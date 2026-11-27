Asia Future Summit 2026

他发表这番言论的背景是，美国近期实施新关税和芯片出口限制，影响了许多东南亚国家。

【新加坡】副总理 Gan Kim Yong 于11月27日表示，在各国政府日益重视自力更生和掌控关键产业的世界里，亚细安必须以深化一体化和扩大伙伴关系，来应对日益抬头的经济民族主义。

他说：“我们之间设置壁垒，会缩小我们各自所拥有的机遇。”一个一体化程度更高的亚细安将巩固其作为合作伙伴的价值，而更广泛的合作将为本区域开辟更多机遇。

同时担任能源、贸易及工业部长（主管贸易）的 Gan，是在新报业媒体（SPH Media）的2026年亚洲前瞻峰会上发表主旨演讲。该峰会由《海峡时报》、《商业时报》、《联合早报》、《每日新闻》和《淡米尔之声》联合呈献。

这项年度活动汇集了决策者、商界领袖和行业专家，由华侨银行（OCBC）担任主呈献赞助商，滨海湾金沙（Marina Bay Sands）为官方场地合作伙伴，Amazon Web Services 则为官方云端合作伙伴。

Gan 在演讲中指出了三个使一体化和伙伴关系尤为重要的因素：人工智能、地缘政治冲击和地缘经济竞争。他说：“每一个因素都可能加剧内向发展的冲动，但同时也使合作变得更为关键。”

他是在美国过去两周宣布新关税和芯片出口限制后，发表上述讲话。随着华盛顿和北京之间的竞争加剧，东南亚正处于风口浪尖，这些举措对区内许多国家造成了影响。

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Gan 说：“地缘经济竞争正在重塑我们进行贸易、投资和获取技术的网络。”各国政府也因此更加关注对关键能力的依赖和控制。

他补充说：“亚细安国家无法决定大国如何处理彼此的分歧。但我们可以维持跨越这些分歧的关系，并继续成为贸易、投资与合作的桥梁。”

他说，要做到这一点，亚细安必须赢得并维持合作伙伴对其诚信、制度可靠性和商业环境的信任。这需要亚细安发布明确且可预测的规则，遵守其法律和承诺，并对不法行为采取坚决行动。

他补充说：“随着国际贸易和投资审查日益严格，维持这些标准变得更加重要。”

亚细安将于2027年迎来成立60周年。在地缘政治竞争加剧的背景下，新加坡接任亚细安轮值主席国后，将致力于推动深化一体化和扩大伙伴关系。

Gan 表示，美国和中国将继续是亚细安的主要经济伙伴，两国的企业、技术和市场对本区域的增长至关重要。

这两个国家都是本区域最大的贸易伙伴和外来直接投资来源地之一。

Gan 说，与此同时，亚细安正在加强与其他伙伴的合作关系，以扩大本区域的经济选项，并减少其受干扰的风险。

这些举措包括：就升级亚细安与韩国和加拿大的贸易协定进行谈判；扩大和加强区域全面经济伙伴关系（协定）；以及与欧盟和海湾合作委员会等其他区域组织加强联系。

副总理 Gan Kim Yong（左）于11月27日在第五届亚洲前瞻峰会上，与《海峡时报》外交编辑兼主持人 Li Xueying 进行对话。 照片：海峡时报

亚细安内部也正在加强一体化。Gan 重点提到了近期的几项努力，这些努力将有助于企业更好地利用区域内的供应商和客户。

他说，近期升级的《亚细安货物贸易协定》将于2026年底实施，它将通过简化的程序和更透明的规则帮助企业降低成本。同时，一项与海关相关的相互认证协定将使受信任的贸易商在参与国获得更快的清关速度和优先待遇。

他补充说，本月早些时候签署的一项区域性数码经济框架协定，将使跨境交易、支付和获取数码服务变得更加便捷。

Gan 说，这些举措将使亚细安作为一个生产和服务市场更具价值，并形成一个更强大的区域基础，使亚细安能够“以更大的信心与世界接触”。《海峡时报》