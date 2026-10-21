新加坡政府投资公司与淡马锡否认曾施压MSCI下调印尼市场评级

该国前贸易部长指控“毫无根据，纯属虚构”

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【新加坡】新加坡政府投资公司 (GIC) 与淡马锡 (Temasek) 驳斥了有关其公司或员工曾施压指数供应商MSCI，要求其考虑下调印度尼西亚股市分类等级的指控。

此前，印度尼西亚前贸易部长 Muhammad Lutfi 于周二（10月20日）指控，这两家投资者曾胁迫MSCI考虑下调印尼的市场评级。

这位前部长声称，评级下调可能引发市场恐慌，从而创造以更低价格收购印尼股票的机会。

GIC发言人告诉《海峡时报》：“我们的投资决策并非由指数分类或对市场的自上而下观点所驱动，而是基于公司和资产层面的基本面……”

“我们投资印尼已超过30年，涵盖各类资产，未来也将继续在能找到优质的、自下而上的、经风险调整的投资机会之处进行投资。”

淡马锡全球投资的亚太区（不含中国和印度）负责人 Fock Wai Hoong 表示，这些指控“毫无根据，纯属虚构”。

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他表示：“淡马锡的任何人——无论是机构本身还是为机构工作的个人——都从未接触过MSCI，以图影响其就该地区任何交易所做出的任何决定。我想说的就是这些。”

Fock 是在周三于丰树商业城 (Mapletree Business City) 的Google办公室举行的《2026年东南亚数字经济报告》(e-Conomy SEA 2026) 发布会上，回应媒体时发表上述言论的。

在指控出现后，印尼证券交易所（IDX）总裁 Jeffrey Hendrik 于周二为MSCI的独立性进行了辩护。

他在位于雅加达的印尼证券交易所大楼对记者表示：“我们过去和现在都一直相信，全球指数供应商是独立的。”

这场争议发生之前，MSCI于10月15日警告称可能将印尼从其全球指数中剔除，随后市场经历了创纪录的连续两日抛售。MSCI提出的担忧包括股权结构不透明、内幕交易和监管执法问题。

每年，MSCI都会对全球所有市场进行评估，并根据经济发展、市场规模、流动性和可及性，决定应将其归类为发达市场、新兴市场、前沿市场还是独立市场。

MSCI已启动一项咨询，探讨是否将印尼从新兴市场重新分类为独立市场地位。此举可能对该国造成重大打击，因为其股票将被排除在投资者所使用的指数之外。

任何重新分类都可能对印尼股市产生重大影响，包括来自追踪MSCI指数的基金的资金流。这些指数被广泛用作追踪不同全球市场的基准。

保诚集团 (Prudential) 旗下的资产管理公司瀚亚投资 (Eastspring Investments) 表示，该指数供应商的举动表明，其担忧已超出市场规模或流动性的范畴，而是涉及交易机制完整性和可信度等更根本的问题。

其他独立市场包括阿根廷、黎巴嫩和津巴布韦。

在MSCI发出警告后，雅加达综合指数在10月16日至10月19日期间下跌超过14%。

然而，在印尼证券交易所（IDX）前一晚宣布将把股权高度集中的公司从其旗舰指数中剔除后，该指数于周二回升了5%。这是该交易所为避免被MSCI全球新兴市场基准指数剔除而采取的最新尝试。

该公告是在交易所与MSCI官员举行了一次线上会议后发布的。

此类公司占该指数总市值的近五分之一，其中包括按市值计算指数中最大的两家公司：Dian Swastatika Sentosa 和 Barito Renewables Energy。

该交易所并未说明剔除将于何时生效。

这并非MSCI首次警告可能下调印尼的评级。该机构此前曾在1月份警告，可能将该国从新兴市场降级为前沿市场。

此后，雅加达交易所推行了多项改革，包括将股票最低交易价格从50印尼盾降至1印尼盾以提高流动性，以及将最低自由流通股（即可供交易的股票部分）比例翻倍至公司股份的15%。

MSCI将在2027年4月30日之前接受市场反馈，并将于2027年6月30日之前公布其决定。《海峡时报》