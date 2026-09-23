面对行业气候风险 华业集团视可持续发展为长期商业承诺而非合规行为

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该房地产集团正将可持续发展理念融入其建筑，其首席执行官 Liam Wee Sin 强调，长期影响始于设计阶段的决策。

Liam 因致力于将可持续发展融入华业集团的业务，荣获由《商业时报》(The Business Times) 和大华银行 (UOB) 颁发的个人组别“影响力领袖卓越奖”。 照片来源：UOL

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】华业集团 (UOL) 正将其可持续发展理念融入房地产和酒店业务，旨在建设能够长期抵御日益增长气候风险的资产。

该房地产集团首席执行官 Liam Wee Sin 告诉《商业时报》(The Business Times)，可持续发展始于设计阶段的决策，尤其是在建筑可以矗立数十年的行业中。

他说道：「房地产和酒店业是长期业务。优秀的办公楼和酒店建筑应能适应其环境，并改善人们的体验。」

「建筑可以矗立50年甚至更久，因此在设计阶段所做的决策，其影响会持续到建筑启用之后很长一段时间。」

Liam 因致力于将可持续发展融入华业集团的业务，荣获由《商业时报》和大华银行颁发的个人组别“影响力领袖卓越奖”。

这种做法可以追溯到二十多年前的 Newton Suites 等项目，当时在买家还未积极寻求此类特色之前，该房地产集团就已引入空中花园、自然通风和广泛的绿化设计。

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其基本理念是设计顺应而非对抗新加坡气候的建筑，从而减少维持舒适环境所需的能源，同时增强其抵御不断上涨的水电费和碳成本的能力。

Liam 表示，随着气候变化带来更高的气温和更极端的天气，这种方法已变得愈发重要。

他说道：「建筑不仅需要更环保，还需要更具韧性，并为使用者提供更舒适的环境。」

此后，华业集团便将这一理念贯彻到其整个房地产和酒店投资组合中。

“花园中的酒店”这一概念在皮克林宾乐雅臻选酒店 (PARKROYAL COLLECTION Pickering) 得到了体现。华业集团通过该项目展示了如何将绿植融入建筑和宾客体验，从而将亲生命设计融入密集的城市环境。

此后，这一理念也被推广至泛太平洋酒店集团 (Pan Pacific hotel group) 位于吉隆坡和中国的指定酒店物业。

Liam 说道，华业集团目前正通过“场所营造”(placemaking) 的方式，以更宏观的视角来实践可持续发展。

随着 NoMad 酒店计划于今年第四季度开业，其关注点已超越了可持续设计本身，延伸至将酒店服务、本地文化、艺术和社区融为一体。

他补充道：「对我们而言，可持续发展的意义已经从建造更环保的建筑，演变为创造更具包容性、连通性和活力的场所。」

该公司也正致力于将可持续发展融入日常的商业决策中。

Liam 说道：「可持续发展有时仍被视为一项额外成本或需要满足的另一项要求。」

他补充道：「优秀的可持续发展决策也能巩固业务——通过更优良的设计、更低的运营成本、更强的资产韧性以及更大的长期价值。」

这种思维也延伸到了建筑创新领域。

华业集团已在包括 The Clement Canopy 和 Avenue South Residence 在内的项目中使用“预制预精装修体量建筑” (prefabricated prefinished volumetric construction) 技术，这有助于提高生产力和建筑质量，同时减少对现场人力的依赖。

华业集团的可持续发展努力也通过与 ART:DIS 等组织的合伙业务延伸到社区。

通过这些举措，华业集团为包括残障艺术家在内的本地艺术家提供了支持和机会。公司还支持了彩虹中心 (Rainbow Centre) 的 Artability 项目，该项目旨在帮助残障青少年学生发展他们的艺术才能。

该项目旨在解决学生毕业后可能出现的断层问题，因为他们离开学校后，所能获得的结构性支持和机会可能会急剧减少。该项目也为他们开辟了一条通往 ART:DIS“见习艺术家”项目和职业生涯的道路。

Liam 说道：「归根结底，传承的意义不在于一栋建筑、一个奖项或某一个人，而在于留下一种能够持续创造价值的文化，同时为我们的后代塑造一个更可持续的未来。」