中国理想汽车推进亚太市场布局，宣布进入新加坡、香港、泰国及越南

该汽车制造商将携首款车型理想Mega多功能车进入右舵驾驶市场

理想Mega是该公司首款纯电动汽车，车长5.4米，可容纳七人。 图片来源：理想汽车

【新加坡】中国汽车制造商理想汽车于周二（11月10日）宣布进入多个亚太市场，其中包括首次进入新加坡、香港和泰国等右舵驾驶市场。

在北京举行的一场仪式上，这家在香港证券交易所上市的公司与来自新加坡、泰国、香港、菲律宾、越南和缅甸的经销商签署了协议。

菲律宾的销售已于今年早些时候启动，而所有其他市场的销售将于2027年开始。

在新加坡，惠尔汽车 (Wearnes Automotive) 已被指定为经销商，展厅将设在龙牙路45号，首批交付预计在2027年1月或2月。

针对右舵驾驶市场，首款车型将是将于2027年推出的大型多功能车Mega。作为公司首款纯电动汽车，其车长5.4米，可容纳七人。

双电机提供最高400千瓦 (kW) 的功率，配备103千瓦时电池，官方续航里程高达700公里。该车采用800伏电动汽车系统，最高充电功率可达520千瓦，大约10分钟内可将电量从10%充至80%。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

保费科技汽车制造商

这印证了董事长兼首席执行官 Li Xiang 在9月份一次财报电话会议上的言论，他当时表示公司将进入右舵驾驶市场，并在海外将自身定位为保费品牌。

面向右舵驾驶市场的第二款车型将是i6运动型多用途车。在今年的前八个月，i6是中国销量第三的车型，仅次于吉利EX2和Tesla Model Y。

该公司于2015年由Li创立，现已成为一家保费、高科技新能源汽车（中国市场对电动和混合动力汽车的称呼）制造商，与蔚来、小鹏等竞争对手并驾齐驱。

该公司于2015年在香港证券交易所上市，并于2020年通过美国存托股在纳斯达克 (Nasdaq) 上市。

随着中国国内汽车市场因“内卷”而变得日益竞争激烈且利润微薄，中国的汽车制造商们正日益依赖出口销售。

今年早些时候，理想汽车宣布了在柬埔寨、老挝和澳门的计划，同时行业报告称该公司准备很快进入马来西亚和澳大利亚。公司也正在加强其在中东和欧洲的业务，并计划于2027年进入英国市场。

尽管近年来理想汽车也生产纯电动汽车 (EV)，但它最初是凭借其增程式电动汽车获得市场关注的。增程式电动车是一种油电混合动力汽车，其电池组比纯电动汽车小，由一个小型汽油发动机为其充电，这种配置可能比传统混合动力汽车具有更高的效率。

该公司还涉足汽车技术领域，包括自动驾驶汽车，并于今年6月剥离了一家汽车芯片合资企业。

然而，与蔚来和小鹏一样，该制造商虽然取得了可观的销售业绩，但未能实现持续盈利。

在截至2026年6月的第二季度，理想汽车报告净亏损为17亿元人民币（合2.513亿美元），而去年同期的净亏损为11亿元人民币。

该季度营收为257亿元人民币，同比下降15.1%；车辆利润率从19.4%下降至9.4%。

自由现金流为负13亿元人民币，而去年同期为负38亿元人民币。