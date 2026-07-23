Danantara接管95亿美元资产，打造印尼最大基金管理公司

该基金旨在为散户和机构投资者扩大投资产品的投资渠道。

四家国有投资管理公司的高管们手持股权收购协议，将公司控制权移交给DAM。 照片来源：DANANTARA INDONESIA

【雅加达讯】印尼主权财富基金Daya Anagata Nusantara (Danantara) 已接管四家国有投资管理公司，这些公司管理的总资产达170万亿印尼盾（约合95亿美元）。

在政府推动整合国有金融机构的背景下，此举将缔造该国最大的资产管理公司。

Danantara旗下的资产管理部门Danantara Asset Management（DAM）于周三（7月22日）签署股权收购协议，收购了Mandiri Manajemen Investasi、BRI Manajemen Investasi、BNI Asset Management和PNM Investment Management的控股权。这些协议正式将四家公司的控制权移交给了DAM。

作为Danantara对国有企业进行更广泛重组的一部分，这些公司将在未来一个月内合并为一家单一的投资管理公司。

Danantara首席运营官 Dony Oskaria 在周四的一份声明中表示，此次合并将创建一个更强大的投资管理公司，能够在支持印尼资本市场发展的同时，巩固该国的资产管理行业。

他指出，此次整合将把这些公司的投资专长、分销网络和投资者基础汇集于一个治理能力更强的单一平台之下。

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在总统 Prabowo Subianto 推动精简印尼庞大的国有企业部门的背景下，此次收购标志着Danantara在整合国有资产管理方面的最新举措。

自上任以来，其政府一直致力于将1000家国有企业整合为Danantara旗下的约200家实体，以改善治理、减少业务重叠并加强政府对战略资产的控制。

Danantara Indonesia 成立于去年2月，是一家直接向总统汇报的独立国家投资机构。

此次合并也正值印尼散户投资市场不断深化之际。截至5月，已注册的投资者账户达2700万个，为共同基金和其他投资产品创造了更庞大的潜在客户群。

Danantara指出，合并后的公司将致力于为散户和机构投资者扩大投资产品的投资渠道。

在散户方面，公司计划开发主题式投资产品，并利用印尼国有银行的分销网络，以触及不断增长的投资者群体。