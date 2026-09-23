随着可持续发展热度降温，SaladStop! 押注于实际举措以实现净零排放
这家拥有27年历史的餐饮连锁品牌正通过改变门店运营和设计来追求净零排放，同时引导顾客做出更可持续的选择。
Jermaine Fok
- SaladStop! 首席执行官 Adrien Desbaillets 表示，公司正努力在门店、供应链和菜单等各方面减少对环境的影响。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 随着消费者优先事项的转变，可持续发展议题的关注度有所下降。为此，SaladStop! 正押注于一些小而实际的改变，以维持顾客对该议题的参与度。
首席执行官 Adrien Desbaillets 告诉《商业时报》（The Business Times），由于通货膨胀和其他压力对家庭和企业造成影响，可持续发展的关注度已不如几年前，当时它更像一个“热词”。
这家餐饮连锁品牌因其将可持续发展融入业务运营的努力，荣获了由《商业时报》（The Business Times）和 UOB 联合颁发的中小企业类别“影响力企业卓越奖”。
这一方针也体现在其致力于到2030年实现所有门店净零排放的目标上，具体措施包括改变门店的运营和设计。
Desbaillets 表示，公司在新加坡和香港开设的每一家新店或翻新的现有门店，都被设计为净零排放门店。
目前，公司在新加坡拥有两家净零排放门店，分别位于 CapitaSpring 和滨海湾联通广场（Marina Bay Link Mall）。
通过增加使用回收和升级再造材料等措施，公司新建门店的碳足迹与早期的非净零排放门店相比，已减少了30%。
例如，其中一家门店的椅子由回收塑料制成，一面墙则由57,000根回收筷子搭建而成。
在泰国，餐桌由咖啡果壳制成；而在其他市场，公司也正采取类似措施，因地制宜地使用本地和升级再造材料。
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Desbaillets 说：“随着时间的推移，我们在翻新门店时，会努力降低碳足迹。”
这些措施不一定会带来显著的保费。
Desbaillets 表示，从总体上看，净零排放门店的成本与传统门店大致相当，或略高一些。
公司的可持续发展努力也从门店延伸到了菜单。
SaladStop! 沙拉吧中约88%的食材是植物性的。
考虑到畜牧业相关的碳足迹和排放问题，公司在继续提供动物蛋白的同时，也为顾客提供了更多植物性选择。
本地采购是其减少排放的另一项策略。
在新加坡，这包括与本地的垂直农场和蘑菇农场合作。在菲律宾，公司花费了数年时间建立本地供应链。
该策略带来的好处不仅限于减排。
更短的供应链可以提升食材新鲜度，并在进口中断时提供更强的韧性——SaladStop! 在冠病疫情期间就经历过这种情况。
Desbaillets 说：“这意味着我们花了10年时间从零开始建立供应链，并不断对其进行优化。因此，我们坚信从第一天起就应该着手构建，这也是我们即便在疫情期间也能取得成功的重要原因。”
吸引顾客参与
但 Desbaillets 表示，减少对环境的影响不能仅靠改变门店和供应链来实现。
他补充说：“归根结底，我们可以建造漂亮的净零排放门店，可以在供应链上做很多努力，可以本地采购食材等等。但我们也需要顾客的参与。”
正是这种信念，促使 SaladStop! 努力将顾客纳入其可持续发展行动中。
2024年，该连锁品牌在新加坡的两家净零排放门店发起了“自带餐碗”（Bring Your Own Bowl）活动。
在每个月的最后一个星期五，没有自带餐碗的顾客将无法获得外带服务。他们可以选择免费借用一个可重复使用的餐盒，或者购买店内的一款可折叠餐碗并获赠一份免费的招牌沙拉，也可以选择堂食。
该活动旨在鼓励常客转向使用可重复使用的包装，而不仅仅是为一次性容器付费。
Desbaillets 说：“我们觉得，为了引导他们朝着正确的方向前进，或激励他们改变行为，我们需要给予他们一些东西。”
总而言之，公司将消费者视为其可持续发展行动的重要组成部分。
Desbaillets 表示：“我们可以在供应链方面做很多工作，但最终许多决定和购买力都来自顾客。”
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