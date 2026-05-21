Ravi Menon：若经济增长与气候问题不脱钩，亚细安或被迫二选一

新加坡将在2027年担任亚细安轮值主席国期间，致力于发展碳市场、基于自然的韧性和气候韧性

新加坡气候行动特使 Ravi Menon 表示，尽管碳市场面临挑战，但关键在于“重建诚信，以吸引后续融资”。 摄影：JANICE LIM, BT

【新加坡讯】东南亚是全球唯一一个经济增长仍主要依赖化石燃料的主要区域。

新加坡气候行动特使 Ravi Menon 表示，如果不采取足够措施将经济增长与排放增长脱钩，该区域可能被迫在两者之间做出选择。

他补充说，为应对本区域面临的挑战，新加坡在为明年担任亚细安轮值主席国做准备之际，正计划重点关注三个领域——碳市场、基于自然的韧性以及气候韧性。

他于星期四（5月21日）在淡马锡旗舰级可持续发展会议“生态繁荣周”（Ecosperity Week）的场边活动上指出，主要发达经济体已在实现经济增长的同时减少排放。

即使是全球最大的年度排放国中国，其排放量也已达峰值，而经济仍在持续增长。

尽管印度的排放量预计要到2040年代才会达到峰值，但该国排放量的增长速度已低于其经济增速。

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东南亚尤其脆弱

鉴于东南亚是全球气候最脆弱的地区之一，其面临的气候挑战也更为紧迫。

Menon 强调，到本世纪中叶，该区域每年可能会经历多达60天的极端高温天气，并且面临着海平面上升速度超过全球平均水平的威胁。

他指出：“东南亚每年面临约100起气候灾害，影响8000万人。”

“而且这些代价的分布并不均匀，它们不成比例地落在弱势社区、小农户和低收入家庭的身上。”

该区域面临多重挑战。在经济增长的推动下，其能源需求预计到2040年将翻一番。然而，该区域需要在实现增长的同时进行脱碳，并且还必须适应日益加剧的气候变化影响。

挑战重重

新加坡计划在明年担任亚细安轮值主席国期间推动的三个重点领域，目前面临着若干障碍。

以碳信用为例，过去几年来一直受到诚信问题的困扰，影响了这些信用额在自愿碳市场的需求和交易。

由于前期成本高昂、收入来源不确定以及投资回报期长，许多碳信用项目在获得融资方面面临困难。

Menon 说：“解决方案不是放弃碳市场，而是重建诚信，以吸引后续融资。我们必须继续致力于可靠的减排核查、保守的基线设定和真正的额外性测试。”

新加坡正与自愿碳市场诚信委员会（Integrity Council for the Voluntary Carbon Market）等合作伙伴一道，加强碳信用的供应；通过购买符合《巴黎协定》的碳信用额来推动需求；并为企业买家提供负责任使用碳信用的指导。

与此同时，该区域基于自然的解决方案也投资不足。到2030年，每年所需资金为540亿美元，但目前仅获得80亿美元。

这是因为自然的价值没有被定价，同时也缺乏具有融资可行性的自然项目，并且难以衡量这类项目的成果。

为应对这些挑战，需要投资于更适合东南亚生态系统的衡量解决方案，采用将混合融资与碳信用相结合等创新融资方案，并通过买方联盟和承购协议来调动需求。

Menon 说：“在自然领域，成功的标准是什么？那就是当东南亚的一个红树林恢复项目能像一个新工业园区一样容易获得融资。”

“这正是亚细安需要共同努力的方向。”

适应性融资的缺口也十分巨大。尽管据估计每年可能需要高达4000亿美元，但在2021年至2022年间，流入该区域的资金仅为340亿美元。

这是因为适应性项目的回报难以计算，其效益分散于众多利益相关者，并且这些项目属于通常由政府出资的公共产品。

Menon 表示，气候适应需要多国政府、企业和金融机构采取系统性的应对措施。

通过制定完善的国家适应计划，将适应性项目作为投资方案提出，便可以利用资本市场的资金。

企业转型计划应融入气候韧性，金融机构应在金融决策中为气候风险定价。同时，可以利用混合融资结构，通过注入慈善或优惠资本来为适应性项目降低风险，从而催化私人资本的投入。