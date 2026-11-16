他也支持与北京加强人工智能合作，并进一步深化区域贸易一体化

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[马尼拉] 在亚细安与中国就争议水道持续进行谈判之际，新加坡总理 Lawrence Wong 敦促各方“尽快达成”一项符合国际法的实质性《南中国海行为准则》。

他于星期一（11月16日）在马尼拉举行的第29届亚细安-中国峰会上表示，该准则应遵守1982年《联合国海洋法公约》，并保障所有使用该水道各方的权益。

这次会议是在第49届亚细安峰会的第二天举行。中国总理 Li Qiang 在访问泰国后，于星期天傍晚抵达马尼拉。

一天前，菲律宾外交部长 Maria Theresa Lazaro 表示，亚细安和中国已就准则草案中约八成段落达成初步共识，但仍存在争议性问题。

在四大主要谈判议题中，目前仅解决了一项，而准则是否应具有法律约束力是其中悬而未决的问题之一。

相关谈判已持续二十多年。菲律宾曾力求在今年内完成准则的制定，但谈判可能会在新加坡于2027年担任亚细安轮值主席国期间继续进行。该准则旨在管控因南中国海主权声索重叠而产生的争端。

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PM Wong 表示，中国通过支持东亚峰会、亚细安区域论坛和亚细安防长扩大会议等亚细安主导的机制，一直是一个重要的合作伙伴。

他指出，亚细安与中国可加强合作的三大领域，分别是区域和平与稳定、经济一体化，以及数码合作。

在数码领域方面，PM Wong 欢迎中国提议将2027年定为“亚细安-中国人工智能合作年”。

他说，中国在人工智能应用方面处于领先地位，而亚细安经济体可以利用这项技术来提高生产力并实现经济转型。

他说：“我们期待与中国合作，以取得有意义的成果。”

这项提议最早于7月提出，而亚细安刚于上周六签署了《数码经济框架协定》（Digital Economy Framework Agreement，简称Defa），正寻求深化数码整合。

该协定旨在通过在电子支付、数码身份和数据流等领域制定共同规则，来减少数码贸易壁垒。

PM Wong 表示，Defa 也能深化亚细安与中国之间的数码互联互通。

在贸易方面，他指出，《亚细安-中国自由贸易区》3.0升级版将于12月生效。该升级版于2025年10月签署，涵盖数码经济和绿色经济、供应链互联互通、海关程序及透明度。

PM Wong 说，官员们也正在努力精简海关程序和简化认证要求。

他说：“这些进展将为我们的企业带来更大信心，让他们在彼此的市场进行投资和发展。”

他补充说，进一步放宽《亚细安-中国航空运输协定》将能改善互联互通，并促进更大规模的货物与人员流动。该协定于2010年签署，允许亚细安国家与中国之间提供不受限制的客运和货运服务，随后的议定书更扩大了航空公司的经营权。

PM Wong 表示，在地缘政治紧张局势加剧、贸易和投资壁垒日益增多的背景下，这类合作尤其重要。

他补充说，新加坡作为即将上任的亚细安轮值主席国，将寻求在这些关系的基础上再接再厉。他说：“我期待与 Li 总理及亚细安的各位同僚在这项共同事业上携手合作。”