊西的旗舰农场于2026年1月开业，完全实现了蔬菜生产过程的自动化。从自动机器人搬运菜苗，到由人工智能 (AI) 软件监控作物状况，人力劳动只需在传送带将蔬菜送达后，进行收割和包装。

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通过将蔬菜架堆叠在每个超过23米高的生长塔上，该公司仅用0.5公顷（53,820平方英尺）的农耕面积，就能够产生巨大的影响。

农场的运营以宏大的可持续发展目标为导向，Chong称这些目标是“不容妥协的”。这些目标包括到2026年将可再生能源使用量扩大30%，到2027年将碳强度降低30%，以及到2030年实现净零排放。

高能效的LED照明和闭环水培系统使Greenphyto有望实现其目标，而行业认证则帮助公司维持高标准。

例如，该垂直农场凭借其节水和智能设施管理系统等绿色建筑特色，获得了建设局（Building and Construction Authority）“绿色建筑标志计划”下的超金奖（GoldPlus）。

另外，Greenphyto还获得了新加坡食品局（SFA）颁发的“SG优鲜产品”三星认证标志——这是最高级别的认证。

该标志证明产品产自本地农场，这些农场不仅符合“良好农业规范”（Good Agricultural Practice）标准，而且在节约资源和减少浪费方面也表现出色。

正如Chong所解释的，将可持续性融入农场运营完全符合商业逻辑：“效率越高，消耗的能源就越少，成本就会越低。这样我们就能更好地将蔬菜带给大众。”

Greenphyto以Hydrogreens品牌在连锁超市和在线杂货零售商处销售蔬菜。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

该农场在满负荷运营时，年产量可达2000吨——但它只根据确认的订单来种植作物，以避免生产过剩和减少浪费。

Greenphyto的Hydrogreens品牌旗下蔬菜包括奶白、芥蓝和嫩菠菜等，在本地由平价超市（FairPrice）、Cold Storage、昇菘超市（Sheng Siong）和RedMart等零售商销售，并通过长堤销往马来西亚的Village Grocer连锁店。

该业务目前仍处于亏损状态，但Chong预计农场将在2026年底前实现收支平衡。

她强调，新加坡仍将是其核心市场，仅通过“少量多元化”的国际出口来分散业务风险。

虽然Chong认为其蔬菜价格与本地传统农场相当，但她告诉《商业时报》（BT），她根本上是希望以质量取胜：“我们强调食品安全。这意味着无农药、更有营养等等。”

分享即关怀

Greenphyto耗资8000万新元的农场对Chong而言，是一个惊艳的概念验证。她告诉《商业时报》：“我们需要向人们展示我们能做到，而且这在商业上是可行的。想象一下，如果我要销售一种没人用过的技术，人们是不会信服的。”

然而，这项业务的核心并非农场的蔬菜产品，而是其技术能力。

“增长计划的重点是实现我们技术的全球化，”Chong说。她的梦想是让Greenphyto建立“一个可复制的、适应气候变化的粮食系统蓝图”。

为此，她的商业策略是将公司定位为农业领域的全方位统包解决方案提供商。目前，该公司已拥有74项专利。

除了在马来西亚设有区域销售办事处外，Greenphyto还于2025年在荷兰设立了分部，向欧洲市场推广其农业技术。

在本地，公司正与新加坡食品局（SFA）合作，开发一个商业化的“软件即服务”（SaaS）技术平台，该平台可推广至其他本地农场。

公司还希望利用其在自主移动机器人和人工智能等工具方面的内部专业知识，与其他行业的组织建立合作关系。

当被问及这类合伙业务是否会损害Greenphyto在知识产权方面的优势时，Chong表示不认同，她说：“这是一个平台游戏。他们可以继续做他们正在做的事情。我们只是帮助他们收集数据以提高效率。”

志愿者在金文泰（Clementi）的一个邻里食物分发活动上。超过20万个家庭已从Greenphyto向社区伙伴捐赠的蔬菜中受益。 照片：GREENPHYTO

2025年，Greenphyto因其社会影响力以及扩大企业行善承诺的明确计划，而获得全国志愿服务与慈善中心（National Volunteer and Philanthropy Centre）的认可。

除了在行业内寻找合作机会，Chong也热衷于通过向需要帮助的家庭捐赠农产品来回馈社会——因为她坚信，“每个人都应该获得优质、健康的营养”。

Chong注意到捐赠活动通常分发的是大米和美禄（Milo）等干粮，她希望能为受益者的餐桌上增添不同类别的食物。

公司已与社区组织者合作，通过其“循环社区计划”（Circular Community Programme），分发蔬菜包，迄今已有约21.9万个家庭受益。

“这非常受欢迎，”Chong观察到。“他们很喜欢这些新鲜蔬菜。”

员工安全也是一个优先事项——2025年，Greenphyto实现了近121,340个工时无工伤损失。Chong将零工伤工作场所归功于先进技术的使用，并补充说，这一指标为“安全、智能的制造业产业群”设立了基准。

明日农业

室内农场已存在多年，但Chong希望Greenphyto能为在不受气温上升影响的环境中实现更高效生产提供一个蓝图。

她补充道：“如果你来农场，会看到很多年轻人……你实际上是在帮助他们利用技术工具提升技能。”

事实上，曾在前新加坡技能创前程（SkillsFuture Singapore）机构董事会任职的Chong，热衷于不断推动“绿色和面向未来的技能”。

Greenphyto为员工制定的技能发展计划包括结构化培训，涵盖从农学（作物生产科学）到自动化、人工智能和数据分析等领域。

鉴于许多农业工作者年事已高，她也认为技术创新对于改造这个传统的劳动密集型行业至关重要。

她告诉《商业时报》：“我们不是要取代农民。我们希望提升下一代农民的技能。我们可以为他们提供设备和合适的工具。”

Chong指出，为了实现可持续的未来，土地稀缺、气候脆弱性和依赖进口等挑战要求我们采取“一种根本上不同的农业方法”。

有鉴于此，Greenphyto的举措向她表明，粮食安全、节约资源和社会公平“并非相互竞争的优先事项——它们可以共同扩展”。