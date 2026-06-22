燃油价格下跌 亚航X增加航班、降低票价

然而，该航空公司表示，与机场相关的成本可能会使其难以维持平价机票。

亚航X警告称，不断上涨的机场收费可能会损害整个东南亚地区的旅游业增长。 图片来源：路透社

【吉隆坡讯】随着油价回落改善了运营条件，亚航X（AirAsia X）正在降低票价，并恢复近期因燃油价格飙升而暂停的航班。

然而，该航空公司警告称，东南亚地区不断上涨的机场收费可能成为该行业的下一个主要挑战。

集团首席执行官 Bo Lingam 在周一（6月22日）表示，这家远程低成本航空公司自6月15日以来已将票价降低了约5%，并计划在燃油成本保持稳定的情况下继续降价。

他补充道：「我们希望所有的飞机都能投入运营，并且客满。当燃油价格下降时，我们希望票价也能随之下降。」

在本次降价之前，由于中东冲突导致燃油成本急剧上涨，各航空公司艰难应对，机票价格已连续数月居高不下。

这场燃油危机对该集团的财务造成了重大影响。据 Lingam 透露，随着燃油价格飙升，仅在3月份，亚航X就遭受了约1.5亿令吉（4700万新元）的损失，这迫使其削减运力并暂停其网络中的部分航线。

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随着美国和伊朗达成停火协议后燃油价格回落，该航空公司目前正在撤销此前采取的许多措施。

Lingam 表示，在危机期间削减的大部分运力预计将在8月底或9月初恢复，不过一些在燃油价格冲击前就已表现不佳的航线可能不会恢复。

该集团还利用这段时间，通过与租赁方、供应商和服务提供商重新谈判合同来加强其运营，同时加快了整个机队的维护工作。

目前只有七架飞机因等待更换引擎而停飞，其余机队可随着需求复苏恢复服务。

尽管近期运营受到干扰，亚航X的乘客需求依然强劲。今年1月至5月，该集团录得83%的平均载客率。

机场成本增加导致雅加达-新加坡航线停飞

（左起）马来西亚亚航总经理 Fareh Mazputra、亚航X首席运营官 Suresh Bangah、亚航X副首席执行官 Farouk Kamal、亚航X首席执行官 Bo Lingam、亚航X首席财务官 Low Kar Chuan，以及亚航X总经理 Benyamin Ismail 出席周一的航空前景简报会。 图片来源：亚航X

然而，Bo Lingam 警告称，即便燃油价格有所回落，机场收费正成为航空公司日益沉重的负担，并可能威胁到维持平价机票的努力。

他以新加坡为例指出，高昂的机场相关收费是亚航X决定暂停雅加达-新加坡航线的原因之一。

他说：「新加坡的机场税约为72新元。设定一个从雅加达到新加坡的票价，而机场税比票价还高，这在商业上是讲不通的。」

樟宜机场正在六年内分阶段提高收费（从其2024年的公告开始），以资助一项30亿新元的航站楼升级计划，并应对不断上涨的运营开支。

他指出，除新加坡外，泰国各机场也提高了机场收费，而这「对整个行业来说不是好消息」。

自6月20日起，泰国已将国际机场税从每名旅客730泰铢上调至1190泰铢（约44.18新元）。此次涨价适用于从素万那普、廊曼和普吉等六个主要机场出发的出境航班。

继泰国近期提高机场收费后，一些乘客报告称，雅加达至曼谷航线的航班被取消或行程发生变更，部分航班服务则改为经吉隆坡中转。

Lingam 表示，在航空公司应对更高的燃油和运营成本之际，这些航线削减或航班变更，是亚航X更广泛网络优化工作的一部分。

不过，他表示，随着航空公司逐步恢复运力，雅加达-曼谷航线可能会在未来几个月内恢复。

Lingam 说：「航空业的利益相关者必须与旅游业合作。他们不应该随意提高机场费，因为这会影响到旅游业。」

淘汰旧飞机与扩张计划

尽管近期运营受到干扰，亚航X仍在推进其远程航线扩张计划。

飞往巴林的航线在推迟约一个月后，仍计划于2026年8月开通，而亚航X重返伦敦的计划也定于明年8月实现。

伦敦航线将标志着该航空公司在因成本上升和运营挑战而退出欧洲市场十多年后重返该地。

尽管这两条航线的开通因近期燃油价格波动而推迟，但该航空公司并未改变其扩张战略。

这些航线将使用空中客车A330飞机运营。尽管该集团未来的增长将转向更省油的空中客车A321LR和A321XLR飞机，但A330机型仍是亚航X远程网络的重要组成部分。

与此同时，该航空公司正在未来两年加速机队更新计划，为其马来西亚、印度尼西亚和菲律宾的业务采购新的节能型空中客车A321LR飞机，并逐步淘汰老旧的A320ceo机型。

Lingam 宣布，今年将采购两架A321LR飞机，并预计到2027年再接收七架，以提高飞往釜山和仁川等目的地的中程航线效率。

与此同时，亚航X正在向租赁方归还约12架老旧的A320ceo飞机，以实现机队现代化并优化成本。