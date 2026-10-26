星展银行、马来亚银行和国际金融公司将合作资助柔佛-新加坡可再生能源项目
该融资框架可为亚细安电网计划下的未来跨境项目提供参考。
- 该项目预计将成为柔佛-新加坡经济特区总体规划的核心支柱。 照片：TAY CHU YI, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 星展银行 (DBS)、马来亚银行 (Maybank) 和世界银行旗下的国际金融公司 (IFC) 已携手合作，为一项马来西亚和新加坡之间的跨境可再生能源项目制定融资结构。
这几家贷款机构与可再生清洁能源开发商兼项目发起人 Ditrolic Energy 于周一（10月26日）签署了一份备忘录，旨在为价值60亿美元的南柔佛可再生能源走廊 (SJREC) 建立一个融资和可融资性框架。
根据协议成立的工作组将确定项目的可融资性要求，例如监管途径、承购协议、风险分配和融资结构。通过早期合作，贷款机构旨在降低执行风险，缩短达成融资交易的时间，并调动私人资本。
Ditrolic Energy 集团首席执行官 Tham Chee Aun 表示：「我们近九成的绿色能源产能已有预订意向，我们目前的重点是顺利达成融资交易。」
「通过远在（最终投资决定）之前就让星展银行、国际金融公司和马来亚银行参与进来，并与政府、监管机构和承购方密切合作，我们希望能为未来亚细安电网计划项目的融资设立一个参考框架。」
南柔佛可再生能源走廊 (SJREC) 由柔佛州政府的投资机构 Permodalan Darul Ta’zim 共同开发，项目涉及在柔佛州建设太阳能发电场和电池储能设施。
SEE ALSO
该项目预计将是该州《2030年绿色发展政策》的核心支柱，同时也是柔佛-新加坡经济特区总体规划的关键组成部分。
Ditrolic Energy 的全资子公司已获得新加坡能源市场管理局 (Energy Market Authority) 的有条件批准，可向新加坡出口高达600兆瓦的可再生电力。
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