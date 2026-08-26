THE FINANCIAL HUB RACE
巴厘岛能否在不建摩天大楼的情况下，从海滩之都转型为全球资本中心？
该岛的全球吸引力或能引来金融机构，但其拥挤的景观也带来了挑战
- 自疫情以来，随着旅游业的复苏和强劲的外国需求推动，巴厘岛的房地产市场一路高歌，价格不断上涨。 图片来源：ELISA VALENTA, 《商业时报》
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东南亚正在打造新一代金融中心以吸引全球资本。这个三部曲系列将从印度尼西亚对巴厘岛的雄心壮志开始。
【巴厘岛】对于在雅加达工作的投资银行家 Roland Sihombing 来说，收盘后不久就能在巴厘岛库塔海滩欣赏壮丽日落的前景，无疑具有巨大的吸引力。
这位35岁的高管自从得知其雇主——一家国有投资银行——可能成为首批支持政府在巴厘岛拟建国际金融中心（IFC）的企业之一后，就一直热切关注相关进展。
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