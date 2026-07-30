印尼和泰国需求提振 亚细安第二季度黄金需求逆全球普跌趋势

在地缘政治不确定性和价格走软的背景下，新加坡第二季度金条金币需求同比增长6%

尽管第二季度出现15吨的资金流出，亚洲上市的黄金交易所交易基金（ETF）仍录得上半年有史以来最强劲的资金流入。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】尽管全球黄金需求同比普遍下滑，但亚细安（Asean）投资者在第二季度的黄金投资意愿依然坚挺。

根据世界黄金协会（WGC）于周四（7月30日）发布的《2026年第二季度黄金需求趋势》报告，该季度全球金条和金币需求同比下滑3%，至307.1吨。

在美国联邦储备局周三决定维持利率不变后，黄金价格当天小幅上涨近1%。

截至周四新加坡时间傍晚6时15分，金价走势相对平稳，报每盎司4069.16美元。

由于投资者在中东冲突期间抛售黄金以筹集流动资金，金价已从1月份创下的每盎司5500美元的历史高点回落了约26%。

在新加坡，寻求避险资产和投资组合多元化的投资者，推动了该季度金条和金币的需求同比增长6%，达到2.3吨。

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印度尼西亚是全球表现最强劲的市场之一，其投资需求与去年同期相比增长了40%，达到14.5吨。

世界黄金协会指出：“（印度尼西亚的）货币疲软以及对国内经济前景的担忧，继续强化了黄金作为价值储存工具的作用。”

印度尼西亚政府在2026年正式确立了其黄金产业的目标，并制定了路线图，以巩固其金银生态系统并鼓励该行业的下游发展。

报告指出，在亚细安国家中，泰国录得自2019年以来最强劲的第二季度表现，因为当地黄金价格的回调“鼓励了逢低买入”。

该季度，泰国的金条和金币需求同比增长10%，至10.9吨。世界黄金协会补充说，市场参与者报告称，年轻投资者的参与度日益增加，并且对黄金储蓄账户的兴趣浓厚。

马来西亚的金条金币需求同样在该季度同比增长28%，达到2.5吨。尽管影响进口金银产品的监管变化带来了不确定性，但需求依然增长。

相比之下，越南的需求同比萎缩31%，至6.5吨。世界黄金协会将此主要归因于有限的进口配额，这“扭曲了市场状况，导致本地价格保费高得令人望而却步”。

世界黄金协会高级市场分析师 Louise Street 指出，金银投资“很可能在下半年推动增长”。

她补充说：“然而，需求组合可能会发生变化。场外交易活动和亚洲投资者的需求预计将扮演越来越重要的角色，而西方黄金交易所交易基金的投资兴趣可能与实际收益率、美国货币政策预期和美元走势联系更为紧密。”

世界黄金协会亚太区（不含中国）负责人兼全球央行业务负责人 Fan Shaokai 补充道：“随着黄金投资产品的渠道不断扩大，以及市场发展举措势头增强，（亚洲）完全有能力在未来几年继续成为黄金需求的重要来源。”

区域趋势

尽管第二季度出现15吨的资金流出，亚洲上市的黄金交易所交易基金（ETF）仍录得上半年有史以来最强劲的资金流入。世界黄金协会指出，资金外流的原因是中国投资者转向了表现更强劲的本地股市。

与此同时，全球黄金ETF持仓量在该季度减少了45吨。这一季度的逆转主要集中在6月份，当时全球投资者减持了74吨。

由于高昂的价格影响了购买力，并促使消费者转向投资型产品，该地区的珠宝需求在本季度也持续承压。

新加坡的珠宝消费量同比下降7%至1.4吨，这一跌势在整个亚细安市场都有所体现。

世界黄金协会补充说，随着消费者调整购买行为，低K金珠宝在亚细安获得了更多市场份额。

从更广泛的角度来看，Street 预计各国央行仍将是主要买家，“尽管速度可能比我们过去四年看到的要稍慢一些”。

随着多个市场的买盘回升，各国央行及其他官方机构在第二季度向其国库增加了288.9吨黄金，同比增长62%。

世界黄金协会于6月发布的《央行黄金国库调查》发现，45%的受访者计划在未来12个月内增加自己的黄金国库。