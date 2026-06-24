东南亚种植业者承压，烟霾阴影再现。“哥斯拉”级厄尔尼诺现象或仅是开端

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智库称，印尼控制出口的举措或能加强对烟霾预防的监管

市场压力挤压了农业生产商的利润空间，这可能促使种植者为削减成本而采取“刀耕火种”的方式清理土地。 照片：商业时报资料图

【新加坡】区域性旱季、印度洋天气模式和“哥斯拉”级厄尔尼诺现象形成的完美风暴，增加了2026年出现严重烟霾的可能性。

但新加坡国际事务研究所 (SIIA) 的一份报告显示，市场压力可能给东南亚种植业者带来远超天气变化的压力。

该智库主席Simon Tay副教授在周三（6月24日）的媒体简报会上表示，虽然天气状况是东南亚发生严重跨境烟霾事件最直接的风险因素，但新的经济不确定性已使该地区农业生产的长期可持续性受到质疑——尤其是在印度尼西亚。

SIIA特别项目与可持续发展高级助理主任Aaron Choo解释说，今年该地区发生严重烟霾事件的风险将在8月和9月的旱季达到顶峰。

在此期间，厄尔尼诺现象和可能出现的“正”印度洋偶极子 (IOD) 等天气模式同时发生，将加剧火势的迅速蔓延。

气象预测显示，厄尔尼诺是一种影响太平洋天气和降雨的现象，它在2026年可能变得尤其强烈。此类事件被称为“哥斯拉”级或“超级”厄尔尼诺现象。

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与此同时，印度洋偶极子 (IOD)——印度洋的一种类似现象——可能在2026年下半年带来更炎热、更干燥的天气。

然而，自然现象并非影响该地区种植者的唯一因素。市场压力日益挤压棕榈油和橡胶等农产品生产商的利润空间，这可能促使种植者转向采用具有成本效益的“刀耕火种”方式清理土地。

SIIA表示，造成烟霾的火灾“主要是为了应对市场需求而在供应方面做出的人为决定”。

该智库指出，美伊战争期间霍尔木兹海峡的关闭是一个关键催化剂，导致化肥价格飙升，并使该地区农业生产商的总体生产成本上涨高达30%。

该智库补充说，即使通过该海峡的海上贸易恢复，这些价格飙升的情况也可能持续数月。

SIIA表示：“在化肥价格飙升的同时，燃料成本也在上涨，这同样影响了灌溉和运输等农业作业。然而，食品和商品的销售价格并未成比例上涨。”

需求侧的压力也可能驱使种植者通过焚烧来清理土地。

SIIA指出，在霍尔木兹海峡关闭之前，对生物能源的需求已在上升，但年内的能源冲击已日益促使该地区国家加强生物柴油强制掺混规定。

印度尼西亚目前实行的B40燃料掺混规定（即40%的生物燃料和60%的石油柴油）将从7月起转向B50。马来西亚已宣布计划将其B10掺混比例提高到B15，而泰国目前正在推行B20掺混标准。

Tay教授表示，印度尼西亚和其他国家的种植者目前有足够的能力来支持粮食生产和燃料需求，但随着需求增加，不可持续的种植园扩张风险也会随之上升。

SIIA在其报告中补充说，“无法保证”当前的生物燃料产量能满足日益增长的需求。

监管审查

Tay教授指出，印度尼西亚总统Prabowo Subianto已通过调查涉嫌的环境违规行为，加强了对该国土地使用部门的监管审查。

与此同时，将大宗商品出口控制权集中到主权财富基金Danantara旗下一个单位的举措，可能对烟霾预防产生积极影响，因为它能让政府更好地掌握供应链和商品流动情况。

Tay教授说：“这可能表明Prabowo政府正在认真对待这个问题。”

但更广泛的财政担忧也让Prabowo政府的资源捉襟见肘，因为该国正努力将其国家赤字控制在国内生产总值3%的法定上限以下。

SIIA指出，该国林业部和各省政府已警告称，“在公共支出削减的背景下，防火管理预算正面临压力”。

Choo还指出，在农业行业中，火灾和土地管理标准的执行仍然困难重重。

他解释说，虽然许多在国际市场上运营的大型种植园公司已采纳了可持续农业的行业级承诺，但在国家层面运营的小公司可能不受同等程度的监管审查。

Choo告诉《商业时报》：“很难量化这些公司实际造成了多大比例的烟霾。”

Tay教授补充说，这些公司可以在“灰色市场”中运营，指的是在生产商授权分销渠道之外交易的商品。

“他们并不统一遵守强制性标准，也不具备与大公司同等的防火和灭火资源。”

SIIA表示，在当前水平下，尚不清楚经济压力会在多大程度上增加中期的火灾风险。Choo解释说，由价格冲击造成的森林砍伐影响可能需要长达一年的时间才会显现。

该智库补充说，尽管“没有迹象表明主要农业生产商正在削减防火措施，但该行业面临的经济压力正在加剧”。

“需要谨慎行事，确保这些压力不会导致不可持续的扩张。”