人工智能热潮抵消能源与厄尔尼诺压力 亚行上调东南亚增长展望

尽管地缘政治和能源市场压力再现，该区域预计2026年将增长4.7%，2027年增长4.9%

亚太地区是受厄尔尼诺天气现象影响，蒙受宏观经济损失风险最高的地区之一。 图片：EPA

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【新加坡】尽管能源中断持续、厄尔尼诺现象不断加剧，但亚洲开发银行（简称亚行）的经济学家预计，强劲的科技产品出口和投资将提振东南亚发展中地区的增长前景。

周三（9月23日），亚行在其旗舰报告《亚洲发展展望》的更新版中，上调了对该区域的增长预测。

这家多边贷款机构预测，东南亚发展中地区2026年的增长率为4.7%，高于7月份预测的4.6%；2027年增长率则为4.9%，高于此前预测的4.8%。对于更广泛的亚细安（ASEAN）组织（包括新加坡），该行预测这两年的增长率均为4.7%。

此次上调预测正值中东地区的长期冲突和俄乌战争的再次升级导致能源成本居高不下，同时不断加剧的厄尔尼诺现象也威胁推高食品价格并扰乱农业和发电。

与人工智能热潮相关的强劲需求提供了一个关键的平衡力量，对该区域的科技出口国而言尤其如此。

亚行首席经济学家Albert Park在报告发布前的一场媒体吹风会上表示：“在电子产品和人工智能相关产品需求的支撑下，净出口保持了韧性。”

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“该区域确实从人工智能热潮中受益，因为大部分硬件——半导体芯片、用于数据中心建设的材料——都在亚太地区生产。”

Park博士指出，科技需求和投资极大地促进了马来西亚和泰国的经济增长。

马来西亚是增长预测获较大幅度上调的国家之一，目前预计其2026年和2027年的增长率分别为4.9%和4.7%，而7月份的预测分别为4.6%和4.5%。

越南的增长预测也被大幅上调，在更强劲的投资和财政刺激措施的支持下，今年的增长率预测从之前的7.2%上调至7.8%，2027年的预测则从7%上调至7.6%。

泰国2026年的增长预测从1.8%上调至2%，但2027年的预测从2%小幅下调至1.9%。印度尼西亚这两年的增长展望则保持在5.2%不变。

与此同时，菲律宾2026年的增长预测从3.8%下调至3.3%，2027年的预测则从5.3%下调至5.1%。

对于整个亚太发展中地区，亚行将其2026年的增长预测上调了0.1个百分点至5%，同时维持2027年的预测在5.1%不变。

厄尔尼诺现象

但该多边贷款机构表示，考虑到能源冲击与更强的厄尔尼诺现象叠加，风险平衡仍倾向于下行。

报告指出，亚太地区是受此天气现象影响而蒙受宏观经济损失风险最高的地区之一，因其严重依赖雨养农业、水力发电以及对气候敏感的出口产品。

亚行预计，今年的厄尔尼诺现象（可能成为有记录以来最强的厄尔尼诺现象之一）将持续增强至2026年底，并在11月左右达到顶峰。亚行指出，由于其经济影响通常存在滞后效应，预计最大影响将出现在2027年。

亚行经济学家Roshen Fernando表示：“我们预计严重依赖农业的国家将面临不成比例的更高风险。”

报告称，农业通常是首当其冲的行业，因为降雨量减少会影响作物收成，尤其是菲律宾和越南的稻米产量。

经济学家表示，与此同时，高温胁迫和饲料供应减少可能影响畜牧业和渔业。

高度依赖水力发电的经济体可能面临尤其大的影响，而水资源供应减少也可能推高发电成本。

亚行指出，这一冲击可能会滞后地传导至消费价格。

该行将东南亚发展中地区2026年和2027年的通胀预测分别从7月份的3.9%和2.9%上调至4%和3.3%。

亚行已将其对东南亚发展中地区2027年的通胀预测，从7月份预测的2.9%上调至3.3%。 图片来源：路透社

能源市场正在加剧这些压力。该机构目前预测，在地缘政治紧张局势再起和供应中断之后，布伦特原油价格在2026年将平均达到每桶90美元，2027年为78美元。

报告指出，除原油外，成品油也受到重创。自中东冲突开始以来，新加坡的汽油、船用燃料、航空燃料和柴油的现货价格上涨速度已超过原油。

Park博士表示，为了应对这类叠加的外部冲击，亚太地区各国政府应维持财政空间，同时将援助精准投向弱势群体。

他补充说：“我们一直主张各国政府应努力将财政和社会援助精准地提供给最脆弱的群体，并避免通过全面的津贴消耗大量财政空间。”

从长远来看，各经济体需要通过加快向可再生能源转型和维持稳健的公共财政来减少长期脆弱性，从而为政府和中央银行在下一次冲击来临时提供更多应对空间。