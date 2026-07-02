厄尔尼诺现象或加剧亚细安食品价格压力，干旱天气与燃料化肥冲击叠加

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在“哥斯拉”级别的厄尔尼诺现象下，大米和棕榈油价格可能飙升，禽畜价格也面临风险

【新加坡】随着厄尔尼诺现象不断增强，可能进一步扰乱农作物产量，东南亚各国政府、食品生产商和农民正在为成本受挤压做准备。与此同时，他们也正在应对持续的能源和化肥价格冲击。

如果这一影响太平洋天气和降雨的现象来势凶猛，其冲击波可能扩散至更广泛的区域经济。届时，与食品相关的通货膨胀将影响日常消费，并打击该地区以农业为中心的国家的经济增长。

气象数据显示，厄尔尼诺现象已经开始。但科学家预测，该现象可能在11月至1月期间增强为“哥斯拉”级别的厄尔尼诺；一些模型预测其强度将是史上最强，超过2015年至2016年那次强厄尔尼诺事件的水平。

这很可能是近几十年来第三次“强”厄尔尼诺事件。前两次（2015年至2016年，以及2023年至2024年）都带来了显著的高温和降雨减少。

食品价格

一场潜在的强厄尔尼诺事件可能会加剧该地区的食品通胀压力。更高的气温可能扰乱年度季风降雨模式，并威胁到农业产量。

BMI 的大宗商品分析师 Ong Bin Hui 表示：“依赖季风的经济体，如印度尼西亚、马来西亚和泰国，最为脆弱。低于平均水平的降雨量可能与关键的播种期和作物早期生长阶段重合。”

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大宗商品市场研究公司 Segi Enam Advisors 的董事 Khor Yu-Leng 表示，如果天气状况恶化，大米市场可能尤其脆弱，因为该作物的全球贸易量不大。

她告诉《商业时报》：“即使是（对大米市场）轻微的干扰，也会引发出口禁令和恐慌性购买。”

全球棕榈油市场主要由印度尼西亚和马来西亚的产量主导，如果降雨减少导致作物产量下降，价格可能会飙升。

分析师指出，鉴于棕榈油灌溉需水量较大，且种植园集中在脆弱地区，它可能是受冲击最严重的作物之一。

Khor 指出，印度尼西亚廖内省的 Rokan Hulu 地区和泰国甲米府的 Plai Phraya 地区在厄尔尼诺事件期间受到的打击最为严重。这两个地区都以其棕榈油种植园而闻名。

越南和印度尼西亚的咖啡种植园以及泰国的甘蔗种植园也可能面临压力。

Goldman Sachs 分析师 Chris Poh 和 Andrew Tilton 在6月22日的一份报告中指出，随着食品价格上涨，大宗商品价格的攀升可能会给该地区的消费者带来压力，因为除泰国外，大多数国家都严重依赖食品进口。

Khor 表示，这种通胀冲击的影响可能超过对作物产量的影响。“食品价格的上涨速度往往快于作物损失，因为市场会对恐惧做出反应——出口限制、囤积和恐慌性购买会放大冲击，使其超出实际短缺的程度。”

但她表示，除了东南亚作物首当其冲地受到该地区多变天气的影响外，厄尔尼诺现象对全球农产品市场的影响也可能传导至区域食品价格。

例如，玉米是该地区食品生产的一项关键投入成本。Khor 说，该地区依赖这种作物作为牲畜和家禽的饲料，而这些饲料主要从巴西和阿根廷进口。玉米价格上涨可能推高家禽、鸡蛋、乳制品和牲畜的价格。

复合风险

值得注意的是，今年的厄尔尼诺事件发生之际，该地区已在应对高昂的能源和化肥成本。

途经霍尔木兹海峡的货物运输受阻，已导致今年上半年化肥和燃料成本飙升，给该地区农民带来了成本压力，并推高了与食品相关的通货膨胀。

Khor 说：“通过霍尔木兹海峡的化肥贸易已经崩溃，”她指出，该贸易在2026年初萎缩了高达30%。“即使在海峡重新开放后，这些供应也需要数月时间才能恢复。”

Poh 和 Tilton 表示，通胀压力最初主要局限于运输和航空等对燃料敏感的行业，但滞后的第二轮通胀压力现在已开始渗透到食品价格中。

Goldman Sachs 估计，叠加石油和化肥冲击的影响，一场严重的厄尔尼诺事件可能在六个月后为东南亚的食品通胀贡献1个百分点，在12个月后则贡献2.1个百分点。

该银行的模型发现，这些冲击对新加坡和马来西亚的影响可能相对较小，因为与印度尼西亚、菲律宾和泰国相比，食品在其消费价格指数（CPI）篮子中的权重较低。

除通货膨胀外，其他宏观经济和政策风险也随之而来。如果发生严重的厄尔尼诺事件，该地区的经济增长可能不得不承受来自农业部门的贡献下降。

美国银行（Bank of America, 简称BOA）在4月的一份报告中指出，在除新加坡以外的亚细安六国（Asean-6）中，农业部门占国内生产总值（GDP）的约10%；在2025年，该部门还贡献了该地区商品出口总额的约10%。

BOA 表示：“农业部门对亚细安的经济发展仍然至关重要。因此，一个降雨量有利的年份对该地区至关重要。”

Goldman Sachs 指出，东南亚各国政府可能也需要重新考虑生物燃料的强制规定。在全球能源冲击后，印度尼西亚、泰国和马来西亚等国正日益寻求减少对进口燃料的依赖。

但现在，新的气候冲击可能迫使各国政府评估，在将棕榈油用于生物柴油混合物之前，日益紧张的棕榈油市场是否能满足食品需求。

紧急措施不足以应对

与此同时，随着严重厄尔尼诺风险的增加，该地区的决策者一直保持警惕。

马来西亚农业及粮食安全部已承诺，如果厄尔尼诺现象开始影响该国，将发布预警，并在产量下降时与区域伙伴合作，确保充足的食品供应。

在印度尼西亚，政府已宣布采取措施加强灌溉系统，特别是稻田和种植园区的灌溉系统。

但总的来说，分析师认为东南亚各国政府对强烈的气候冲击可能准备不足。

Khor 表示，该地区各国政府经常通过释放缓冲库存、限制出口、实施价格控制或发放津贴等措施来干预食品市场。

她补充说，该地区的决策者将越来越需要专注于建立结构性韧性，而不是在危机来临时依赖这类应急反应。

她告诉《商业时报》（BT），相关举措可包括提高蓄水能力、引进抗旱种子或进行更多的数字化天气监测。

“像粮食储备和定向津贴这样的政策缓冲可以缓解冲击，但它们会造成财政压力并扭曲市场。

“真正重要的措施虽然枯燥，但至关重要——水资源管理、种子系统、预测、供应链冗余和农民融资。”