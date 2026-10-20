调查：更快的配送和更便捷的信贷推动东南亚电子商务发展

现有购物者在线消费增加，并更注重产品真伪与购物保障

左起：Lazada马来西亚首席执行官Kaya Qin与Cube Asia联合创始人Simon Torring。Torring表示，“先买后付”计划是推动该地区发展的主要催化剂。 摄影：TAN AI LENG, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【吉隆坡讯】数据分析公司Cube Asia表示，东南亚电子商务的下一波扩张将不再依赖于吸引首次购买者，而是来自于促使现有数字购物者增加消费。

Cube Asia联合创始人Simon Torring周二（10月20日）在马来西亚吉隆坡的媒体发布会上指出，该区域市场已经度过了最初的用户获取阶段。

他援引公司发布的《2026年东南亚电子商务精明购物者报告》（2026 eCommerce Savvy Shopper Report: South-east Asia）补充道，未来的扩张将取决于当前的数字购物者将更多传统零售支出转移到线上。

Torring强调，由于从实体店向线上转移的速度快于预期，今年区域电子商务的增长显著超出了Cube Asia最初的预测。

“更快的配送速度，包括不断扩大的当日达选项，正在鼓励消费者在线上购买那些他们以前在实体商场购买的商品，”他补充道。

他说，“先买后付”计划在马来西亚乃至整个区域都是一个主要的催化剂，并指出购物者在线上通常比线下更容易获得融资。

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Cube Asia预测，到2031年，东南亚地区的实体商品年度在线消费额将达到4000亿美元。

菲律宾在精明消费方面领先

Cube Asia和Lazada的报告显示，菲律宾在电子商务精明消费方面领先东南亚，而新加坡排名最低。

该研究基于对六个市场的6000名受访者的调查，将“精明购物者”定义为在核实查证、价值优化、购物保障和数字素养四个领域得分高于区域中位数的消费者。

这些活动包括查看评论和真伪信息、比较优惠、评估退货政策以及使用外部信息或人工智能工具。

总体而言，东南亚有四分之一的受访者达到了这一标准。

在所有四个维度上得分高于区域中位数的购物者比例中，菲律宾以36%居首，其次是印度尼西亚（28%）、越南（25%）、泰国（22%）、马来西亚（20%）和新加坡（9%）。

这些精明消费者的月度支出比普通购物者高出31%，相当于每年在电商平台上的消费额估计为115亿美元。

菲律宾的消费差异最大，其精明购物者报告的月度支出比其他受访者高出47%。

越南以44%紧随其后，其次是马来西亚（36%）、泰国（27%）、印度尼西亚（19%）和新加坡（13%）。

新加坡的精明购物者群体较小，可能源于电商平台使用率较低：该国仅有48%的受访者每周在电商平台购物，而区域平均水平为66%。

Torring解释说，在这些平台上的互动较少，使新加坡人更少有机会熟悉那些驱动精明购物行为的信任信号、价值机制和数字工具。

在马来西亚和越南，核实查证是主要短板，这表明平台应让卖家资质和真伪信息更易于核实。

相比之下，对于新加坡、印度尼西亚和菲律宾的购物者而言，信心和保障构成了最大障碍。

Lazada着力于信任与正品保障

Lazada马来西亚首席执行官Kaya Qin表示，对于Lazada马来西亚而言，这些调查结果巩固了其以信任、正品和更顺畅购物体验为核心的长期战略。

她在回答关于扩大市场份额的问题时表示，尽管津贴可以支持低价和市场份额增长，但公司也需要一个持久的竞争优势。

这种方法的核心是加强LazMall，其功能类似于线上百货商店，汇集了官方品牌和授权卖家，并提供正品保证和购物保障。

Qin说道，在Lazada马来西亚的9.9大促活动期间，46%的购物者在LazMall购物，占所有订单的40%。

根据她提供的数据，Lazada马来西亚的平均订单价值比去年同期活动增长了22.4%，每位购物者的消费额增长了7%。

这些活动数据反映的是单一平台上的购买行为，而非区域需求的整体变化。

Qin将珠宝、电子产品和隐形眼镜等高价值和信任敏感度高的品类，形容为对消费者在无法亲身检验商品的情况下进行购买的信心的一项“严峻考验”。

她表示，这些品类的增长并不意味着Lazada将其产品局限于保费商品。这家电子商务公司继续服务于不同预算的消费者，并支持本地、国际和跨境卖家。

其信任保障措施涵盖卖家资质审核、正品保证、已验证的买家评论以及健全的退货政策。

据Qin所说，建立这些保障措施是一项长达数年的努力，在过去两到三年里，通过LazMall的扩张和强化，这一进程得以加速。

该区域调查强调，消费者在为了折扣而愿意做出的权衡上是有选择性的：尽管43%的消费者愿意接受更慢的配送以换取更低的价格，但只有13%的人愿意在保修、退货或退款方面妥协。