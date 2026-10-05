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Clean Kinetics 为新翔集团（泰国）中央厨房价值250万新元的太阳能项目举行动工仪式

该装置每年将产生约3.46吉瓦时的清洁电力

Goh Ruoxue

Goh Ruoxue

Published Mon, Oct 5, 2026 · 06:35 PM
    • 该项目预计于2027年1月底前完工，将在屋顶、停车棚和地面安装约5000块太阳能板。
    • 该项目预计于2027年1月底前完工，将在屋顶、停车棚和地面安装约5000块太阳能板。 照片来源：CLEAN KINETICS

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】本土太阳能光伏开发商和解决方案提供商 Clean Kinetics 于周五（10月2日）为其在新翔集团（泰国）中央厨房设施中价值250万新元的太阳能装置项目举行动工仪式。

    该项目位于曼谷以北约40公里的巴吞他尼府，内容包括为新设施设计、供应、安装、调试以及长期运营和维护一个3.27兆瓦峰值的屋顶太阳能光伏系统。

    《商业时报》获悉，约5000块太阳能板将安装在该设施的屋顶、停车棚和地面上。

    该装置预计于2027年1月底前完工，届时每年可产生约3.46吉瓦时的清洁电力。

    Clean Kinetics 表示，根据一份为期25年的购电协议，该项目将通过可再生能源满足该设施一大部分的能源需求。

    减排效果：相当于500辆汽车的年排放量

    这家总部位于新加坡的公司指出，该太阳能装置预计每年可抵消约2300吨二氧化碳当量的排放，这相当于每年从泰国道路上减少约500辆乘用车的年排放量。

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    该公司补充道，在项目整个25年的生命周期内，预计累计碳减排量将超过57000吨二氧化碳当量。

    新翔食品解决方案（泰国）公司（SFST）是在新加坡上市的门户服务与食品解决方案提供商新翔集团（Sats）的全资子公司，它是位于巴吞他尼府的一家大型食品生产设施，为航空及非航空客户提供服务。

    作为新翔集团的区域食品制造业产业群中心，SFST 生产即食餐和新鲜冷冻餐，并在集团的亚洲食品解决方案网络中扮演着关键角色。

    新翔集团在同年10月的一篇 LinkedIn 帖子中表示，其位于巴吞他尼府的设施于2024年10月开始建设。该设施占地约35000平方米，相当于大约五个足球场的大小。

    新翔集团当时补充说，通过该设施，扩建后的 SFST 业务预计每天能为航空、餐饮服务和零售行业的客户生产多达108000份即食餐。

    新翔集团指出，该设施是在现有 SFST 工厂基础上增建的。

    在2021年6月向新加坡交易所提交的一份文件中，新翔集团曾宣布达成一项有条件的买卖协议，以约2100万新元的总收购价收购泰国公司 Food City 85%的多数股权

    其主要资产是位于巴吞他尼府的一个食品生产设施，该设施建于2016年，占地面积约30000平方米。

    新翔集团在2025年1月的一份交易所公告中宣布，新翔集团（泰国）以约340万新元的价格，从泰国上市公司 Bangkok Ranch 手中收购了 SFST 剩余的15%股份。在由《商业时报》和UOB（大华银行）联合举办的2026年可持续影响力奖评选中，Clean Kinetics 荣获“年度影响力企业（中小企业）”称号。

    Clean Kinetics 于2021年中由现任首席开发官 Lee Kah Lup、首席工程官 Wilson Lee 和首席商务官 Reine Tan 共同创立，专门从事东南亚、南亚和中东地区的太阳能光伏项目的开发、融资、建设和长期运营。

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