亚细安国家签署《数码经济框架协定》，将从2027年初生效

该协定下的优先项目可包括数码支付系统、企业数码身份和电子贸易文件

11月14日，亚细安成员国在马尼拉签署了《数码经济框架协定》。 照片：EPA

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【马尼拉】新加坡副总理 Gan Kim Yong 表示，亚细安成员国已签署一项里程碑式的数码经济协定，并正努力在2027年初根据该协定推出首批项目，以惠及企业和消费者。

亚细安成员国在经过自2023年9月开始的谈判后，于11月14日在马尼拉签署了《数码经济框架协定》（Defa）。

Gan 在签署仪式后接受媒体采访时表示，该协定下的优先项目可包括数码支付系统、企业数码身份和电子贸易文件，这将使跨境交易更快捷、更方便、成本更低。

他告诉记者：“我们希望，当协定生效时，我们已经准备好几项举措和几个项目可以着手进行，以惠及我们的企业和人民。”

“我认为，这在某种程度上是一种数码互联互通，旨在更好地连接亚细安各国。”

Gan 在马尼拉举行的第28届亚细安经济共同体理事会会议期间表示：“这是在我们一直努力推进的实体互联互通——例如供应链的韧力、航运连接等——基础之上的又一进展。”

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在采访中，他还谈到新加坡在2027年从菲律宾手中接任亚细安轮值主席国后的两大经济优先事项。这些优先事项将是深化亚细安内部一体化，以及扩大与外部伙伴的合作。

他表示，为实现这些优先事项，亚细安在与加拿大的自由贸易协定谈判方面已取得进展，即将基本完成谈判，并计划于2027年签署。

根据新加坡能源、贸易和工业部（METI）引述的一份由 Google、淡马锡 (Temasek) 和 Bain & Company 联合发布的报告，亚细安的数码经济预计在2026年达到3680亿美元，并在2035年超过1万亿美元。

Defa 是该组织首个独立的、具有法律约束力的数码经济协定，为数码贸易、跨境数据流动、电子支付、网络安全和人工智能等领域制定了共同规则。

新加坡能源、贸易和工业部在11月14日发布的一份文告中表示，该协定将在签署后180天生效，取代2019年的《亚细安电子商务协定》。

在阐述 Defa 的好处时，Gan 表示，电子贸易文件可以帮助企业减少文书工作、加快交易速度并降低行政成本。

他说：“这将有助于加快贸易文件的处理速度并降低相关成本。”

他表示，该协定还可以使数码支付更加无缝衔接，无论是对于进行跨境购物的消费者，还是对于进行企业对企业（B2B）交易的公司而言。

Gan 还表示，数码身份将帮助企业核实其交易对象，而更清晰的跨境数据传输规则可以使公司更容易地扩展到其他亚细安市场。

该协定还加强了在数据保护、网络安全和打击网络诈骗方面的合作。

副总理 Gan Kim Yong 承认，实施 Defa 将充满挑战，因为亚细安各国的数码基础设施、法规和商业准备程度差异很大。 照片：ST

不同国家，不同速度

Gan 承认，实施 Defa 将充满挑战，因为亚细安各国的数码基础设施、法规和商业准备程度差异很大。

为了应对这些差异，该协定允许准备就绪的国家先行推进具体举措，同时也为其他国家日后加入敞开大门。

他说：“这种灵活性使我们亚细安能够不必迁就最慢的成员，而是允许我们按照自己的步调前进。”

他举例说，准备好在特定领域促进跨境数据流动的国家可以共同合作，但需遵守与隐私、商业机密和国家安全相关的保障措施。

Gan 表示，官员们正在制定实施计划，以确保企业能尽早从该协定中受益。

他强调，政府还需要与私营部门，特别是中小型企业进行沟通，并投资于技能培训，以确保企业和员工做好数码化准备。

新加坡商界对该协定表示欢迎，但指出其成功将取决于有效的实施。

11月14日，亚细安成员国的部长们在马尼拉签署了《数码经济框架协定》。 照片：EPA

新加坡工商联合总会总裁 Kok Ping Soon 表示：“成功的关键衡量标准将是企业在实际运营中的体验。”

他表示，公司希望看到边境文书工作减少，数码支付更加无缝，以及可信的数据流动，这将使在亚细安各国的运营更加便捷。

Gan 还试图消除外界的担忧，即更紧密的区域一体化可能会使新加坡的小型企业面临来自亚细安同行的更大竞争。

他认为，亚细安各经济体在很大程度上是互补的，更紧密的数码一体化将有助于企业更有效地与世界其他地区的企业竞争。

他说：“我们的未来和命运紧密相连。”他指出，新加坡的经济在很大程度上依赖于整个区域的增长。

拟议的《亚细安绿色经济框架协定》

关于新加坡在2027年担任亚细安轮值主席国一事，Gan 详细阐述了其两大经济优先事项：加强这个11国集团的内部一体化，以及扩大与外部伙伴的合作。

他说：“即使在全球经济碎片化的情况下，我们确实希望亚细安能够保持一体化。”

他补充说，更紧密的一体化将发出一个重要信号，即尽管地缘政治紧张局势和贸易不确定性日益加剧，亚细安仍然对商业开放。

除了实施 Defa，新加坡还希望推进拟议的《亚细安绿色经济框架协定》的相关工作。

Gan 表示，部长们已经收到一份关于可行性研究的令人鼓舞的中期更新报告，该研究旨在确定在可持续性和绿色经济活动方面的合作领域。

亚细安希望在2027年确定可能进行谈判的领域之前完成这项研究。

该组织还致力于在2026年底前使其升级版的《亚细安货物贸易协定》生效，这比原计划要早。

在对外经济合作方面，新加坡将寻求加强亚细安与合作伙伴的关系，包括欧盟、海湾合作委员会以及《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》的成员国。

Gan 赞扬菲律宾在担任轮值主席国期间推动了亚细安的经济议程，并表示在2027年该组织庆祝成立60周年之际，新加坡将以“非常好的状态”接任。

另外，菲律宾外交部长 Ma. Theresa Lazaro 在11月14日表示，亚细安各国外长讨论了跨境烟霾污染问题，以及印度尼西亚为解决影响新加坡和马来西亚等邻国的土地和森林火灾所做的努力。

Lazaro 在一次新闻发布会上表示，新加坡和马来西亚对印度尼西亚就其解决该问题的努力所作的说明，作出了“非常友好”的回应。

部长们还呼吁加快设在印度尼西亚的亚细安跨境烟霾污染控制协调中心的运作。但 Lazaro 指出，该中心尚未全面运作，因为一份关于其成立的独立协议需要至少六个亚细安成员国的批准。

新加坡已承诺，在2027年担任亚细安轮值主席国期间，将优先推动该中心的建立工作。《海峡时报》